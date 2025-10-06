交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
文章《Solana 上涨，Ethereum 下跌：9月告诉我们关于第四季度趋势的信息》发表在BitcoinEthereumNews.com上。主要要点 为什么SOL在第三季度末表现优于ETH？机构资金流入、DAT采用增加和Solana链上升级推动了价格走势，使SOL在9月份上涨4.06%，而ETH下跌5.68%。SOL/ETH比率接下来会怎样？突破0.055可能会重新测试第二季度高点，SOL的主导地位和领先行业的资金流入使其第四季度表现优势故事保持完整。9月标志着加密货币市场主要呈熊市趋势。VanEck报告称，在追踪的35个主要原生区块链代币中，23个价值下降，占当月下跌代币的65%。然而，Solana [SOL]逆势而上。20亿美元的新稳定币（总计143亿美元），60%的代币化股票份额，以及Alpenglow和Firedancer等重大升级，推动了SOL相对于Ethereum [ETH]的强势。但第四季度能否保持这一势头？Solana DATs正在缩小与Ethereum国库的差距 9月份，数字资产国库（DATs）继续增长。虽然Bitmine Immersion（BNMR）仍以110亿美元以上的ETH领先，但Solana正在慢慢赶上。9月，Forward Industries（15亿美元）和Helius（5亿美元）上线，推动了SOL需求。事实上，Solana DATs现在估计持有SOL总供应量的2.5%，据传还有更多正在形成。从技术上讲，这是SOL国库持有量增加了233%以上，从9月初的420万增加。来源：Blockworks 相比之下，Ethereum DATs仅增长了35%至420万。从技术上讲，Solana的积累大约是Ethereum的六倍。尽管如此，ETH国库代表供应量的3.56%，比SOL高42%，这要归功于ETH较紧的1.207亿供应量，而SOL为5.42亿。这种差异很重要。代币经济学可能暂时抑制了SOL的价格冲击力，但在表面之下，它正在给ETH带来真正的竞争，9月份明显加速了这一趋势，暗示第四季度可能会有类似的优异表现。…文章《Solana 上涨，Ethereum 下跌：9月告诉我们关于第四季度趋势的信息》发表在BitcoinEthereumNews.com上。主要要点 为什么SOL在第三季度末表现优于ETH？机构资金流入、DAT采用增加和Solana链上升级推动了价格走势，使SOL在9月份上涨4.06%，而ETH下跌5.68%。SOL/ETH比率接下来会怎样？突破0.055可能会重新测试第二季度高点，SOL的主导地位和领先行业的资金流入使其第四季度表现优势故事保持完整。9月标志着加密货币市场主要呈熊市趋势。VanEck报告称，在追踪的35个主要原生区块链代币中，23个价值下降，占当月下跌代币的65%。然而，Solana [SOL]逆势而上。20亿美元的新稳定币（总计143亿美元），60%的代币化股票份额，以及Alpenglow和Firedancer等重大升级，推动了SOL相对于Ethereum [ETH]的强势。但第四季度能否保持这一势头？Solana DATs正在缩小与Ethereum国库的差距 9月份，数字资产国库（DATs）继续增长。虽然Bitmine Immersion（BNMR）仍以110亿美元以上的ETH领先，但Solana正在慢慢赶上。9月，Forward Industries（15亿美元）和Helius（5亿美元）上线，推动了SOL需求。事实上，Solana DATs现在估计持有SOL总供应量的2.5%，据传还有更多正在形成。从技术上讲，这是SOL国库持有量增加了233%以上，从9月初的420万增加。来源：Blockworks 相比之下，Ethereum DATs仅增长了35%至420万。从技术上讲，Solana的积累大约是Ethereum的六倍。尽管如此，ETH国库代表供应量的3.56%，比SOL高42%，这要归功于ETH较紧的1.207亿供应量，而SOL为5.42亿。这种差异很重要。代币经济学可能暂时抑制了SOL的价格冲击力，但在表面之下，它正在给ETH带来真正的竞争，9月份明显加速了这一趋势，暗示第四季度可能会有类似的优异表现。…

Solana 上涨，Ethereum 下跌：9月告诉我们关于第四季度趋势的信息

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/06 11:09
GAINS
GAINS$0.01698-0.41%
COM
COM$0.006411+3.26%
WHY
WHY$0.00000002282-4.07%
Solana
SOL$166.44+2.58%
以太坊
ETH$3,535.98+0.54%

