Stablecoin 将迫使银行分享收益，Stripe CEO 表示

作者：Coincentral
2025/10/05 16:02

摘要

  • Stripe首席执行官警告银行必须在稳定币增长的情况下提供具竞争力的收益。
  • 稳定币正推动银行重新思考存款产品和收益率。
  • 带收益的稳定币可能在全球范围内颠覆传统银行模式。
  • 稳定币增长迫使银行适应或面临客户流向数字资产的风险。

预计稳定币将通过迫使金融机构提供具竞争力的存款收益率而对传统银行业产生重大影响。Stripe首席执行官Patrick Collison表示，随着带收益的稳定币持续增长，银行需要提供市场利率回报以留住客户。这种金融格局的转变可能会推动银行调整其产品，以应对更具吸引力的基于区块链选择的兴起。

稳定币在银行业未来中的角色

稳定币是由法定货币支持并在区块链网络上运行的数字资产，已经获得越来越多的采用。以其稳定性和高效的跨境交易而闻名，稳定币正成为传统储蓄账户的替代选择。随着美国储蓄账户的平均利率仅为0.40%，欧盟甚至更低，存款人正在寻找更有利可图的选择。

Collison 强调存款人应该期望获得更接近市场利率的回报。随着带收益的稳定币受欢迎程度增加，传统银行可能面临调整其储蓄产品的重大压力。这些数字资产的兴起正在挑战传统银行模式，并可能影响银行未来与客户互动的方式。

银行和立法对带收益稳定币的回应

带收益稳定币的引入引起了金融机构和立法者的担忧。银行将在稳定币存款上提供利息的潜力视为对其市场份额和传统商业模式的威胁。如果稳定币能提供更高的回报，可能会将客户推离本地银行，创造传统金融系统尚未准备好应对的竞争。

美国立法者也对带息稳定币的兴起表示担忧。参议员Kirsten Gillibrand警告说，提供利息的稳定币可能导致人们将资金从银行转移出去，削弱传统银行系统。随着监管讨论的展开，金融行业正在努力确保新法规保护其利益并限制带收益稳定币的潜在增长。

尽管存在这些担忧，Collison认为银行抵制提供更高收益的做法从长远来看可能会伤害他们。他指出，虽然银行从低成本存款中受益，但未能满足消费者对具竞争力回报的期望可能会驱使客户转向稳定币等替代品。随着数字货币获得牵引力，传统银行可能需要重新考虑其产品。

稳定币持续增长受欢迎

自2023年以来，稳定币在市值和用户采用方面都经历了显著增长。美国通过的GENIUS稳定币法案为稳定币创建了监管框架，尽管它也限制了收益分享实践。银行业担心带息稳定币的影响，大力游说限制该法案中的此类条款，以保护其现有市场主导地位。

尽管存在监管限制，预计稳定币采用将继续其上升轨迹。加密货币行业的领导者将稳定币视为货币演变的下一步。Tether联合创始人Reeve Collins表达了这样的观点：所有货币最终都将成为稳定币，尽管它们将保留美元、欧元和日元等传统货币的名称。这一观点反映了更广泛的趋势，即数字货币在全球金融中获得立足点。

数字世界中传统银行业的未来

稳定币的兴起对传统银行模式构成直接挑战。金融机构可能很快会发现自己与为存款人提供更具吸引力收益的数字资产竞争。

为了保持竞争力，银行可能需要重新思考其储蓄账户和其他存款产品的方法。稳定币能够提供与市场条件挂钩的回报是传统银行如果希望留住客户可能被迫复制的特性。

随着金融技术的发展，稳定币在全球经济中的作用可能会扩大。当银行努力适应这些变化时，金融系统的未来可能会看到向数字货币的根本性转变。

稳定币将迫使银行分享收益，Stripe首席执行官表示 首次发表于CoinCentral。

