Solana 在 $250 峰值和 Alpenglow 发布后加强网络效率

Solana的Alpenglow升级旨在提升交易速度和效率。

新的基于Solana的资金库推动新的市场需求和流动性。

企业区块链在日益明确的监管环境中卷土重来。

VanEck的9月报告指出，在经历了波动的交易月后，Solana以混合势头结束了9月。SOL代币曾触及250美元以上的高点，但在几天内跌至200美元以下，反映了市场的乐观和谨慎情绪。

这种兴奋主要来自围绕潜在SOL交易所交易产品(ETP)的猜测以及主要SOL专注的数字资产资金库(DATs)的推出。

两个最大的DATs，Forward拥有15亿美元和Helius拥有5亿美元资产，于9月开始运营。这些基金合计持有SOL总供应量的约2.5%，表明机构参与度不断增长。市场观察人士表示，更多的DATs可能很快跟进，加强Solana的流动性地位。

尽管价格下跌，但由于持续的网络升级和基础设施增长，投资者情绪保持稳定。VanEck的9月报告显示，其Solana更新指数上升了2%，表明生态系统持续获得信心。

Alpenglow升级重新定义Solana的核心

从技术上讲，Solana在这个月取得了巨大进步。验证者以98%的多数票支持Alpenglow升级，这是网络历史上影响最大的升级投票之一。该升级将区块最终确认时间从12秒缩短到仅150毫秒，并分别允许链下投票和增强验证者奖励。

这些修改应该会提高网络性能和弹性，并为更大的可扩展性铺平道路。实际上，开发者已经提出了在年底前将Solana的区块容量提高25%的提案。

同时，Jump Crypto的Firedancer团队提出了SIMD-0370，它有可能消除固定计算单元上限，使Solana能够在每个区块中处理指数级更多的交易。

另一个重要的升级是推出"P-token"，这是前一代SPL代币格式的继任者。通过新标准，计算成本将减少高达95%，整个网络的吞吐量可能会提高接近10%。

企业区块链找到新的目标

随着Solana主导创新，企业对区块链的兴趣在多年不活跃后重新回归。摩根大通、沃尔玛和汇丰银行等公司曾是最早探索许可区块链的先行者。由于监管混乱和影响有限，这些先行者中的大多数都消失了。

而现在，随着美国新的法律和稳定币架构的到来，公司再次考虑采用区块链。今天的环境可以比作2009年可再生能源热潮的早期，现在则由数字货币和分布式基础设施推动。

