Solana DEX 看到迷因代币淡出，穩定幣交易上升

Solana DEX上的迷因代币交易下降至30%以下，反映投机性零售活动减少。

SOL-稳定币交易量激增至2023年12月以来的最高水平，表明市场稳定性增强。

Solana交易生态系统正在发生重大变化。BlockWorks的最新数据显示，Solana DEX上的迷因代币主导地位，在2024年底曾飙升至60%以上，现已暴跌至30%以下。

相比之下，SOL-稳定币交易对大幅上升，现已达到2023年12月以来的最高水平。这一转变似乎反映了交易者行为的变化，因为在迷因代币炒作浪潮消退后，交易者开始寻求更安全的路径。

随着迷因热潮消退，稳定币获得发展

此外，Solana DEX上的每日活跃交易者数量也大幅下降。从约480万交易者的峰值，到2025年8月仅剩约90万。这一数字反映了对高风险资产的疲劳感日益增长，特别是面对众多的跑路项目和没有明确实用性的项目。

然而，这一转变也为更稳定的交易选择创造了空间，稳定币成为那些希望保持活跃而不被迷因代币的剧烈波动所困扰的人的首选。

Solana通过DeFi增长证明其实力

虽然许多人曾经争相获取BONK、WIF或MEW等代币，但这一趋势现在正在改变。迷因代币曾经使Solana成为家喻户晓的名字，特别是当网络吞吐量在压力测试中达到107,540 TPS时，正如Helius联合创始人Mert Mumtaz所透露的。

这种速度曾经是吸引零售交易者的主要因素，但在炒作消退后，并非所有代币都能够生存。许多代币因缺乏实用性而失去吸引力。

另一方面，CNF上周报道称，Solana的DeFi生态系统实际上处于巅峰状态。总锁定价值(TVL)创下133.4亿美元的新纪录，反映了机构用户参与度的加深和对质押的需求激增。

这意味着，虽然迷因代币领域似乎正在减弱，但Solana生态系统整体并未失去其势头。事实上，大量流动性现在正流入更成熟和长期的DeFi领域。

此外，SOL的价格表现也呈积极趋势。在过去24小时内，SOL上涨了0.81%。从长期来看，过去30天的增幅已达33.48%，90天内甚至飙升82.84%。

这一趋势表明一件重要的事情：Solana正开始从炒作驱动阶段转向更注重实用性的阶段。虽然许多零售交易者已经离开，但来自寻求交易效率和DeFi机会的大型参与者的新资金已经出现。

随着稳定币成为交易的关键支柱，流动性趋于更加受控。这与之前迷因代币常常使Solana市场看起来热闹但波动的时期形成对比。

然而，这并不意味着迷因代币将完全消失。社区仍然存在，具有强大理念的项目可能仍然会生存下来。