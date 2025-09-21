Solana的Yakovenko表示比特币必须升级以在2030年前抵御量子威胁

Solana联合创始人Anatoly Yakovenko警告称，比特币开发者必须采取行动，为可能出现的量子计算突破做准备，这种突破可能会使网络当前的安全措施过时。

在2025年All-In峰会上，Yakovenko表示，在五年内量子计算机有"50/50"的可能性变得足够强大，足以破解保护比特币钱包的加密保护。

"我们应该将比特币迁移到抗量子签名方案，"他说。

这种担忧源于量子机器可能运行如Shor算法等算法的可能性，这些算法可能会破解目前保护比特币私钥的椭圆曲线数字签名算法。这将使伪造交易和破坏钱包成为可能，对网络构成存在性风险。

社区反对

比特币的设计使得这样的变更并不容易。迁移到后量子密码学将需要硬分叉，这是一个高度有争议且技术上复杂的过程，需要网络各方的广泛支持，并且不会向后兼容。

虽然Yakovenko强调紧迫性，但加密社区中的其他人并不相信威胁迫在眉睫。Blockstream首席执行官Adam Back估计，这项技术仍然相当遥远，甚至使比特币做好量子准备是"相对简单的"。

比特币核心贡献者Peter Todd早些时候在社交媒体上指出，量子计算机"不存在"，因为"运行玩具问题的演示不算数"。对于另一位比特币核心贡献者Luke Dashjr来说，量子对比特币的威胁目前不如垃圾邮件和开发者腐败那么大，这些问题社区现在可以解决。

Yakovenko认为，人工智能的进步表明实验室工作可以多么迅速地跃入现实世界。他说，当苹果或谷歌等科技巨头推出量子安全加密堆栈的那一刻，"就是迁移的时候了"。