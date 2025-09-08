'SOL采用是真实的'：Solana在膨胀的TPS批评中获得不寻常的验证

本周，Solana的采用成为焦点，这是在其交易活动和网络收入的辩论之后。

同时，哈萨克斯坦推出了首个带有质押功能的Solana交易所交易基金，确认了该币的采用趋势。

这为区块链带来了新的认可，超越了关于膨胀使用数据的持续讨论。

Justin Bons为Solana采用辩护

Cyber Capital创始人Justin Bons在有关其活动质量的质疑出现后为Solana的采用进行了辩护。

在他最新的推文中，Bons表示声称Solana的使用和收入是虚假的说法是错误的。

他解释说，即使扣除失败交易和共识活动，Solana在每秒交易量方面仍然领先。

一位用户回复他的推文说，问题不在于收入是否虚假，而在于它是否具有持久价值。

据该用户称，Solana的大部分收入来自与迷因币活动相关的优先费用。

他们认为，这并不表明稳定的采用，而只是短期的投机趋势。

然而，Bons回答说，区块链在早期阶段一直吸引投机。

他举例说明了比特币的Satoshi Dice时期和以太坊的NFT和ICO活动高峰期。

Justin补充说，投机是去中心化金融的一部分，不应被视为弱点。

在另一条推文中，另一位批评者Dave表示，Solana的性能指标具有误导性。

他指出一个机器人在三十天内处理了近一千一百万笔交易，其中99.95%都失败了。

根据更新，Dave认为这些失败的交易仍然保留在账本上。

他说这使得归档节点和分析提供商更难且成本更高地管理链的完整历史。

Dave表示低费用允许机器人扭曲网络，将交易计数变成他所描述的虚荣统计数据。

他补充说，高数字并不总是意味着真正的采用。Bons回应说，机器人为每笔失败的交易都支付了费用。

在他看来，这意味着该活动仍然为网络产生了收入。他强调普通用户仍然可以毫无问题地进行交易。

TPS辩论及其根源

关于Solana每秒交易量的辩论并不新鲜。它始于网络如何报告性能。

支持者强调Solana处理比竞争对手更多交易的能力。

然而，批评者表示，这些交易中很大一部分来自失败的尝试或没有明确经济用途的自动化系统。

这种分歧显示了行业通常仅通过交易量来判断区块链的方式。

Bons以及其他人将Solana的数字视为大量使用和采用的证明。

Solana采用辩论 | 来源：Justin Bons

然而，批评者表示这些数字夸大了Solana的形象并混淆了投资者。双方之间的来回反映了更大的行业关切。

许多市场参与者希望更清晰地了解哪些统计数据显示真正的采用，哪些只显示系统压力。

Solana ETF在哈萨克斯坦推出

在关于网络数据的讨论继续进行的同时，Solana因一款金融产品获得了新的认可。

据报道，Fonte Capital在哈萨克斯坦推出了一个带有质押功能的Solana交易所交易基金。

该产品在阿斯塔纳国际交易所上市。这是中亚地区首个带有质押功能的Solana ETF。

这次推出将Solana带入了新地区的传统金融领域。它表明，尽管有关交易和采用的辩论存在，机构兴趣仍在增长。

对于Solana来说，ETF是不同市场的投资者正在关注的信号。ETF的引入使Solana在区块链行业之外获得了可见度。

这标志着Solana正在受监管的投资渠道中被提供。这一发展出现在关于其使用数据和失败交易的争论仍在继续之际。