Solana 即将到来的架构变更及其重要性

Solana正在准备一次重大改革，这可能使其著名的高速区块链变得更快——且更容易运行。在10月3日发布的"2025年9月加密货币月度回顾"研究报告中，全球资产管理公司VanEck表示，Solana即将推出的Alpenglow升级标志着该网络核心软件自推出以来最大的变革。该公司称其为"Solana共识机制历史上最大的升级"，指出六项关键变更共同承诺提供更快的性能、更低的成本和更高的可靠性。 对于不太熟悉Solana设计的读者，Alpenglow本质上改变了网络中数千个验证者就哪些交易有效达成一致的方式。这个被称为共识的过程正在被简化，使数据能更高效地通过系统流动，验证者可以以更少的阻力运行。 VanEck强调的内容 更快的最终确认。目前，Solana需要约12秒来最终确认一笔交易，即永久确认。Alpenglow将这一时间缩短到约150毫秒——大约是眨眼所需的时间。更快的最终确认使交易、支付和应用互动感觉瞬间完成，使Solana更接近网络级响应速度。 链下投票。验证者目前通过在链上提交数千笔小型交易对每个新区块进行投票。这保持了网络安全但堵塞了带宽。Alpenglow将投票移至链下，让验证者私下交换投票并稍后发布单一证明。这为常规用户交易腾出空间并帮助保持网络费用低廉。 简化验证者成本。验证者将不再为每次投票支付交易费用，而是每个周期提交一张验证者准入票。这降低了成本，使小型运营商更容易运行验证者，从而增强去中心化和网络安全。 简化通信。Solana的节点不断共享消息以保持同步，这一过程被称为"gossip"。Alpenglow减少了这种背景流量，使验证者花费更少的时间和带宽相互协调。这使系统更加稳定，即使某些验证者离线也是如此。 更大的区块。开发者计划在年底前将区块容量增加25%。区块是添加到账本的一批交易。更大的容量意味着Solana可以在每个区块中容纳更多交易，减少等待时间和拥堵。 Firedancer客户端。由Jump Crypto构建，Firedancer是Solana验证者软件的第二个独立版本，预计将于2025年底上线。拥有两个客户端意味着即使一个出现问题，网络也能继续平稳运行。它还包括一个名为SIMD-0370的提案，该提案移除了Solana区块大小的固定限制。这将使网络能够随着更快的硬件自动扩展，提高长期吞吐量。 P-tokens提高效率。Solana目前的SPL代币，用于大多数链上资产，移动时需要大量计算能力。VanEck表示，新的P-token格式将减少约95%的需求，在每个区块中释放空间，并将总交易容量提高约10%。这使代币转移更便宜，网络在高负载下更高效。 这些变更共同展示了Solana如何重新设计其基础设施，以支持下一代去中心化金融、游戏和代币化资产应用。 Solana工程师正在构建的更多内容 VanEck的分析捕捉了Alpenglow的关键要素，但Solana Labs的Alpenglow白皮书显示，这次升级比该公司描述的更加深入。工程师们已经构建了几项幕后变更，旨在使Solana更快、更稳固，并且随着时间推移更容易维护。 最重要的新增功能之一是Rotor，这是一个新的广播层，取代了Solana现有的Turbine系统，用于在验证者之间传播数据。Rotor更高效地传输信息，减少重复数据包，缩短新区块到达整个网络所需的时间。这一变更帮助交易更顺畅地确认，并使网络在高负载下更具响应性。 另一项改进涉及本地签名聚合，允许验证者在将多个交易签名广播到网络其余部分之前将其组合。Solana上的每笔交易都携带证明其来源的数字签名；单独处理每个签名会消耗计算能力和带宽。通过将签名分组，Alpenglow减轻了这一工作负担，降低了维护安全性的计算成本。 该升级还增强了容错能力，确保即使多达40%的验证者失去连接或暂时离线，Solana也能继续运行。这一改进使网络在区域性中断或流量高峰期间更具弹性，限制了停机风险。 此外，Alpenglow减少了不必要的"gossip"流量——验证者为保持同步而交换的背景消息。减少这种交流不仅释放了带宽，还帮助互联网连接较慢地区的验证者有效参与，扩大了Solana的全球运营商基础。 最后，Solana通过基于票证的系统重新设计了验证者参与方式，用单一可预测的准入步骤取代了数千笔微小的投票交易。这一变更简化了成本结构，降低了小型运营商的门槛，促进了更公平的参与和更强的去中心化。 综合起来，这些改进将Alpenglow从简单的速度升级转变为Solana内部通信方式的全面重新设计。它们展示了Solana Labs推动网络不仅在理论上快速，而且在规模上可靠的努力——随着更多金融和消费者应用转向链上，这是一个必不可少的步骤。 