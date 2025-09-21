Solana Treasury Stocks: 为什么这些公司正在大量购买SOL?

在2020年，所有人都看着Strategy（当时称为Microstrategy）大量购入比特币，并将企业加密货币储备变成了主流话题。现在，一股新浪潮正在形成。而它的中心是Solana。

数十家公司持有SOL作为对价格的押注。但他们不仅仅是持有。他们正在建立所谓的Solana储备或数字资产储备(DATs)。这些不是被动的金库。它们是积极的策略，可以质押、赚取收益，并与快速增长的Solana生态系统相连接。

纳斯达克上市公司Forward Industries最近购买了超过680万枚SOL，使其成为全球最大的Solana储备公司。其他如Helius Medical、Upexi和DeFi Development也在遵循类似的策略，将SOL变成其资产负债表的核心。

趋势很明显：Solana储备股票正在成为一种新型的加密货币相关股票。对投资者来说，问题不仅仅是谁在买入，而是为什么这种策略传播得如此之快。

关键要点： Solana储备(DATs) 是企业持有的SOL储备，旨在通过质押和DeFi赚取收益。

是企业持有的SOL储备，旨在通过质押和DeFi赚取收益。 像 Forward Industries、Helius Medical、Upexi和DeFi Development Corp 这样的公司现在持有数百万SOL。

这样的公司现在持有数百万SOL。 上市公司共持有 1710万SOL （约40亿美元），使Solana成为最被广泛采用的储备之一。

（约40亿美元），使Solana成为最被广泛采用的储备之一。 与比特币储备不同，Solana持有量 产生6-8%的年度回报 。这使储备变成了生产性资产

。这使储备变成了生产性资产 Solana储备股票 正成为投资者获得SOL间接敞口的新途径。

正成为投资者获得SOL间接敞口的新途径。 风险依然存在：波动性、监管和集中持有。但企业采用正在快速增长。

什么是Solana储备(DAT)？

Solana储备，有时被称为数字资产储备(DAT)，是指公司将SOL作为其资产负债表的一部分持有。但与比特币储备不同，这些通常不仅仅是存放在冷存储中的静态储备。

关键区别在于生产力。SOL可以直接在网络上质押或部署到DeFi协议中。这意味着公司可以在任何价格升值之外赚取收益。目前，质押奖励平均约为每年7-8%，这使储备成为一种产生现金流的资产，而不是无用的负担。

将其视为企业财务管理2.0：

比特币储备 ：简单的敞口，但没有收益。

：简单的敞口，但没有收益。 以太坊储备 ：敞口加上一些收益，但燃气费和扩展问题使其笨重。

：敞口加上一些收益，但燃气费和扩展问题使其笨重。 Solana储备(DATs)：高吞吐量、低费用、收益，以及与真实链上活动的集成。

这就是为什么你开始听说SOL储备公司正在构建更像主动基金而非被动金库的策略。他们正在将储备转变为增长引擎。

为什么公司选择Solana？

那么为什么是Solana？为什么是现在？几个关键因素不断浮现：

能支付账单的收益

像Strategy这样的比特币储备依赖于价格上涨。Solana储备除了价格变动外，还能赚取现金流。

通过质押，公司可以获得7-8%的年度奖励，如果在DeFi中部署SOL，有时甚至更多。这些收益可以用来支付开支、偿还债务或资助新的购买。

为规模而建的网络

Solana在实践中也很快，不仅仅是理论上。在2025年第二季度，它处理了89亿笔交易，日均DEX交易量接近30亿美元。这种吞吐量让公司相信他们支持的基础设施有真实的使用，而不是空洞的炒作。

超越BTC和ETH的多元化

一些公司表示他们不想把所有鸡蛋放在同一个篮子里。在比特币或以太坊之外添加SOL可以分散敞口，并利用一个经历了爆炸性开发者增长的网络。

大牌支持

Galaxy Digital、Jump Crypto和Pantera正在资助Solana储备并帮助公司构建策略。当重量级风险投资机构排队支持一种资产时，其他人往往会跟随。

由于这些原因，越来越多的Solana储备公司倾向于认为SOL不仅仅是另一种币。它是一种生产性、可扩展的资产，可以放在资产负债表上并为他们工作。

聚焦：最大的Solana储备公司

少数几家公司正在引领潮流，将SOL变成其资产负债表的核心部分。

Forward Industries (FORD)

这家纳斯达克上市公司已全力投入。在Galaxy Digital、Jump Crypto和Multicoin Capital的支持下，Forward Industries购买了超过680万SOL（当时价值约15.8亿美元）。

