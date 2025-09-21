交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
这篇文章《Solana的Yakovenko表示比特币必须升级以在2030年前抵御量子威胁》发表在BitcoinEthereumNews.com上。Solana联合创始人Anatoly Yakovenko警告说，比特币开发者必须采取行动，为可能出现的量子计算突破做准备，这种突破可能会使网络当前的安全措施过时。在2025年All-In峰会上，Yakovenko表示，在五年内量子计算机有"50/50"的可能性变得足够强大，能够破解保护比特币钱包的加密保护。"我们应该将比特币迁移到抗量子签名方案，"他说。这种担忧源于量子机器运行Shor算法等的可能性，这些算法可能会破解目前保护比特币私钥的椭圆曲线数字签名算法。这将使伪造交易和破坏钱包成为可能，对网络构成存在性风险。社区反对比特币的设计使这种变更并不容易。迁移到后量子密码学将需要硬分叉，这是一个高度有争议且技术上复杂的过程，需要网络广泛支持，且不向后兼容。虽然Yakovenko强调紧迫性，但加密社区中的其他人并不相信威胁迫在眉睫。Blockstream首席执行官Adam Back估计，这项技术仍然有些遥远，甚至使比特币具备量子准备是"相对简单的"。比特币核心贡献者Peter Todd早些时候在社交媒体上指出，量子计算机"不存在"，因为"运行玩具问题的演示不算数"。对于另一位比特币核心贡献者Luke Dashjr来说，量子对比特币的威胁现在不如垃圾邮件和开发者腐败，这些问题社区现在可以解决。Yakovenko认为，人工智能的进步表明实验室工作可以多快地跃入现实世界。他说，当苹果或谷歌等科技巨头推出量子安全加密堆栈的那一刻，"就是迁移的时候了"。来源：https://www.coindesk.com/tech/2025/09/20/solana-s-yakovenko-says-bitcoin-must-upgrade-to-survive-quantum-threat-by-2030这篇文章《Solana的Yakovenko表示比特币必须升级以在2030年前抵御量子威胁》发表在BitcoinEthereumNews.com上。Solana联合创始人Anatoly Yakovenko警告说，比特币开发者必须采取行动，为可能出现的量子计算突破做准备，这种突破可能会使网络当前的安全措施过时。在2025年All-In峰会上，Yakovenko表示，在五年内量子计算机有"50/50"的可能性变得足够强大，能够破解保护比特币钱包的加密保护。"我们应该将比特币迁移到抗量子签名方案，"他说。这种担忧源于量子机器运行Shor算法等的可能性，这些算法可能会破解目前保护比特币私钥的椭圆曲线数字签名算法。这将使伪造交易和破坏钱包成为可能，对网络构成存在性风险。社区反对比特币的设计使这种变更并不容易。迁移到后量子密码学将需要硬分叉，这是一个高度有争议且技术上复杂的过程，需要网络广泛支持，且不向后兼容。虽然Yakovenko强调紧迫性，但加密社区中的其他人并不相信威胁迫在眉睫。Blockstream首席执行官Adam Back估计，这项技术仍然有些遥远，甚至使比特币具备量子准备是"相对简单的"。比特币核心贡献者Peter Todd早些时候在社交媒体上指出，量子计算机"不存在"，因为"运行玩具问题的演示不算数"。对于另一位比特币核心贡献者Luke Dashjr来说，量子对比特币的威胁现在不如垃圾邮件和开发者腐败，这些问题社区现在可以解决。Yakovenko认为，人工智能的进步表明实验室工作可以多快地跃入现实世界。他说，当苹果或谷歌等科技巨头推出量子安全加密堆栈的那一刻，"就是迁移的时候了"。来源：https://www.coindesk.com/tech/2025/09/20/solana-s-yakovenko-says-bitcoin-must-upgrade-to-survive-quantum-threat-by-2030

Solana的Yakovenko表示比特币必须升级以在2030年前抵御量子威胁

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/21 04:19
NEAR
NEAR$2.836-1.08%
Threshold
T$0.01277-0.39%
RealLink
REAL$0.06945+2.55%
ChangeX
CHANGE$0.00139777-0.90%
QUANTUM
QUANTUM$0.002996+1.83%

Solana联合创始人Anatoly Yakovenko警告称，比特币开发者必须采取行动，为可能出现的量子计算突破做准备，这种突破可能会使网络当前的安全措施过时。

在2025年All-In峰会上，Yakovenko表示，在五年内量子计算机有"50/50"的可能性变得足够强大，足以破解保护比特币钱包的加密保护。

"我们应该将比特币迁移到抗量子签名方案，"他说。

这种担忧源于量子机器可能运行如Shor算法等算法的可能性，这些算法可能会破解目前保护比特币私钥的椭圆曲线数字签名算法。这将使伪造交易和破坏钱包成为可能，对网络构成存在性风险。

社区反对

比特币的设计使得这样的变更并不容易。迁移到后量子密码学将需要硬分叉，这是一个高度有争议且技术上复杂的过程，需要网络各方的广泛支持，并且不会向后兼容。

虽然Yakovenko强调紧迫性，但加密社区中的其他人并不相信威胁迫在眉睫。Blockstream首席执行官Adam Back估计，这项技术仍然相当遥远，甚至使比特币做好量子准备是"相对简单的"。

比特币核心贡献者Peter Todd早些时候在社交媒体上指出，量子计算机"不存在"，因为"运行玩具问题的演示不算数"。对于另一位比特币核心贡献者Luke Dashjr来说，量子对比特币的威胁目前不如垃圾邮件和开发者腐败那么大，这些问题社区现在可以解决。

Yakovenko认为，人工智能的进步表明实验室工作可以多么迅速地跃入现实世界。他说，当苹果或谷歌等科技巨头推出量子安全加密堆栈的那一刻，"就是迁移的时候了"。

来源：https://www.coindesk.com/tech/2025/09/20/solana-s-yakovenko-says-bitcoin-must-upgrade-to-survive-quantum-threat-by-2030

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5274+9.27%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005167+14.97%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166.16+2.52%
RealLink
REAL$0.06931+2.16%
DeFi
DEFI$0.000844+5.50%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.00471-8.82%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,318.03
$105,318.03$105,318.03

+0.25%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,536.40
$3,536.40$3,536.40

+0.48%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5287
$2.5287$2.5287

-0.01%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.37
$166.37$166.37

+0.04%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17927
$0.17927$0.17927

+0.02%