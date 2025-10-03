随着日本公司计划购买1000万美元，Solana国库投注获得关注 ChatGPT: 随着日本公司计划购买1000万美元，Solana国库投注获得关注

一家日本游戏公司宣布了创建Solana国库的新计划，随着加密货币采用竞赛升温。

摘要 日本Mobcast Holdings推出Solana国库策略，计划购买价值1000万美元的SOL。

资金将来自新股发行和无担保债券。

此举旨在加强财务状况并提升股东价值。

Solana价格已突破230美元，如果购买压力持续上升，可能会涨至250美元。

日本游戏公司Mobcast Holdings是最新一家涉足Solana国库持有的上市公司，公布了投资SOL的计划。这家在东京增长市场上市的公司最近宣布成立专门的"Solana国库业务"部门，旨在将SOL纳入其财务策略。

据Coindesk日本报道，Mobcast计划通过股权和无担保公司债券的组合方式筹集14亿日元（约1000万美元），以获取其计划购买SOL(SOL)所需的资金。

这种双重融资模式提供了灵活性，最终发行方式将取决于市场条件和监管批准。

该公司指出，将Solana纳入其国库是更广泛计划的一部分，旨在加强其财务基础，提升股东价值，并维持上市标准。随着Mobcast的加入和更广泛的采用趋势，Solana作为企业国库资产的角色变得越来越不容忽视。

机构对Solana国库的兴趣增加

Mobcast的举措加入了越来越多对Solana进行积极押注的上市公司行列。总共有近20家上市公司现已建立持有该资产的储备，共持有1780万SOL，相当于总供应量的3.10%。

最大持有者包括持有682.2万SOL的Forward Industries和持有214万SOL的Sharps Technology。其他著名参与者包括Solmate（Brera Holdings）、Upexi和DeFi Development Corp。

这种不断增长的机构兴趣表明Solana作为国库资产的吸引力正在上升，特别是对那些寻求与加密市场未来增长轨迹保持一致的公司而言。

同时，SOL在过去几天一直呈上升趋势。截至发稿时，该资产交易价格为230美元，日涨幅为2%，周涨幅为18%。