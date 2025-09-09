南非公司旨在收购比特币并创建加密货币财政储备！以下是详情

总部位于南非的Altvest Capital旨在筹集2.1亿美元购买比特币并创建加密货币储备金库。该公司旨在利用比特币在过去一年中价值几乎翻倍的优势。

南非Altvest计划筹集2.1亿美元用于购买比特币

Altvest创始人兼首席执行官Warren Wheatley宣布，该公司还将更名为Africa Bitcoin Corp。这将使Altvest成为非洲第一家采用比特币作为主要储备资产的上市公司。

这一策略类似于帮助Michael Saylor的Strategy和日本Metaplanet等公司增值的模式。

该公司市值约为5280万兰特（300万美元），计划将比特币作为资产负债表上的核心储备资产持有，如同现金或黄金。较小的公司也在类似地筹集资金建立自己的比特币储备并吸引长期投资者。

Wheatley指出，许多机构，如养老基金和投资信托，无法直接获取比特币，但它们可以通过Altvest股份这一受监管的方式间接接触比特币。

该公司计划从本地和国际投资者那里筹集资金，并准备在全球交易所上市。它还旨在通过在纳米比亚、博茨瓦纳和肯尼亚等非洲交易所上市，覆盖整个大陆更广泛的投资者基础。

Altvest的子公司Altvest Bitcoin Strategies Pty Ltd.将通过持牌的CAEP Asset Managers Pty Ltd.提供加密服务。