要点摘要

为什么SOL在第三季度末表现优于ETH？

机构资金流入、DAT采用增加以及Solana的链上升级推动了价格走势，使SOL在9月份上涨4.06%，而ETH下跌5.68%。

SOL/ETH比率接下来会如何发展？

突破0.055上方可能会重新测试第二季度高点，SOL的主导地位和领先行业的资金流入将保持其第四季度的优异表现。

9月份对加密货币市场来说是一个主要看跌的月份。

VanEck报告称，在追踪的35个主要原生区块链代币中，有23个价值下降，占当月下跌代币的65%。然而，Solana [SOL]却逆势而上。

20亿美元的新稳定币（总计143亿美元）、60%的代币化股票份额，以及Alpenglow和Firedancer等重大升级，推动了SOL相对于Ethereum [ETH]的强势表现。但第四季度能否保持这一势头？

Solana DATs正在缩小与Ethereum资金库的差距

9月份，数字资产资金库(DATs)继续增长。

虽然Bitmine Immersion (BNMR)仍以超过110亿美元的ETH领先，但Solana正在慢慢赶上。9月份，Forward Industries（15亿美元）和Helius（5亿美元）上线，推动了SOL需求。

事实上，Solana DATs现在估计持有SOL总供应量的2.5%，据传还有更多正在形成。从技术上讲，这是SOL资金库持有量的233%以上的跃升，从9月初的420万增长。

来源：Blockworks

相比之下，Ethereum DATs仅增长了35%至420万。

从技术上讲，Solana的积累大约是Ethereum的六倍。尽管如此，ETH资金库占供应量的3.56%，比SOL高42%，这要归功于ETH较紧的1.207亿供应量，相比SOL的5.42亿。

这种差异很重要。代币经济学可能暂时抑制了SOL的价格冲击力，但在表面之下，它正在给ETH带来真正的竞争，9月份明显加速了这一趋势，暗示第四季度可能有类似的优异表现。

链上主导权的竞争升温

Solana和Ethereum都深处升级季节。

Solana的Alpenglow升级以99%的批准率通过，将区块最终确认时间从12秒缩短到150毫秒，而Firedancer升级将移除每个区块的最大计算单元限制。

看起来机构资金流已经在这些升级的链上影响前就开始行动了。Solana的RWA板块在过去30天上涨了40%，约为Ethereum增长的3倍，表明竞争压力正在增加。

来源：RWAxyz

同时，Ethereum的扩展路线图正进入下一阶段。

计划于2025年12月进行的Fusaka升级旨在提高Layer-2区块链的可扩展性，降低成本并支持更广泛的L2采用，这是Ethereum生态系统的核心部分。

但Solana计划在2026年的Alpenglow升级会否打乱这一局面？目前看来很可能，SOL表现优异，RWA资金流激增，DAT采用增加，对ETH的主导地位造成了实质性压力。

SOL/ETH突破将定义第四季度领导地位

尽管Solana供应量膨胀，它仍然超过了Ethereum。

这表明机构资金流和链上主导地位直接转化为价格行动。

支持这一点的是，SOL在9月收盘上涨4.06%，而ETH下跌5.68%，标志着自4月FUD以来的首次优异表现。

结果如何？SOL/ETH收于10.6%，表明资金从ETH转向SOL，因为交易者追逐超额收益。0.05支撑位坚挺，形成两个更高的低点，保持突破结构完整。

来源：TradingView (SOL/ETH)

毫无疑问，突破0.055上方可能会使SOL/ETH回到第二季度高点。

然而，随着机构资金涌入Solana，其主导地位在关键领域超过Ethereum，这一设置看起来很强劲，使SOL在第四季度相对于其最大的L1竞争对手的优异表现仍然有效。

下一篇：比特币：机构投资者回归，买入3.02亿美元 – FOMO会推动BTC吗？

来源：https://ambcrypto.com/solana-gains-ethereum-dips-what-september-tells-us-about-q4-trends/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5274+9.27%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005167+14.97%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166.16+2.52%
RealLink
REAL$0.06931+2.16%
DeFi
DEFI$0.000844+5.50%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.00471-8.82%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,300.00
$105,300.00$105,300.00

+0.23%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,536.65
$3,536.65$3,536.65

+0.48%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5314
$2.5314$2.5314

+0.09%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.46
$166.46$166.46

+0.10%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17937
$0.17937$0.17937

+0.07%