小威廉姆斯无与伦比的投资使联盟价值达到3.4亿美元

小威廉姆斯于2025年8月23日在罗德岛纽波特的国际网球名人堂2025年入选庆典周末上介绍玛丽亚·莎拉波娃。

女子3对3篮球联盟Unrivaled周一宣布，在包括网球传奇小威廉姆斯在内的新一轮融资后，该联盟现估值达3.4亿美元。

威廉姆斯的Serena Ventures参与了由Bessemer风险投资伙伴领投的B轮融资，其他投资者还包括华纳兄弟探索公司和亚历克斯·摩根的Trybe Ventures。Unrivaled未披露各方投资的具体金额。

据一位熟悉该联盟内部事务但要求匿名的人士透露，Unrivaled最新的资金注入使其估值从一年前的9500万美元大幅上升。

这笔投资正值近年来女子体育在人气和估值方面都大幅攀升之际。

"能够加入可以说是最具标志性的女运动员，我认为这体现了Unrivaled的特质，不仅仅是我们场上的球员，还有我们股权表上那些在各自领域都是标志性人物的投资者，"Unrivaled联合创始人兼总裁亚历克斯·巴泽尔说。