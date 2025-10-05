柴犬新闻：为什么Layer Brett可能会在达到200亿美元市值方面超越SHIB

迷因币战场再次升温，Shiba Inu Coin (SHIB)作为该领域最长久的参与者之一成为焦点。当社区热切关注每一条Shiba Inu新闻更新和Shibarium的最新发展时，另一个项目正在抢占话题：Layer Brett ($LBRETT)。

分析师们已经在推测$LBRETT可能会超越Shiba Inu Coin并更快达到200亿美元市值。这种竞争已经变得不容忽视。

Shiba Inu新闻：SHIB能否攀升至新高？

最新的Shiba Inu新闻主要围绕生态系统扩张。Shibarium持续获得关注，开发者在其网络上构建dApps、NFT和DeFi应用。忠实支持者仍然相信Shiba Inu Coin最终将重返上一轮牛市创下的高点。如果采用率和代币销毁计划协调一致，一些预测认为SHIB有望重新达到数十亿美元的估值。

然而挑战依然存在。由于巨大的流通供应量和除投机外有限的代币实用性，SHIB保持势头的能力往往依赖于社区炒作和协调销毁。虽然SHIB已确立其作为迷因巨头的地位，但批评者认为下一个真正指数级增长的赢家可能不是一个已建立的名字。

为何Layer Brett引人注目

在SHIB主导的阴影下，Layer Brett正将自己定位为迷因创新的下一波浪潮。以仅0.0058美元的预售价格，该项目不仅仅是炒作——它作为以太坊Layer 2推出，拥有10,000 TPS吞吐量和约0.001美元的燃气费。这使LBRETT成为少数几个为社区构建实际基础设施的迷因代币之一。

路线图还包括NFT和DeFi集成，以及为早期支持者提供约600%年化收益率的利润丰厚的质押计划。再加上100万美元的赠品活动，Layer Brett正在打造大多数预售项目只能梦想的势头。分析师们已经提出，当公众热情高涨时，其市值可能飙升至200亿美元，甚至超过Shiba Inu Coin突破时的增长率。

Shiba Inu Coin对比Layer Brett：市值竞赛

对交易者来说，选择正在形成为传统与新颖之间的对比。SHIB提供历史、社区和品牌力量。但Shiba Inu新闻更新越来越关注生态系统维护而非突破性创新。相比之下，LBRETT是新的、积极的，并且旨在在预售窗口关闭前抓住零售FOMO情绪。

达到200亿美元市值对任何迷因币来说可能听起来是个艰巨任务，但这正是SHIB在2021年的行情中所做到的。随着Layer Brett以低基础进入市场并堆积预售激励，许多交易者认为它匹配甚至超越SHIB轨迹的可能性比大多数人预期的更强。

交易者现在的去向

无论是SHIB还是LBRETT都引人注目，但叙事正在转变。虽然SHIB在加密货币领域仍是家喻户晓的名字，也是市场上顶级社区驱动项目之一，但高增长投机正倾向于Layer Brett。对于希望将小额投资转变为改变生活的收益的交易者来说，LBRETT的预售势头已变得太诱人而无法忽视。

随着LBRETT以0.0058美元的低廉价格提供，以及质押激励正在下降，交易者正在争相确保自己的一份蛋糕。现在就是行动的时候，加入Layer Brett预售！

