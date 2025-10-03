随着日本公司计划购买1000万美元，Solana国库投注获得关注 ChatGPT: 随着日本公司计划购买1000万美元，Solana国库投注获得关注

交易所DEX+
一家日本游戏公司宣布了一项创建Solana国库的新计划，随着加密货币采用竞赛的升温。日本游戏公司Mobcast Holdings是最新一家涉足Solana国库持有的上市公司，该公司公布了计划...

作者：Crypto.news
2025/10/03 20:25
一家日本游戏公司宣布了创建Solana国库的新计划，随着加密货币采用竞赛升温。

摘要
  • 日本Mobcast Holdings推出Solana国库策略，计划购买价值1000万美元的SOL。
  • 资金将来自新股发行和无担保债券。
  • 此举旨在加强财务状况并提升股东价值。
  • Solana价格已突破230美元，如果购买压力持续上升，可能会涨至250美元。

日本游戏公司Mobcast Holdings是最新一家涉足Solana国库持有的上市公司，公布了投资SOL的计划。这家在东京增长市场上市的公司最近宣布成立专门的"Solana国库业务"部门，旨在将SOL纳入其财务策略。

据Coindesk日本报道，Mobcast计划通过股权和无担保公司债券的组合方式筹集14亿日元（约1000万美元），以获取其计划购买SOL(SOL)所需的资金。

这种双重融资模式提供了灵活性，最终发行方式将取决于市场条件和监管批准。

该公司指出，将Solana纳入其国库是更广泛计划的一部分，旨在加强其财务基础，提升股东价值，并维持上市标准。随着Mobcast的加入和更广泛的采用趋势，Solana作为企业国库资产的角色变得越来越不容忽视。

机构对Solana国库的兴趣增加

Mobcast的举措加入了越来越多对Solana进行积极押注的上市公司行列。总共有近20家上市公司现已建立持有该资产的储备，共持有1780万SOL，相当于总供应量的3.10%。

最大持有者包括持有682.2万SOL的Forward Industries和持有214万SOL的Sharps Technology。其他著名参与者包括Solmate（Brera Holdings）、Upexi和DeFi Development Corp。

这种不断增长的机构兴趣表明Solana作为国库资产的吸引力正在上升，特别是对那些寻求与加密市场未来增长轨迹保持一致的公司而言。

同时，SOL在过去几天一直呈上升趋势。截至发稿时，该资产交易价格为230美元，日涨幅为2%，周涨幅为18%。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

