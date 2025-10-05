交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
韩国的数码防御在今年网络攻击增加后受到了更多审查。韩国的数码防御在今年网络攻击增加后受到了更多审查。

韩国数字防御因网络安全漏洞而受到抨击

作者：Cryptopolitan
2025/10/05 17:17
RISE
RISE$0.008081-3.71%

韩国的数码防御在该国最近发生的一连串网络攻击后受到越来越多的批评。据报道，自2025年初以来，每个月至少发生一次网络入侵。

韩国以其极快的互联网速度、几乎普及的宽带覆盖率以及作为数码领域的领导者而闻名。该国是现代、LG和三星等全球科技品牌的所在地。然而，这种成功使该国成为黑客的主要目标，这一发展暴露了其网络安全防御的脆弱性，这促使用户呼吁过去受影响的多家公司做得更好。

韩国的数码防御因网络安全漏洞而受到抨击

据报道，韩国目前正遭受一系列高调黑客攻击的冲击，这些攻击针对提供信用卡、电信、科技初创公司甚至政府机构等服务的公司。此外，这些犯罪分子还暂时将目标转向了韩国民众。在每一起案例中，每次黑客攻击都导致各部门和监管机构争相寻求帮助。

一些批评者提到，韩国网络空间的防御受到政府部门和机构分散系统的阻碍。当地媒体也批评负责调查这些问题的机构反应缓慢且不协调。由于没有明确的政府机构被指定为应对网络攻击的第一响应者，该国的防御难以跟上其数码野心的步伐。

"政府对网络安全的方法仍然主要是被动的，将其视为危机管理问题而非关键国家基础设施，"首尔网络安全公司Theori的首席执行官Brian Pak说。Pak同时也是SK电信母公司网络安全创新特别委员会的顾问，他指出，由于负责网络安全的政府机构各自为政，开发防御系统和培训工作人员常常被忽视。

技术专家短缺加剧困境

Brian Pak还提到，该国在网络安全领域面临严重的技术工人短缺。"[这]主要是因为当前的方法阻碍了劳动力发展。这种人才缺乏造成了恶性循环。没有足够的专业知识，就不可能建立和维护所需的主动防御来领先于威胁，"Pak补充道。

他补充说，政治僵局也助长了每次黑客危机后快速修复的习惯。Pak指出，虽然这些工作已经完成，但建立数码韧性的更具挑战性和长期性的工作继续被搁置。仅今年一年，韩国几乎每个月都登记了一起重大网络安全事件。这些事件继续引发人们对该国数码基础设施韧性的担忧。

一些值得注意的事件包括2月份韩国游戏平台Wemade的区块链部门Wemix遭受620万美元的黑客攻击，6月份韩国在线票务和零售平台Yes24遭受勒索软件攻击，以及7月份朝鲜支持的黑客组织Kimusky通过AI生成的深度伪造图像对韩国军方进行的网络钓鱼尝试。Yes24在8月又遭受了一次勒索软件攻击，证实了用户对其安全性表示的担忧。

与此同时，韩国总统办公室的国家安全部门承诺介入加强防御，推动跨部门合作，在协调一致的全政府响应中让多个机构参与进来。上个月，国家安全办公室表示将通过由韩国总统办公室领导的机构间计划实施"全面"网络措施。然而，Pak提到，分散的系统使问责制变弱，并将权力置于总统的"控制塔"中，这可能会带来"政治化"和越权的风险。

通过指导和每日想法来完善您的策略 - 30天免费访问我们的交易计划

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5274+9.27%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005167+14.97%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166.16+2.52%
RealLink
REAL$0.06931+2.16%
DeFi
DEFI$0.000844+5.50%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.00471-8.82%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,333.00
$105,333.00$105,333.00

+0.26%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,536.99
$3,536.99$3,536.99

+0.49%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5292
$2.5292$2.5292

0.00%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.40
$166.40$166.40

+0.06%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17929
$0.17929$0.17929

+0.03%