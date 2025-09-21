Shibarium Bridge 在 230 万美元黑客攻击后仍然冻结，恢复计划不明确

区块链

与柴犬币密切相关的第二层区块链Shibarium在遭受重大黑客攻击数周后仍然处于离线状态。

开发者Kaal Dhairya确认连接以太坊的桥仍然被暂停，导致用户无法将资金转回主网络。团队尚未设定重新开放的日期，强调安全检查和验证优先于速度。

这次漏洞发生在9月12日，首先由安全公司PeckShield发现。攻击者利用验证器漏洞，获得了12个密钥中的10个控制权，并利用它们批准欺诈交易。这使他们能够窃取价值约230万美元的资产，包括ETH、SHIB和ROAR。柴犬币团队后来证实了这些发现，称这一事件是该项目历史上最严重的中断之一。

自那以后，开发人员采取了谨慎的沟通策略。更新仅通过官方渠道共享，而敏感细节被保留以防止给攻击者提供优势。现在的重点是控制局面并加强系统安全，以确保类似的漏洞不会再次发生。

最大的不确定性之一围绕着资产恢复。Dhairya表示讨论正在进行中，但尚未确定最终计划。如果无法通过调查或赏金计划追回资金，正在考虑其他替代方案，如从国库中提取资金、销毁代币或利用保险储备。任何提案在实施前都需要得到社区的批准。

对于投资者和代币持有者来说，Shibarium的长期关闭引发了对信任和稳定性的质疑。这一事件发生在第二层项目受到越来越多审查的时期，柴犬币的应对结果可能会影响其生态系统在更广泛市场中的认知方式。