Solana正在准备一次重大改革，这可能使其著名的高速区块链变得更快——且更容易运行。在10月3日发布的"2025年9月加密货币月度回顾"研究报告中，全球资产管理公司VanEck表示，Solana即将推出的Alpenglow升级标志着该网络核心软件自推出以来最大的变革。该公司称其为"Solana共识机制历史上最大的升级"，指出六项关键变更共同承诺提供更快的性能、更低的成本和更高的可靠性。 对于不太熟悉Solana设计的读者，Alpenglow本质上改变了网络中数千个验证者就哪些交易有效达成一致的方式。这个被称为共识的过程正在被简化，使数据能更高效地通过系统流动，验证者可以以更少的阻力运行。 VanEck强调的内容 更快的最终确认。目前，Solana需要约12秒来最终确认一笔交易，即永久确认。Alpenglow将这一时间缩短到约150毫秒——大约是眨眼所需的时间。更快的最终确认使交易、支付和应用互动感觉瞬间完成，使Solana更接近网络级响应速度。 链下投票。验证者目前通过在链上提交数千笔小型交易对每个新区块进行投票。这保持了网络安全但堵塞了带宽。Alpenglow将投票移至链下，让验证者私下交换投票并稍后发布单一证明。这为常规用户交易腾出空间并帮助保持网络费用低廉。 简化验证者成本。验证者将不再为每次投票支付交易费用，而是每个周期提交一张验证者准入票。这降低了成本，使小型运营商更容易运行验证者，从而增强去中心化和网络安全。 简化通信。Solana的节点不断共享消息以保持同步，这一过程被称为"gossip"。Alpenglow减少了这种背景流量，使验证者花费更少的时间和带宽相互协调。这使系统更加稳定，即使某些验证者离线也是如此。 更大的区块。开发者计划在年底前将区块容量增加25%。区块是添加到账本的一批交易。更大的容量意味着Solana可以在每个区块中容纳更多交易，减少等待时间和拥堵。 Firedancer客户端。由Jump Crypto构建，Firedancer是Solana验证者软件的第二个独立版本，预计将于2025年底上线。拥有两个客户端意味着即使一个出现问题，网络也能继续平稳运行。它还包括一个名为SIMD-0370的提案，该提案移除了Solana区块大小的固定限制。这将使网络能够随着更快的硬件自动扩展，提高长期吞吐量。 P-tokens提高效率。Solana目前的SPL代币，用于大多数链上资产，移动时需要大量计算能力。VanEck表示，新的P-token格式将减少约95%的需求，在每个区块中释放空间，并将总交易容量提高约10%。这使代币转移更便宜，网络在高负载下更高效。 这些变更共同展示了Solana如何重新设计其基础设施，以支持下一代去中心化金融、游戏和代币化资产应用。 Solana工程师正在构建的更多内容 VanEck的分析捕捉了Alpenglow的关键要素，但Solana Labs的Alpenglow白皮书显示，这次升级比该公司描述的更加深入。工程师们已经构建了几项幕后变更，旨在使Solana更快、更稳固，并且随着时间推移更容易维护。 最重要的新增功能之一是Rotor，这是一个新的广播层，取代了Solana现有的Turbine系统，用于在验证者之间传播数据。Rotor更高效地传输信息，减少重复数据包，缩短新区块到达整个网络所需的时间。这一变更帮助交易更顺畅地确认，并使网络在高负载下更具响应性。 另一项改进涉及本地签名聚合，允许验证者在将多个交易签名广播到网络其余部分之前将其组合。Solana上的每笔交易都携带证明其来源的数字签名；单独处理每个签名会消耗计算能力和带宽。通过将签名分组，Alpenglow减轻了这一工作负担，降低了维护安全性的计算成本。 该升级还增强了容错能力，确保即使多达40%的验证者失去连接或暂时离线，Solana也能继续运行。这一改进使网络在区域性中断或流量高峰期间更具弹性，限制了停机风险。 此外，Alpenglow减少了不必要的"gossip"流量——验证者为保持同步而交换的背景消息。减少这种交流不仅释放了带宽，还帮助互联网连接较慢地区的验证者有效参与，扩大了Solana的全球运营商基础。 最后，Solana通过基于票证的系统重新设计了验证者参与方式，用单一可预测的准入步骤取代了数千笔微小的投票交易。这一变更简化了成本结构，降低了小型运营商的门槛，促进了更公平的参与和更强的去中心化。 综合起来，这些改进将Alpenglow从简单的速度升级转变为Solana内部通信方式的全面重新设计。它们展示了Solana Labs推动网络不仅在理论上快速，而且在规模上可靠的努力——随着更多金融和消费者应用转向链上，这是一个必不可少的步骤。