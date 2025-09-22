交易所DEX+
Solana, Ripple & Remittix: 这是今天三大热门加密货币的最新加密货币新闻

作者：Coindoo
2025/09/22 01:50
Ripple (XRP) 也因监管明确性、鲸鱼活动增加以及对新ETF产品中曝光增加的猜测而获得关注。

同时，Remittix在最近的加密货币新闻中与这些已建立的资产并列，凭借其指标和实用性，被定位为当今最热门的加密货币之一。

Solana的机构动向与突破阻力

Solana目前交易价格为$240，在保持支撑并重新夺回$240以上水平后，价格表现强劲。随着势头增强，分析师正在考虑$300至$400范围内的新目标。

一个主要催化剂是Brera Holdings筹集了由ARK Invest、Pulsar Group等支持的3亿美元，承诺作为其财政策略的一部分积累和质押SOL。与此同时，监管举措如SEC批准现货加密ETF的通用上市标准，预计将为SOL纳入更多主流金融产品铺平道路。

Ripple的监管收益与鲸鱼活动

XRP因监管信号和链上行为而受到renewed关注。分析师指出更清晰的监管框架和法律发展正在改善XRP的风险状况。还有关于鲸鱼积累的报告，如果需求保持强劲，可能会推动价格上涨。

预测表明，如果这些阻力区被突破，XRP可能实现4至6倍的回报，特别是在新规定下预期的机构和ETF相关资金流入的情况下。

Remittix作为实用工具快速崛起，指标为其提供优势

Remittix正在与SOL和XRP进行比较，最近的消息表明，根据趋势的发展，它可能会超越两者。与Solana长期建立的基础设施和Ripple的监管优势相比，Remittix锐意专注于实用性、用户奖励和安全性，吸引寻求高增长的投资者。

Remittix已由CertiK全面审计，并在预发布代币中排名第一。其测试版钱包已上线，功能包括在30多个国家进行加密货币到银行转账，支持40多种加密货币和30多种法定货币。

该代币已售出超过6.67亿RTX代币，价格为$0.1080，项目已筹集超过2610万美元。它还已获得2个中心化交易所上市，并正在准备第三次上市。

以下是使Remittix成为当今最热门加密货币之一的最新发展：

  • 由CertiK审计，建立在信任和透明的基础上
  • 在30多个国家直接进行加密货币到银行转账
  • 实用性优先的代币，支持真实交易量
  • 为长期增长设计的通缩代币经济学
  • 全球支付渠道已经整合并正在扩展

稳健玩家与高飞潜力

Solana正受益于机构财政积累、ETF乐观情绪和$250以上的技术强度。XRP正乘着监管顺风、鲸鱼活动和加密ETF政策转变的东风。

然而在三者中，Remittix因其实用性、经验证的安全性、上市活动和社区激励的组合而脱颖而出。Remittix在热门加密货币新闻中被提及的频率越来越高，可能正在创造与其更成熟的竞争对手相媲美的势头。

通过查看他们的项目，探索Remittix的PayFi未来：

网站：https://remittix.io/   

社交媒体：https://linktr.ee/remittix   

25万美元赠品：https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway

本出版物为赞助内容。Coindoo不认可或承担本页面上的内容、准确性、质量、广告、产品或任何其他材料的责任。鼓励读者在进行任何与加密货币相关的行动之前进行自己的研究。Coindoo将不会直接或间接对使用或依赖任何提及的内容、商品或服务所导致的任何损害或损失负责。始终进行自己的研究。

文章《Solana、Ripple和Remittix：这是当今三大热门加密货币的最新加密新闻》首次发表于Coindoo。

