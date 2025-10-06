交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
VanEck的9月报告指出，Solana在经历了波动的交易月后以混合势头结束了9月。SOL代币在几天内触及250美元以上的高点，随后跌破200美元，反映了市场中的乐观和谨慎情绪。这种兴奋主要来自围绕潜在SOL交易所交易产品(ETP)的猜测以及主要[...]的推出。VanEck的9月报告指出，Solana在经历了波动的交易月后以混合势头结束了9月。SOL代币在几天内触及250美元以上的高点，随后跌破200美元，反映了市场中的乐观和谨慎情绪。这种兴奋主要来自围绕潜在SOL交易所交易产品(ETP)的猜测以及主要[...]的推出。

Solana 在 $250 峰值和 Alpenglow 发布后加强网络效率

作者：Tronweekly
2025/10/06 09:00
Solana
SOL$166.34+2.53%
TokenFi
TOKEN$0.00715-1.65%
Major
MAJOR$0.10293+2.65%
Solana
  • Solana的Alpenglow升级旨在提升交易速度和效率。
  • 新的基于Solana的资金库推动新的市场需求和流动性。
  • 企业区块链在日益明确的监管环境中卷土重来。

VanEck的9月报告指出，在经历了波动的交易月后，Solana以混合势头结束了9月。SOL代币曾触及250美元以上的高点，但在几天内跌至200美元以下，反映了市场的乐观和谨慎情绪。

这种兴奋主要来自围绕潜在SOL交易所交易产品(ETP)的猜测以及主要SOL专注的数字资产资金库(DATs)的推出。

来源：VanEck

两个最大的DATs，Forward拥有15亿美元和Helius拥有5亿美元资产，于9月开始运营。这些基金合计持有SOL总供应量的约2.5%，表明机构参与度不断增长。市场观察人士表示，更多的DATs可能很快跟进，加强Solana的流动性地位。

尽管价格下跌，但由于持续的网络升级和基础设施增长，投资者情绪保持稳定。VanEck的9月报告显示，其Solana更新指数上升了2%，表明生态系统持续获得信心。

Alpenglow升级重新定义Solana的核心

从技术上讲，Solana在这个月取得了巨大进步。验证者以98%的多数票支持Alpenglow升级，这是网络历史上影响最大的升级投票之一。该升级将区块最终确认时间从12秒缩短到仅150毫秒，并分别允许链下投票和增强验证者奖励。

这些修改应该会提高网络性能和弹性，并为更大的可扩展性铺平道路。实际上，开发者已经提出了在年底前将Solana的区块容量提高25%的提案。

同时，Jump Crypto的Firedancer团队提出了SIMD-0370，它有可能消除固定计算单元上限，使Solana能够在每个区块中处理指数级更多的交易。

另一个重要的升级是推出"P-token"，这是前一代SPL代币格式的继任者。通过新标准，计算成本将减少高达95%，整个网络的吞吐量可能会提高接近10%。

企业区块链找到新的目标

随着Solana主导创新，企业对区块链的兴趣在多年不活跃后重新回归。摩根大通、沃尔玛和汇丰银行等公司曾是最早探索许可区块链的先行者。由于监管混乱和影响有限，这些先行者中的大多数都消失了。

而现在，随着美国新的法律和稳定币架构的到来，公司再次考虑采用区块链。今天的环境可以比作2009年可再生能源热潮的早期，现在则由数字货币和分布式基础设施推动。

另请阅读：Solana飙升至230美元以上，300美元是下一个爆发点吗？

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5274+9.27%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005167+14.97%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166.16+2.52%
RealLink
REAL$0.06931+2.16%
DeFi
DEFI$0.000844+5.50%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.00471-8.82%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,316.04
$105,316.04$105,316.04

+0.24%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,536.29
$3,536.29$3,536.29

+0.47%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5290
$2.5290$2.5290

0.00%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.34
$166.34$166.34

+0.03%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17929
$0.17929$0.17929

+0.03%