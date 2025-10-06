交易所DEX+
尽管稳定币市场已突破3000亿美元里程碑，但它并未止步于此。仅在过去一周，该行业就膨胀了另外61.55亿美元。从Tether到PYUSD：稳定币巨头推动3020亿美元流动性浪潮 在2025年9月28日至10月5日期间，与法定货币挂钩的代币经济增长了超过[...]

稳定币繁荣：本周增加61亿美元，USDT、USDC和USDe主导3020亿美元市场

作者：Coinstats
2025/10/06 03:05
稳定币繁荣：本周增加61亿美元，USDT、USDC和USDe主导3020亿美元市场虽然稳定币市场已经突破了3000亿美元的里程碑，但它并没有止步于此。仅在过去一周，该领域就膨胀了另外61.55亿美元。从Tether到PYUSD：稳定币巨头推动3020亿美元流动性浪潮 在2025年9月28日至10月5日期间，与法定货币挂钩的代币经济增长了超过[...]
专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

