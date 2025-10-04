稳定币达到创纪录的3000亿美元，Visa和PayPal加入竞争

根据DeFiLlama数据，这一里程碑于10月3日被记录，仅第三季度就有近400亿美元的资金流入。

这一激增发生在发行商之间竞争加剧和新一波产品推出的背景下。市场领导者Tether(USDT)和Circle的USDC仍然占据主导地位，但2025年也见证了新进入者的突破性增长，如Ethena Labs的USDe，从年初的60亿美元跃升至10月份的近150亿美元。

以太坊继续承载大部分流通中的稳定币——价值超过1700亿美元——尽管其他生态系统正在迎头赶上。基于Solana的稳定币今年几乎增长了三倍，从不到50亿美元攀升至近140亿美元。Arbitrum和Aptos也分别报告了超过70%和90%的扩张，凸显了稳定币采用正在变得多链化。

行业声音认为，真正的故事不是3000亿美元的标题，而是其轨迹。"供应量在两年内翻了一番，在接下来的12个月内可能再次翻倍，"EarnOS创始人Phil George表示，他预测如果采用率保持当前速度，交易量可能在2026年达到100万亿美元。他指出，来自Stripe、Circle、PayPal甚至Visa的倡议都表明稳定币正处于更深入整合到主流支付的边缘。

阅读更多： Coinbase研究主管警告：只有少数加密货币财库将存活

其他人认为这只是开始。CMT Digital的Aryan Sheikhalian称这一里程碑为"成熟的标志"，但表示5000亿美元将标志着真正主流化的点，到本十年末1万亿美元触手可及。他认为，企业财库和零售巨头如亚马逊或沃尔玛可能会改变平衡，无论是通过发行自己的代币还是将稳定币直接整合到他们的结账系统中。

市场的势头也突显了叙事的转变：曾经被视为小众交易工具的稳定币，越来越被定位为未来金融的支柱。随着全球支付轨道围绕代币化货币重建，行业领导者表示，与2030年代预期流通的数万亿美元相比，今天的3000亿美元最终将显得很小。

本文提供的信息仅供教育目的，不构成财务、投资或交易建议。Coindoo.com不认可或推荐任何特定的投资策略或加密货币。在做出任何投资决定之前，请务必进行自己的研究并咨询持牌财务顾问。

文章"稳定币达到创纪录的3000亿美元，Visa和PayPal加入竞赛"首次发表于Coindoo。