交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
Solana 价格在过去一个月大涨 25% 后目前交易价格约为 $241，但当大资金涌入 SOL 时，许多散户投资者正将目光投向其他地方——特别是 Layer Brett ($LBRETT)。与已经拥有超过 $100B 市值的 Solana 不同，Layer Brett 在预售阶段的价格仅为 $0.0058，但却迅速 [...]Solana 价格在过去一个月大涨 25% 后目前交易价格约为 $241，但当大资金涌入 SOL 时，许多散户投资者正将目光投向其他地方——特别是 Layer Brett ($LBRETT)。与已经拥有超过 $100B 市值的 Solana 不同，Layer Brett 在预售阶段的价格仅为 $0.0058，但却迅速 [...]

Solana价格展望：分析师预测SOL将有适度增长，而Layer Brett将带来改变生活的倍数

作者：Cryptopolitan
2025/09/21 14:38
Solana
SOL$166.26+2.51%
Capverse
CAP$0.11297+0.90%
LIFE
LIFE$0.00002692+0.89%
GAINS
GAINS$0.01698-0.41%
Solayer
LAYER$0.2501-1.10%

Solana 价格在过去一个月大涨 25% 后目前交易价格约为 $241，但虽然大资金正涌入 SOL，许多散户投资者却将目光投向别处——特别是 Layer Brett ($LBRETT)。与已拥有超过 $100B 市值的 Solana 不同，Layer Brett 在预售阶段价格仅为 $0.0058，但作为一个拥有更快速度、更低费用的以太坊 Layer 2 区块链，它正迅速积累势头，其病毒式社交存在让加密货币圈沸腾不已。 

Solana 价格预测：稳定增长，而非爆炸性上涨

首次出现的情况是，公司开始将 Solana 视为储备资产——类似于 2020 年 Bitcoin 开始出现在资产负债表上的情况。Forward Industries 已投入 6.82M SOL，价值 $1.6 billion，平均每枚 $232。DeFi Development Corp 持有超过 $500M 的 SOL，而其他公司如 Upexi Inc.、Sharps Technology 和 Sol Strategies 也加入了这股浪潮。总体而言，机构现在控制着价值 $4.3B 的超过 17M SOL。

这种机构支持为 Solana 价格走势提供了强劲底部，将 $215–$220 保持为关键支撑区间。如果多头守住该区域，分析师认为有望走向 $260 并最终达到 $300。但问题在于：虽然这些收益看起来稳健，但与小型、快速增长项目所能带来的改变生活的倍数相比，它们显得相当温和。

是的，Solana 可能突破 $250 并向 $300 冲刺，甚至重新测试接近 $294 的历史高点。但由于其市值已经达到约 $100B+，大数定律使得从这里实现 100 倍增长几乎不可能。Solana 的上涨空间是稳定的，甚至可能是安全的——但在加密货币世界，"安全"很少能改变任何人的生活。

为什么 Layer Brett 可能带来真正的倍数增长

这就是 Layer Brett 进入讨论的地方。没有人关注 Layer Brett 是因为它的价格标签——在预售中仍然只有 $0.0058。他们关注它是因为它是一个以太坊上的 Layer 2 区块链，为速度、规模和采用而构建。它处理交易的速度远快于以太坊本身，同时保持极低的 gas 费用，使其成为 L2 竞赛中的真正竞争者。

该项目正在爆发：仅仅几周内就接近 10,000 名持有者，建立了庞大的社交存在，其预售已经突破 $3.8 million，有望达到 $4M。此外，质押奖励仍然令人瞠目结舌，早期采用者的 APY 超过 670%。

关键在于：涌入以太坊 ETF 的所有数十亿资金并不只是停留在 ETH 中。它们必然会溢出到以太坊的生态系统中——特别是像 Layer Brett 这样的 Layer 2。这就是为什么当 ETH 上涨时，Layer Brett 已准备好呈抛物线增长。 

最后的话：Solana vs. Layer Brett

随着 ETF 资金流入和机构采用，Solana 可能会继续攀升，但真正的不对称机会在于 Layer Brett。它比以太坊更快，使用成本更低，并且正以惊人的速度建立病毒式社区。随着预售冲向 $4M，超过 670% 的 APY 质押已上线，价格仍然只有 $0.0058，这是加密货币投资者梦寐以求的设置。

如果说 Solana 是稳定的船只，那么 Layer Brett 就是火箭——2025 年可能是它发射超越平流层的一年。

LBRETT 现在售价 $0.0058。 不要错过下一个 100 倍增长机会——立即加入 Layer Brett 预售。

网站：https://layerbrett.com

Telegram：https://t.me/layerbrett

X：Layer Brett (@LayerBrett) / X

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5274+9.27%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005167+14.97%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166.16+2.52%
RealLink
REAL$0.06931+2.16%
DeFi
DEFI$0.000844+5.50%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.00471-8.82%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,313.49
$105,313.49$105,313.49

+0.24%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,534.86
$3,534.86$3,534.86

+0.43%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5265
$2.5265$2.5265

-0.10%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.40
$166.40$166.40

+0.06%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17920
$0.17920$0.17920

-0.01%