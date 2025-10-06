渣打银行预计比特币将很快达到$135K，年底前达到$200K

比特币交易价格接近8月高点，预测显示年底可能达到200,000美元。

ETF资金流入激增至32.4亿美元，创下自推出以来第二佳周表现。

在美国降息预期和政府持续关闭的背景下，市场情绪正在改善。

随着渣打银行预测可能出现破纪录的涨势，比特币再次成为焦点。该银行数字资产研究主管Geoffrey Kendrick重申了他对全球最大加密货币年底达到200,000美元的目标。

他指出，如果美国政府持续关闭，比特币与国债期限溢价的相关性可能推高价格。目前，BTC交易价格为123,276.84美元，徘徊在8月峰值124,480美元略下方。

根据Kendrick的说法，BTC在未来几周可能达到135,000美元，比他早前的预测稍晚。他还强调，强劲的交易所交易基金流入和有利的宏观经济趋势可能推动下一轮涨势。

延伸阅读：策略现持有价值774亿美元的比特币，超过全球银行价值

比特币ETF资金流入显示投资者信心恢复

美国上市的现货比特币交易基金10月开局强劲。上周累计净流入达32.4亿美元，接近2024年11月创下的33.8亿美元历史最高记录。

SoSoValue的数据显示，这一数字标志着从前一周9.02亿美元净流出的迅速反弹。

数字资产交易所Nexo的调度专家Iliya Kalchev表示，复苏是由于对美国再次降息的期望增长。他补充说，这种"情绪变化"在四周内促使了近40亿美元的资金流入。

按照这一速度，第四季度ETF资金流入将从发行中去杠杆化超过100,000 BTC，超过新发行量的两倍。

这种迅速吸收，加上长期持有分配的减少，使比特币能够在支撑位附近稳定。投资者现在将ETF活动视为市场方向最明显的指标。

在美国关键事件前"上涨十月"势头增强

历史上，10月是比特币表现最强的月份之一，交易者通常称之为"上涨十月"。今年也不例外。ETF资金流入、季节性因素和宏观压力的消解共同营造了一个鼓舞人心的数字资产背景。

但各种即将到来的事件可能会影响比特币的下一步走向。交易者一直密切关注美联储主席Jerome Powell的下一次讲话，以及最新联邦公开市场委员会会议纪要的发布。

取决于政府关闭持续时间的延迟美国就业报告，也仍然是一个关键因素。

延伸阅读：比特币突破新的历史高点障碍，多头能否推向140,000美元？