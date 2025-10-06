交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
柴犬面临温和的价格预测，但MAGAX能否为其4,000多名早期投资者带来比SHIB在2020年的突破更大的收益？柴犬面临温和的价格预测，但MAGAX能否为其4,000多名早期投资者带来比SHIB在2020年的突破更大的收益？

柴犬价格预测：MAGAX 是否将为 4,000 多名早期投资者带来比 SHIB 在 2020 年更多的收益？

作者：Blockchainreporter
2025/10/06 00:30
BitShiba
SHIBA$0.00000000052+3.37%
Moonveil
MORE$0.004704-7.76%
GAINS
GAINS$0.01698-0.41%
4
4$0.06343+3.22%
柴犬币
SHIB$0.000009992+0.27%
Shiba Inu Main2

2025年柴犬币价格展望

柴犬币在2025年末的价格预测喜忧参半。目前价格为$0.000013，SHIB今年可能达到$0.0000139，一些分析师预测到2030年将达到$0.0001。

同时，悲观模型预测2025年SHIB价格低至$0.0000122，而乐观展望则设想如果市场活动强劲复苏，价格可能飙升至$0.000155–$0.00016。长期来看，即使有代币销毁和Shibarium生态系统升级，考虑到其庞大的供应量，SHIB达到$0.01的想法看起来越来越不现实。

SHIB 2020年突破的经验教训

当柴犬币在2020年首次成为头条新闻时，很少有人预料到它会成为历史上最大的迷因币之一。当时，购买了几分之一美分的早期投资者，随着投机需求爆发，看到他们的投资组合增长了数千个百分点。

chart4262

SHIB历史图表 | CoinMarketCap

这种抛物线式增长是由社交媒体炒作、散户恐惧错失(FOMO)以及SHIB是"下一个狗狗币"的普遍认知推动的。然而，经过多年的波动，SHIB现在面临更艰难的问题：它能否通过Shibarium、ShibaSwap和游戏等功能重塑自己，还是将继续受制于不可预测的炒作周期？

MAGAX进军迷因经济

当SHIB面临有限增长潜力时，Moonshot MAGAX (MAGAX)正将自己定位为下一代迷因赚钱代币。与主要通过投机上涨的SHIB不同，MAGAX通过其AI驱动的Loomint引擎引入了真正的实用性，该引擎奖励迷因创作者和推广者创建病毒式内容。

MAGAX 426426

MAGAX的预售目前处于第3阶段，价格为$0.000318，已吸引超过4,000名早期投资者，筹集了超过$119,000，目标为$186,034。每个阶段上涨的代币价格确保了早期买家更大的潜力。

预测显示有141倍ROI潜力，反映了SHIB在最早期曾提供的那种指数级收益。

为什么MAGAX可能超越SHIB的遗产

与SHIB不同，MAGAX将迷因文化与治理、质押和通缩相结合。持有者可以对变更进行投票，并从推荐/助推计划中获益。

安全性也是基石。MAGAX已经通过Certik（全球领先的区块链和智能合约审计公司）的审计，没有发现任何关键问题，其内部审计也增强了投资者信心。这种透明度与SHIB早期普遍存在怀疑形成鲜明对比。

凭借Web3合作伙伴关系、AI驱动的欺诈保护以及包括质押、迷因排行榜和DAO治理的扩展路线图，MAGAX不仅将自己定位为另一个迷因代币，而是作为迷因经济的基础。

早期投资者的独特机会

对于4,000多名早期支持者来说，MAGAX预售感觉像是似曾相识，只不过这次项目比SHIB在2020年时有更清晰的路线图。预售的每个阶段都推高价格，减少供应并奖励早期行动者。以今天$0.000318的入场价格，一旦MAGAX公开上市，入场成本仍然足够低，可以想象指数级增长。

MAGAX能否实现类似SHIB的病毒式采用？如果能，其代币经济学、AI实用性和社区激励可能为早期投资者带来超越SHIB历史性增长的回报。

不要错过第3阶段：立即获取您的MAGAX代币

柴犬币可能仍然拥有忠实的社区，但其2025年的价格展望与早期相比上涨空间有限。另一方面，MAGAX正将自己定位为迷因经济的下一个突破，拥有真正的AI驱动实用性、CertiK审计，并且已有超过4,000名投资者加入。

对于那些在2020年错过SHIB的人来说，Moonshot MAGAX可能代表着重温那种爆炸性上涨的最接近机会；这次有更坚实的基础。

不要等到第4阶段。在下一次价格上涨前立即获取您的MAGAX代币。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5274+9.27%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005167+14.97%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166.16+2.52%
RealLink
REAL$0.06931+2.16%
DeFi
DEFI$0.000844+5.50%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.00471-8.82%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,220.50
$105,220.50$105,220.50

+0.15%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,531.84
$3,531.84$3,531.84

+0.35%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5280
$2.5280$2.5280

-0.04%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.26
$166.26$166.26

-0.01%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17926
$0.17926$0.17926

+0.01%