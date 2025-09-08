交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
帖子《白银在2025年至今表现优于比特币和黄金》发表在BitcoinEthereumNews.com上。金融市场在2025年至今表现显著。在这方面，白银表现强劲，在2025年期间的顶级资产中甚至超越了比特币($BTC)和黄金。根据知名CryptoQuant分析师Maartunn提供的数据，白银录得惊人的40.2%年初至今(YTD)增长，超越了风险资产和传统避险资产。这突显了贵金属即使在2025年在金融领域的持续主导地位。 白银以40.2%的年初至今增长率在2025年超越黄金和比特币 根据独家市场分析，白银从2025年初至今价格录得40.2%的巨大增长。在这方面，它有效地超越了传统金融和加密市场中的知名资产。特别是相比之下，黄金在此期间增长了34.8%。这表明白银作为应对波动性的可靠对冲工具的需求不断增长。同时，顶级加密货币比特币($BTC)也未能超越白银的增长水平，仅增长18.3%。 投资者情绪推动白银增长 据Maartunn称，尽管以太坊($ETH)取得了显著收益，这一领先的山寨币在2025年录得32.6%的增长。与白银的40.2%相比，这一百分比明显较低。这表明白银在市场上的影响力不断增长，并可能在投资者继续在更广泛的市场转变中投资时设立新的基准。 Umair Younas是一位自2019年以来从事加密货币相关内容写作的作者。在Blockchainreporter，他担任新闻和文章撰写人。他是加密货币、区块链、NFTs、DeFi和金融科技爱好者。他擅长撰写关于经纪商和交易所的真实评论，并与我们的教育团队合作撰写教育内容。他有一个梦想要提高...帖子《白银在2025年至今表现优于比特币和黄金》发表在BitcoinEthereumNews.com上。金融市场在2025年至今表现显著。在这方面，白银表现强劲，在2025年期间的顶级资产中甚至超越了比特币($BTC)和黄金。根据知名CryptoQuant分析师Maartunn提供的数据，白银录得惊人的40.2%年初至今(YTD)增长，超越了风险资产和传统避险资产。这突显了贵金属即使在2025年在金融领域的持续主导地位。 白银以40.2%的年初至今增长率在2025年超越黄金和比特币 根据独家市场分析，白银从2025年初至今价格录得40.2%的巨大增长。在这方面，它有效地超越了传统金融和加密市场中的知名资产。特别是相比之下，黄金在此期间增长了34.8%。这表明白银作为应对波动性的可靠对冲工具的需求不断增长。同时，顶级加密货币比特币($BTC)也未能超越白银的增长水平，仅增长18.3%。 投资者情绪推动白银增长 据Maartunn称，尽管以太坊($ETH)取得了显著收益，这一领先的山寨币在2025年录得32.6%的增长。与白银的40.2%相比，这一百分比明显较低。这表明白银在市场上的影响力不断增长，并可能在投资者继续在更广泛的市场转变中投资时设立新的基准。 Umair Younas是一位自2019年以来从事加密货币相关内容写作的作者。在Blockchainreporter，他担任新闻和文章撰写人。他是加密货币、区块链、NFTs、DeFi和金融科技爱好者。他擅长撰写关于经纪商和交易所的真实评论，并与我们的教育团队合作撰写教育内容。他有一个梦想要提高...

白银在2025年至今表现优于比特币和黄金

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 11:32
比特币
BTC$105,243.84+1.69%
RISE
RISE$0.008086-3.66%
DeFi
DEFI$0.000842+5.51%
TOP Network
TOP$0.000096--%

金融市场在2025年至今表现显著。在这方面，白银表现强劲，在2025年期间的顶级资产中甚至超越了比特币（$BTC）和黄金。根据知名CryptoQuant分析师Maartunn提供的数据，白银录得惊人的40.2%年初至今（YTD）涨幅，超越了风险资产和传统避险资产。这凸显了贵金属即使在2025年仍在金融领域保持持续主导地位。

白银以40.2%的年初至今增长率在2025年超越黄金和比特币

根据独家市场分析，白银从2025年初至今价格录得40.2%的巨大增长。在这方面，它有效地超越了传统金融和加密市场中的显著资产。特别是相比之下，黄金在此期间增长了34.8%。这表明白银作为应对波动性的可靠对冲工具需求不断增长。同时，顶级加密货币比特币（$BTC）也未能超越白银的增长水平，仅上涨18.3%。

投资者情绪推动白银增长

据Maartunn称，尽管以太坊（$ETH）这一领先的山寨币在2025年录得32.6%的显著收益，但与白银的40.2%相比，这一百分比明显较低。这表明白银在市场上的影响力不断增长，并可能在投资者继续在更广泛的市场转变中投资时设立新的基准。

Umair Younas是一位自2019年以来从事加密货币相关内容写作的作者。在Blockchainreporter，他担任新闻和文章撰写人。他是加密货币、区块链、NFT、DeFi和金融科技爱好者。他在撰写关于经纪商和交易所的真实评论方面有很强的能力，并且他与我们的教育团队合作编写教育内容。他梦想提高人们对数字货币的认识。他的作品研究充分，信息丰富，因此提供了新颖的见解。如果您想及时了解加密货币领域的最新动态，请关注他的文章。

来源：https://blockchainreporter.net/silver-outcompetes-bitcoin-and-gold-in-2025-ytd/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5274+9.27%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005167+14.97%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166.16+2.52%
RealLink
REAL$0.06931+2.16%
DeFi
DEFI$0.000844+5.50%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.00471-8.82%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,243.84
$105,243.84$105,243.84

+0.17%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,533.19
$3,533.19$3,533.19

+0.38%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5288
$2.5288$2.5288

-0.01%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.31
$166.31$166.31

+0.01%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17934
$0.17934$0.17934

+0.06%