这一单一举措使其成为全球最大的Solana储备股票，并使FORD成为Solana储备策略的代表。

Helius Medical Technologies (HSDT)

同样在纳斯达克上市的Helius宣布了在Pantera Capital支持下建立5亿美元Solana DAT的计划。该公司旨在继续扩大其持有量，表明SOL将成为未来的核心储备资产。

Upexi (UPXI)

曾经是电子商务公司的Upexi转向加密货币，采用了以Solana为先的策略。它目前持有约200万SOL，价值超过2亿美元。管理层公开表示希望效仿MicroStrategy对比特币的方式，但以Solana作为增长赌注。

DeFi Development Corp (DFDV)

另一个纳斯达克上市公司，DFDV已积累198万SOL。该公司希望并计划使用其储备来构建基于Solana的房地产DeFi产品。

这是个很酷的概念，如果他们能成功实现的话。

Sol Strategies Inc. (CSE: HODL)

作为一家加拿大上市公司，Sol Strategies运行验证节点并管理Solana基础设施。它有超过360万SOL被委托或质押，从网络奖励中获得约8%的年度回报。

要点

这些solana储备公司共同控制数千万SOL，价值数十亿美元。而且这个名单还在增长，几乎每个月都有新的公开申报和公告出现。

储备公司持有多少SOL？

数字变化很快。就在几个月前，公开申报显示公司资产负债表上约有890万SOL。到2025年9月，这一数字几乎翻了一番，达到1710万SOL，按当前价格计算价值超过40亿美元。

总共有17家上市公司现在披露Solana持有量。这使Solana成为除比特币外最广泛采用的储备策略。而且步伐正在加快。几乎每个季度都会宣布新的Solana DAT。

几个重要细节脱颖而出：

Forward Industries 一家就占所有企业SOL持有量的约40%。

一家就占所有企业SOL持有量的约40%。 这些储备中约58.5万SOL被积极质押，每年获得约6-8%的奖励。

几家公司，如Sol Strategies，运行自己的验证者，获得更高的回报。

作为背景，比特币企业储备在美元价值上仍然大得多。但Solana在不到一年的时间内从零增长到数十亿管理规模的事实表明，Solana储备股票正在迅速成为一个严肃的市场细分。

这对投资者意味着什么

Solana储备公司的崛起是真实的。而且规模很大。

对投资者来说，它改变了我们对SOL和与这些储备相关的股票的看法。我想更仔细地看看这一趋势未来可能意味着什么。

SOL的新需求来源

企业储备代表着稳定、长期的买入压力。当Forward Industries这样的公司向Solana投入超过10亿美元时，这是锁定在多年期限内的资本。这不是投机性的日内交易。

对于Upexi和DeFi Development Corp等较小的参与者也是如此。这些公司现在共同控制超过1700万SOL，这一数字还在攀升。

对投资者来说，这创造了一个结构性的顺风。类似于Strategy成为比特币的持续买家，这些Solana储备股票正在引入持续需求，可以在下跌时支撑价格，在上涨时放大动能。

收益改变了等式

比特币企业储备有一个弱点：除非价格上涨，否则它们是死资本。Solana颠覆了这一模式。通过质押或运行验证者，公司可以在价格升值之外获得6-8%的年度奖励。有些甚至将SOL部署到DeFi策略中以获取额外收益。

这种收益就像股息。它可以用来偿还企业债务、资助运营或再投资更多SOL。这使Solana储备比比特币储备更可持续，并减少了对短期价格波动的依赖。对投资者来说，这也意味着这些公司可能比只持有BTC的同行拥有更具弹性的财务状况。

ETF连接

机构储备并非孤立发生。随着现货SOL ETF在美国和国外获得动力，储备和ETF可能创造飞轮效应。

所有加密ETF都代表零售和机构买家吸收供应，而企业储备继续为资产负债表策略积累。对SOL持有者来说，这意味着日益增长的稀缺性。

Solana储备股票的机会

对股权投资者来说，建立Solana储备的公司代表了一类新型的加密货币相关股票。正如Strategy成为对比特币的杠杆押注，Forward Industries、Helius Medical和Upexi等公司正在成为对Solana的杠杆押注。它们的股票表现越来越与SOL的价格和质押回报挂钩。

这为希望获得Solana敞口而不直接持有代币的投资者提供了一条不同的路径。购买这些公司的股票提供间接敞口，如果公司的核心业务也表现良