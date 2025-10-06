Solana 上涨，Ethereum 下跌：9月告诉我们关于第四季度趋势的信息

要点摘要

为什么SOL在第三季度末表现优于ETH？

机构资金流入、DAT采用增加以及Solana的链上升级推动了价格走势，使SOL在9月份上涨4.06%，而ETH下跌5.68%。

SOL/ETH比率接下来会如何发展？

突破0.055上方可能会重新测试第二季度高点，SOL的主导地位和领先行业的资金流入将保持其第四季度的优异表现。

9月份对加密货币市场来说是一个主要看跌的月份。

VanEck报告称，在追踪的35个主要原生区块链代币中，有23个价值下降，占当月下跌代币的65%。然而，Solana [SOL]却逆势而上。

20亿美元的新稳定币（总计143亿美元）、60%的代币化股票份额，以及Alpenglow和Firedancer等重大升级，推动了SOL相对于Ethereum [ETH]的强势表现。但第四季度能否保持这一势头？

Solana DATs正在缩小与Ethereum资金库的差距

9月份，数字资产资金库(DATs)继续增长。

虽然Bitmine Immersion (BNMR)仍以超过110亿美元的ETH领先，但Solana正在慢慢赶上。9月份，Forward Industries（15亿美元）和Helius（5亿美元）上线，推动了SOL需求。

事实上，Solana DATs现在估计持有SOL总供应量的2.5%，据传还有更多正在形成。从技术上讲，这是SOL资金库持有量的233%以上的跃升，从9月初的420万增长。

相比之下，Ethereum DATs仅增长了35%至420万。

从技术上讲，Solana的积累大约是Ethereum的六倍。尽管如此，ETH资金库占供应量的3.56%，比SOL高42%，这要归功于ETH较紧的1.207亿供应量，相比SOL的5.42亿。

这种差异很重要。代币经济学可能暂时抑制了SOL的价格冲击力，但在表面之下，它正在给ETH带来真正的竞争，9月份明显加速了这一趋势，暗示第四季度可能有类似的优异表现。

链上主导权的竞争升温

Solana和Ethereum都深处升级季节。

Solana的Alpenglow升级以99%的批准率通过，将区块最终确认时间从12秒缩短到150毫秒，而Firedancer升级将移除每个区块的最大计算单元限制。

看起来机构资金流已经在这些升级的链上影响前就开始行动了。Solana的RWA板块在过去30天上涨了40%，约为Ethereum增长的3倍，表明竞争压力正在增加。

同时，Ethereum的扩展路线图正进入下一阶段。

计划于2025年12月进行的Fusaka升级旨在提高Layer-2区块链的可扩展性，降低成本并支持更广泛的L2采用，这是Ethereum生态系统的核心部分。

但Solana计划在2026年的Alpenglow升级会否打乱这一局面？目前看来很可能，SOL表现优异，RWA资金流激增，DAT采用增加，对ETH的主导地位造成了实质性压力。

SOL/ETH突破将定义第四季度领导地位

尽管Solana供应量膨胀，它仍然超过了Ethereum。

这表明机构资金流和链上主导地位直接转化为价格行动。

支持这一点的是，SOL在9月收盘上涨4.06%，而ETH下跌5.68%，标志着自4月FUD以来的首次优异表现。

结果如何？SOL/ETH收于10.6%，表明资金从ETH转向SOL，因为交易者追逐超额收益。0.05支撑位坚挺，形成两个更高的低点，保持突破结构完整。

毫无疑问，突破0.055上方可能会使SOL/ETH回到第二季度高点。

然而，随着机构资金涌入Solana，其主导地位在关键领域超过Ethereum，这一设置看起来很强劲，使SOL在第四季度相对于其最大的L1竞争对手的优异表现仍然有效。