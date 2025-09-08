帖子《白银在2025年至今表现优于比特币和黄金》发表在BitcoinEthereumNews.com上。金融市场在2025年至今表现显著。在这方面，白银表现强劲，在2025年期间的顶级资产中甚至超越了比特币($BTC)和黄金。根据知名CryptoQuant分析师Maartunn提供的数据，白银录得惊人的40.2%年初至今(YTD)增长，超越了风险资产和传统避险资产。这突显了贵金属即使在2025年在金融领域的持续主导地位。 白银以40.2%的年初至今增长率在2025年超越黄金和比特币 根据独家市场分析，白银从2025年初至今价格录得40.2%的巨大增长。在这方面，它有效地超越了传统金融和加密市场中的知名资产。特别是相比之下，黄金在此期间增长了34.8%。这表明白银作为应对波动性的可靠对冲工具的需求不断增长。同时，顶级加密货币比特币($BTC)也未能超越白银的增长水平，仅增长18.3%。 投资者情绪推动白银增长 据Maartunn称，尽管以太坊($ETH)取得了显著收益，这一领先的山寨币在2025年录得32.6%的增长。与白银的40.2%相比，这一百分比明显较低。这表明白银在市场上的影响力不断增长，并可能在投资者继续在更广泛的市场转变中投资时设立新的基准。 Umair Younas是一位自2019年以来从事加密货币相关内容写作的作者。在Blockchainreporter，他担任新闻和文章撰写人。他是加密货币、区块链、NFTs、DeFi和金融科技爱好者。他擅长撰写关于经纪商和交易所的真实评论，并与我们的教育团队合作撰写教育内容。他有一个梦想要提高... 帖子《白银在2025年至今表现优于比特币和黄金》发表在BitcoinEthereumNews.com上。金融市场在2025年至今表现显著。在这方面，白银表现强劲，在2025年期间的顶级资产中甚至超越了比特币($BTC)和黄金。根据知名CryptoQuant分析师Maartunn提供的数据，白银录得惊人的40.2%年初至今(YTD)增长，超越了风险资产和传统避险资产。这突显了贵金属即使在2025年在金融领域的持续主导地位。 白银以40.2%的年初至今增长率在2025年超越黄金和比特币 根据独家市场分析，白银从2025年初至今价格录得40.2%的巨大增长。在这方面，它有效地超越了传统金融和加密市场中的知名资产。特别是相比之下，黄金在此期间增长了34.8%。这表明白银作为应对波动性的可靠对冲工具的需求不断增长。同时，顶级加密货币比特币($BTC)也未能超越白银的增长水平，仅增长18.3%。 投资者情绪推动白银增长 据Maartunn称，尽管以太坊($ETH)取得了显著收益，这一领先的山寨币在2025年录得32.6%的增长。与白银的40.2%相比，这一百分比明显较低。这表明白银在市场上的影响力不断增长，并可能在投资者继续在更广泛的市场转变中投资时设立新的基准。 Umair Younas是一位自2019年以来从事加密货币相关内容写作的作者。在Blockchainreporter，他担任新闻和文章撰写人。他是加密货币、区块链、NFTs、DeFi和金融科技爱好者。他擅长撰写关于经纪商和交易所的真实评论，并与我们的教育团队合作撰写教育内容。他有一个梦想要提高...