交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
Solana DEX 看到迷因代币交易急剧下降，而稳定币交易量上升，标志着市场重大转变。Solana DEX 看到迷因代币交易急剧下降，而稳定币交易量上升，标志着市场重大转变。

Solana DEX 看到迷因代币淡出，穩定幣交易上升

作者：Crypto News Flash
2025/09/21 14:26
TokenFi
TOKEN$0.007178-1.22%
Major
MAJOR$0.10288+2.53%
Memecoin
MEME$0.001679+1.08%
  • Solana DEX上的迷因代币交易下降至30%以下，反映投机性零售活动减少。
  • SOL-稳定币交易量激增至2023年12月以来的最高水平，表明市场稳定性增强。

Solana交易生态系统正在发生重大变化。BlockWorks的最新数据显示，Solana DEX上的迷因代币主导地位，在2024年底曾飙升至60%以上，现已暴跌至30%以下。

相比之下，SOL-稳定币交易对大幅上升，现已达到2023年12月以来的最高水平。这一转变似乎反映了交易者行为的变化，因为在迷因代币炒作浪潮消退后，交易者开始寻求更安全的路径。

随着迷因热潮消退，稳定币获得发展

此外，Solana DEX上的每日活跃交易者数量也大幅下降。从约480万交易者的峰值，到2025年8月仅剩约90万。这一数字反映了对高风险资产的疲劳感日益增长，特别是面对众多的跑路项目和没有明确实用性的项目。

然而，这一转变也为更稳定的交易选择创造了空间，稳定币成为那些希望保持活跃而不被迷因代币的剧烈波动所困扰的人的首选。

Solana通过DeFi增长证明其实力

虽然许多人曾经争相获取BONK、WIF或MEW等代币，但这一趋势现在正在改变。迷因代币曾经使Solana成为家喻户晓的名字，特别是当网络吞吐量在压力测试中达到107,540 TPS时，正如Helius联合创始人Mert Mumtaz所透露的。

这种速度曾经是吸引零售交易者的主要因素，但在炒作消退后，并非所有代币都能够生存。许多代币因缺乏实用性而失去吸引力。

另一方面，CNF上周报道称，Solana的DeFi生态系统实际上处于巅峰状态。总锁定价值(TVL)创下133.4亿美元的新纪录，反映了机构用户参与度的加深和对质押的需求激增。

这意味着，虽然迷因代币领域似乎正在减弱，但Solana生态系统整体并未失去其势头。事实上，大量流动性现在正流入更成熟和长期的DeFi领域。

此外，SOL的价格表现也呈积极趋势。在过去24小时内，SOL上涨了0.81%。从长期来看，过去30天的增幅已达33.48%，90天内甚至飙升82.84%

这一趋势表明一件重要的事情：Solana正开始从炒作驱动阶段转向更注重实用性的阶段。虽然许多零售交易者已经离开，但来自寻求交易效率和DeFi机会的大型参与者的新资金已经出现。

随着稳定币成为交易的关键支柱，流动性趋于更加受控。这与之前迷因代币常常使Solana市场看起来热闹但波动的时期形成对比。

然而，这并不意味着迷因代币将完全消失。社区仍然存在，具有强大理念的项目可能仍然会生存下来。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5274+9.27%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005167+14.97%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166.16+2.52%
RealLink
REAL$0.06931+2.16%
DeFi
DEFI$0.000844+5.50%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.00471-8.82%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,262.61
$105,262.61$105,262.61

+0.19%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,535.58
$3,535.58$3,535.58

+0.45%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5322
$2.5322$2.5322

+0.12%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.37
$166.37$166.37

+0.04%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17929
$0.17929$0.17929

+0.03%