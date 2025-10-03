摘要

现货比特币ETF在10月1日的交易量超过50亿美元，这主要由机构需求强劲所推动。

比特币价格突破12万美元，较9月底的低点实现了10%的周涨幅。

贝莱德和富达对这轮涨势做出了重大贡献，贝莱德的比特币信托基金吸引了4.05亿美元的资金流入。

先锋集团正在重新评估其对加密货币ETF的立场，考虑为其5000万客户提供访问权限。

贝莱德的比特币和以太坊ETF产生了超过2.6亿美元的年收入，巩固了其在数字资产领域的主导地位。

10月1日，现货比特币ETF出现了戏剧性的飙升，交易量超过50亿美元。比特币价格突破12万美元，较上月10.9万美元的低点实现了10%的周增长。包括贝莱德和富达在内的机构投资者通过大量资金流入，在推动这轮涨势中发挥了关键作用。

比特币ETF创纪录资金流入并获得强劲机构兴趣

这轮涨势主要由机构投资者推动，仅在10月1日就贡献了6.76亿美元的净流入。贝莱德的iShares比特币信托基金录得4.05亿美元的大量净流入。此外，富达在单日内进行了令人印象深刻的1,570 BTC收购，价值1.79亿美元。

随着比特币价格突破120,500美元，所有市场的交易量达到了超过500亿美元。这一飙升代表了投资者行为的重大转变，现货比特币ETF日益成为机构参与者的主要投资工具。贝莱德现在持有773,000比特币，价值约930亿美元，成为比特币最大的机构托管人，占总供应量的3.88%。

2024年1月推出的现货比特币ETF已经吸引了584.4亿美元的净流入。截至目前，总净资产已达到1558.9亿美元，占比特币总市值的6.66%。这些数字凸显了机构投资者日益增长的兴趣，他们越来越多地转向比特币ETF作为主要投资工具。

先锋集团对BTC ETF立场的转变引发疑问

全球第二大资产管理公司先锋集团正在重新考虑其对加密货币ETF的立场。该公司最近删除了一篇关键博客文章，该文章曾贬低比特币"缺乏内在经济价值"。在新任首席执行官Salim Ramji的领导下（他曾在贝莱德有过工作经验），先锋集团据报道正在评估是否允许其5000万客户访问比特币和以太坊ETF。

鉴于该公司在投资领域的规模和影响力，先锋集团立场的这一潜在转变意义重大。先锋集团庞大客户群的一小部分就可能对比特币ETF需求产生重大影响。如果仅有1%的客户（约50万人）决定投资，就可能为市场带来显著的新流动性。

先锋集团对其立场的重新评估凸显了比特币ETF在投资领域日益增长的重要性。该公司是否会完全接受加密货币ETF尚待观察，但其不断变化的方法表明机构兴趣呈现更广泛的趋势。

贝莱德的比特币和以太坊ETF继续引领市场

贝莱德在比特币ETF领域的持续主导地位凸显了其对数字资产的承诺。该公司的比特币ETF已经产生了超过2.6亿美元的年收入。其中，2.18亿美元来自比特币产品，而以太坊ETF贡献了4200万美元。

贝莱德最近申请了比特币优质收益ETF，该ETF被设计为覆盖看涨期权策略，为比特币持有提供收益。该公司的数字资产托管总额现已超过1010亿美元，包括比特币和以太坊投资。上周，仅贝莱德的以太坊基金就录得5.12亿美元的净流入，展示了对这两种主要加密货币日益增长的兴趣。

第二季度数字资产流入141亿美元，贝莱德的数字资产产品已成为公司内增长最快的领域之一。该公司持续扩大比特币ETF业务表明其对加密货币市场长期潜力的坚定信念。其在这一领域的主导地位反映了机构对比特币作为合法资产类别的信心不断增强。

随着比特币价格持续攀升，技术分析师预测潜在水平可达128,000至135,000美元，现货比特币ETF可能仍将是加密投资生态系统的关键组成部分。尽管可能出现回调，比特币的趋势呈现出整合后突破的一致模式，这支持了持续的上升势头。

文章"现货比特币ETF交易量达50亿美元，比特币突破12万美元"首发于CoinCentral。