白银在2025年至今表现优于比特币和黄金

金融市场在2025年至今表现显著。在这方面，白银表现强劲，在2025年期间的顶级资产中甚至超越了比特币（$BTC）和黄金。根据知名CryptoQuant分析师Maartunn提供的数据，白银录得惊人的40.2%年初至今（YTD）涨幅，超越了风险资产和传统避险资产。这凸显了贵金属即使在2025年仍在金融领域保持持续主导地位。
白银以40.2%的年初至今增长率在2025年超越黄金和比特币
根据独家市场分析，白银从2025年初至今价格录得40.2%的巨大增长。在这方面，它有效地超越了传统金融和加密市场中的显著资产。特别是相比之下，黄金在此期间增长了34.8%。这表明白银作为应对波动性的可靠对冲工具需求不断增长。同时，顶级加密货币比特币（$BTC）也未能超越白银的增长水平，仅上涨18.3%。
投资者情绪推动白银增长
据Maartunn称，尽管以太坊（$ETH）这一领先的山寨币在2025年录得32.6%的显著收益，但与白银的40.2%相比，这一百分比明显较低。这表明白银在市场上的影响力不断增长，并可能在投资者继续在更广泛的市场转变中投资时设立新的基准。
