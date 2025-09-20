交易所DEX+
Snowball Money 和 ENI 致力于简化身份，以增强链上声誉，并在全球范围内推动可扩展的企业级 Web3 采用。Snowball Money 和 ENI 致力于简化身份，以增强链上声誉，并在全球范围内推动可扩展的企业级 Web3 采用。

Snowball Money 和 ENI 为可扩展和企业级 Web3 采用奠定基础

作者：Blockchainreporter
2025/09/20 17:00
Snowball Money，一个用于智能加密货币投资的多链平台，很高兴宣布与高性能企业级区块链ENI建立战略合作伙伴关系。这次合作的主要目标是实现可扩展性和企业级Web3采用，同时提供无缝的跨链身份、声誉和信任。

两个平台都建立在Web3技术上，以应对在先进技术世界中交易的各种情况。为此，两个平台决定通过集体努力解决这些问题。因此，他们在自己之间进行了分工，以仔细处理每个方面。

通过这种整合，ENI用户可以使用Snowball模块化命名服务(MNS)，获得更简单、更容易、更安全和更企业友好的生态系统。Snowball Money已通过其官方X账户发布了这一消息。

Snowball-ENIAC合作消除了基于钱包交易的复杂性

Snowball Money和ENI的合作提供了链无关身份，用户可以通过Snowball MNS建立或创建人类可读的用户名。此外，该系统减少了对交易复杂钱包地址的识别；相反，它为用户提供了简短且易于处理的服务。

这并不意味着该系统减少了使用不同AppChains和区块链的限制；相反，它将为其他区块链和跨AppChains开辟新的安全途径。此外，这种整合对有文化和没有文化的人同样重要和有效，因为进行交易非常简单，发送者只需要接收者的用户名即可进行安全交易。

Snowball和ENI引入可检查的链上评分

Snowball Money和ENI的联盟带来了链上声誉评分(ORS)，这完全基于用户的链上活动，用于真实和基于现实的目的。因此，这些评分可用于Sybil抵抗，即防止虚假或重复身份。治理过滤为提案上的可信参与者提供投票，而企业信任框架则意味着可检查用户的可信度以确保真实性。  

同时，这种统一将为企业级web3采用解锁更好的结果，企业可以构建可扩展的去中心化应用(dApps)，以更简单的身份引导用户，并保持信任和合规标准。简而言之，这种合作旨在在单一平台下覆盖多个维度，以方便用户并在他们中建立强大的信心。 

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

