Solana 价格在 9 月份表现相对优于大多数大型加密资产，过去一个月录得两位数增长。这种替代币在 10 月开局更为强劲，本月开始几天价格已跳升超过 10%。不过值得一提的是，Solana 价格在周末前有些挣扎，已经失去了 230 美元关口。然而，最新的链上数据表明，SOL 代币可能只是在短暂休息，因为它尚未遇到持续上升道路上的下一个主要障碍。 持续上涨取决于 245 美元阻力位：数据 在 10 月 4 日发布在 X 平台上的帖子中，加密分析师 Ali Martinez 分享了关于 Solana 价格下一个重要阻力位的链上见解。根据这位受欢迎的网络评论家的说法，SOL 价格在未来几周可能会在 245 美元价格附近面临主要阻力。 相关阅读：XRP 价格完成 7 年双底形态，准备飙升至 19 美元 这一链上判断基于 SOL UTXO 已实现价格分布 (URPD) 指标，该指标衡量在特定价格水平购买的特定加密货币的数量。这些价格水平作为 Solana 的支撑和阻力水平，因为它们代表不同投资者的成本基础。 值得一提的是，链上支撑和阻力水平的强度通常取决于在特定价格水平有成本基础的投资者数量。根据 Martinez 的说法，下一个这样的水平在 245 美元区域附近，那里获得了超过 5.9 个 SOL 代币。这一水平被视为 Solana 价格的下一个主要阻力位，因为它高于当前现货价值。 245 美元区域被视为重要的供应墙，因为几位长期处于亏损状态的投资者可能会在他们一旦收支平衡或开始盈利时抛售资产，从而对价格施加显著的下行压力。 最终，如果 Solana 价格未能突破 245 美元附近的主要供应墙，其回到当前历史最高点 293 美元的可能性将面临风险。从高亮显示的图表可以看出，SOL 在通往创纪录高价的路径上可能不会面临任何重大障碍。 Solana 价格能否飙升 100%？ 有趣的是，Martinez 在 X 上的另一篇帖子中预测，Solana 价格可能会上涨至 520 美元高位。然而，这种替代币需要在周线图上收于 260 美元长期阻力位之上，才能开启这一上行反弹。上涨至 520 美元将代表从当前价格点上涨超过 110%。 截至撰写本文时，Solana 代币价值约为 228 美元，过去 24 小时下跌近 2%。 相关阅读：比特币、XRP 测试关键阻力位，可能再次变得混乱 - 原因在这里 特色图片来自 Jakub Porzycki/Getty Images，图表来自 TradingView

Solana 价格滑落至 $230 以下，但分析师表示下一个主要阻力位仍在 $245

作者：NewsBTC
2025/10/05 15:30
Solana 价格在 9 月份的表现相对优于大多数大型加密资产，在过去一个月中录得两位数的涨幅。这种替代币在 10 月开始表现更为强劲，在本月开始的几天内价格已跳涨超过 10%。

不过，值得一提的是，Solana 价格在周末前有些挣扎，导致失去了 230 美元的标记。然而，最新的链上数据表明，SOL 代币可能只是在短暂休息，因为它尚未遇到持续上升道路上的下一个主要障碍。

持续上涨取决于 245 美元阻力位：数据

在 10 月 4 日发布在 X 平台上的帖子中，加密分析师 Ali Martinez 分享了关于 Solana 价格下一个重要阻力位的链上见解。根据这位受欢迎的在线评论家的说法，SOL 价格在未来几周可能会在 245 美元价格附近面临主要阻力。

这一链上判断基于 SOL UTXO 已实现价格分布 (URPD) 指标，该指标衡量在特定价格水平购买的特定加密货币的数量。这些价格水平作为 Solana 的支撑和阻力水平，因为它们代表不同投资者的成本基础。

值得一提的是，链上支撑和阻力水平的强度通常取决于在特定价格水平有成本基础的投资者数量。根据 Martinez 的说法，下一个这样的水平在 245 美元区域附近，在那里购买了超过 5.9 个 SOL 代币。

这一水平被视为 Solana 价格的下一个主要阻力位，因为它高于当前现货价值。245 美元区域被视为重要的供应墙，因为几位长期处于亏损状态的投资者可能会在他们一旦收回成本或开始盈利时抛售资产，从而对价格施加显著的下行压力。

Solana price

最终，如果 Solana 价格未能突破 245 美元附近的主要供应墙，其回到当前历史最高点 293 美元的可能性将面临危险。从高亮显示的图表中可以观察到，SOL 在通往创纪录高价的道路上可能不会面临任何重大障碍。

Solana 价格能暴涨 100% 吗？

有趣的是，Martinez 在 X 上的另一篇帖子中预测，Solana 价格可能会上涨至 520 美元。然而，这种替代币需要在长期阻力位 260 美元上方实现周线收盘，才能开始这一上行反弹。

冲向 520 美元将代表从当前价格点上涨超过 110%。截至撰写本文时，Solana 代币的价值约为 228 美元，在过去 24 小时内下跌了近 2%。 

Solana price
