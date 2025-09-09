交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
南非公司计划收购比特币并创建加密货币储备金库！以下是详情 这篇文章《南非公司计划收购比特币并创建加密货币储备金库！以下是详情》发表在BitcoinEthereumNews.com上。南非的Altvest Capital计划筹集2.1亿美元用于购买比特币并创建加密货币储备金库。该公司旨在利用比特币在过去一年中价值几乎翻倍的优势。 南非Altvest计划筹集2.1亿美元购买比特币 Altvest创始人兼首席执行官Warren Wheatley宣布，该公司还将更名为Africa Bitcoin Corp。这将使Altvest成为非洲第一家采用比特币作为主要储备资产的上市公司。这一策略类似于帮助Michael Saylor的Strategy和日本Metaplanet等公司增值的模式。 该公司市值约为5280万兰特（300万美元），计划将比特币作为资产负债表上的核心储备资产持有，就像现金或黄金一样。较小的公司也在类似地筹集资金建立自己的比特币储备并吸引长期投资者。 Wheatley指出，许多机构，如养老基金和投资信托，无法直接获取比特币，但它们可以通过Altvest股份以受监管的方式间接接触比特币。 该公司计划从本地和国际投资者那里筹集资金，并正准备在全球交易所上市。它还计划通过在纳米比亚、博茨瓦纳和肯尼亚等非洲交易所上市，以覆盖整个大陆更广泛的投资者基础。 Altvest的子公司Altvest Bitcoin Strategies Pty Ltd.将通过持牌的CAEP Asset Managers Pty Ltd.提供加密服务。 *这不是投资建议。立即关注我们的Telegram和Twitter账户，获取独家新闻、分析和链上数据！ 来源：https://en.bitcoinsistemi.com/south-african-based-company-aims-to-acquire-bitcoin-and-create-a-crypto-treasury-reserve-here-are-the-details/南非公司计划收购比特币并创建加密货币储备金库！以下是详情 这篇文章《南非公司计划收购比特币并创建加密货币储备金库！以下是详情》发表在BitcoinEthereumNews.com上。南非的Altvest Capital计划筹集2.1亿美元用于购买比特币并创建加密货币储备金库。该公司旨在利用比特币在过去一年中价值几乎翻倍的优势。 南非Altvest计划筹集2.1亿美元购买比特币 Altvest创始人兼首席执行官Warren Wheatley宣布，该公司还将更名为Africa Bitcoin Corp。这将使Altvest成为非洲第一家采用比特币作为主要储备资产的上市公司。这一策略类似于帮助Michael Saylor的Strategy和日本Metaplanet等公司增值的模式。 该公司市值约为5280万兰特（300万美元），计划将比特币作为资产负债表上的核心储备资产持有，就像现金或黄金一样。较小的公司也在类似地筹集资金建立自己的比特币储备并吸引长期投资者。 Wheatley指出，许多机构，如养老基金和投资信托，无法直接获取比特币，但它们可以通过Altvest股份以受监管的方式间接接触比特币。 该公司计划从本地和国际投资者那里筹集资金，并正准备在全球交易所上市。它还计划通过在纳米比亚、博茨瓦纳和肯尼亚等非洲交易所上市，以覆盖整个大陆更广泛的投资者基础。 Altvest的子公司Altvest Bitcoin Strategies Pty Ltd.将通过持牌的CAEP Asset Managers Pty Ltd.提供加密服务。 *这不是投资建议。立即关注我们的Telegram和Twitter账户，获取独家新闻、分析和链上数据！ 来源：https://en.bitcoinsistemi.com/south-african-based-company-aims-to-acquire-bitcoin-and-create-a-crypto-treasury-reserve-here-are-the-details/

南非公司旨在收购比特币并创建加密货币财政储备！以下是详情

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/09 00:23
COM
COM$0.006408+3.02%
Core DAO
CORE$0.2148-0.46%
Wink
LIKE$0.005046+4.66%
SphereX
HERE$0.000119--%
Notcoin
NOT$0.000755-1.74%

总部位于南非的Altvest Capital旨在筹集2.1亿美元购买比特币并创建加密货币储备金库。该公司旨在利用比特币在过去一年中价值几乎翻倍的优势。

南非Altvest计划筹集2.1亿美元用于购买比特币

Altvest创始人兼首席执行官Warren Wheatley宣布，该公司还将更名为Africa Bitcoin Corp。这将使Altvest成为非洲第一家采用比特币作为主要储备资产的上市公司。

这一策略类似于帮助Michael Saylor的Strategy和日本Metaplanet等公司增值的模式。

该公司市值约为5280万兰特（300万美元），计划将比特币作为资产负债表上的核心储备资产持有，如同现金或黄金。较小的公司也在类似地筹集资金建立自己的比特币储备并吸引长期投资者。

Wheatley指出，许多机构，如养老基金和投资信托，无法直接获取比特币，但它们可以通过Altvest股份这一受监管的方式间接接触比特币。

该公司计划从本地和国际投资者那里筹集资金，并准备在全球交易所上市。它还旨在通过在纳米比亚、博茨瓦纳和肯尼亚等非洲交易所上市，覆盖整个大陆更广泛的投资者基础。

Altvest的子公司Altvest Bitcoin Strategies Pty Ltd.将通过持牌的CAEP Asset Managers Pty Ltd.提供加密服务。

*这不是投资建议。

立即关注我们的TelegramTwitter账号，获取独家新闻、分析和链上数据！

来源：https://en.bitcoinsistemi.com/south-african-based-company-aims-to-acquire-bitcoin-and-create-a-crypto-treasury-reserve-here-are-the-details/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5274+9.27%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005167+14.97%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166.16+2.52%
RealLink
REAL$0.06931+2.16%
DeFi
DEFI$0.000844+5.50%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.00471-8.82%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,333.00
$105,333.00$105,333.00

+0.26%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,536.99
$3,536.99$3,536.99

+0.49%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5292
$2.5292$2.5292

0.00%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.40
$166.40$166.40

+0.06%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17929
$0.17929$0.17929

+0.03%