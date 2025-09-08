交易所DEX+
小威廉姆斯在2025年8月23日于罗德岛纽波特国际网球名人堂2025年入选庆典周末期间介绍玛丽亚·莎拉波娃。Joe Buglewicz | Getty Images Sport | Getty Images 女子3对3篮球联盟Unrivaled在包括网球传奇小威廉姆斯在内的新一轮融资后，现在估值达到3.4亿美元，该联盟周一宣布。威廉姆斯的Serena Ventures参与了由Bessemer Venture Partners领投的B轮融资，其中还包括华纳兄弟探索公司和亚历克斯·摩根的Trybe Ventures。Unrivaled没有披露各方投资的具体金额。 据一位熟悉联盟内部事务并要求匿名的人士透露，Unrivaled最新的资金注入意味着其估值从一年前的9500万美元大幅上升。这项投资正值近年来女子体育在人气和估值方面都大幅攀升之际。 "加入可以说是参与体育运动的最具标志性的女运动员，我认为这体现了Unrivaled不仅仅是场上的球员，还有我们股东名单上在各自领域都是标志性人物的众多投资者，"Unrivaled联合创始人兼总裁亚历克斯·巴泽尔说。 Rose队的安吉尔·里斯（#5号）在2025年2月21日佛罗里达州梅德利的Wayfair竞技场下半场比赛中对阵Lunar Owls队的纳菲萨·科利尔（#24号）时上篮。Rich Storry | Getty Images Sport | Getty Images Unrivaled的其他投资者包括网球传奇比利·简·金、NBA超级巨星斯蒂芬·库里、网球冠军科科·高夫和奥运游泳选手迈克尔·菲尔普斯等知名人士。 Bessemer此前曾投资票务转售网站StubHub，以及流媒体服务BallerTV和Twitch。该风险投资公司将Unrivaled视为一个...

小威廉姆斯无与伦比的投资使联盟价值达到3.4亿美元

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 20:07
小威廉姆斯于2025年8月23日在罗德岛纽波特的国际网球名人堂2025年入选庆典周末上介绍玛丽亚·莎拉波娃。

Joe Buglewicz | Getty Images Sport | Getty Images

女子3对3篮球联盟Unrivaled周一宣布，在包括网球传奇小威廉姆斯在内的新一轮融资后，该联盟现估值达3.4亿美元。

威廉姆斯的Serena Ventures参与了由Bessemer风险投资伙伴领投的B轮融资，其他投资者还包括华纳兄弟探索公司和亚历克斯·摩根的Trybe Ventures。Unrivaled未披露各方投资的具体金额。

据一位熟悉该联盟内部事务但要求匿名的人士透露，Unrivaled最新的资金注入使其估值从一年前的9500万美元大幅上升。

这笔投资正值近年来女子体育在人气和估值方面都大幅攀升之际。

"能够加入可以说是最具标志性的女运动员，我认为这体现了Unrivaled的特质，不仅仅是我们场上的球员，还有我们股权表上那些在各自领域都是标志性人物的投资者，"Unrivaled联合创始人兼总裁亚历克斯·巴泽尔说。

Rose队的安吉尔·里斯（#5号）在2025年2月21日佛罗里达州梅德利的Wayfair竞技场下半场比赛中对阵月球猫头鹰队的纳菲萨·科利尔（#24号）时上篮。

Rich Storry | Getty Images Sport | Getty Images

Unrivaled的其他投资者包括一些知名人士，如网球传奇比利·简·金、NBA超级巨星斯蒂芬·库里、网球冠军科科·高夫和奥运游泳选手迈克尔·菲尔普斯。

Bessemer此前曾投资票务转售网站StubHub，以及流媒体服务BallerTV和Twitch。据Bessemer副总裁凯蒂·雷亚表示，该风险投资公司将Unrivaled视为下一代体育联盟的蓝图。

"我们一直在寻找能够定义类别、具有代际发展势头以及真正大胆的创始人，他们拥有那种难以匹配的产品，"雷亚说。"我们感觉在Unrivaled身上找到了这一点。"

Unrivaled成立于2023年，为女子职业篮球运动员提供一个在WNBA休赛期运营的联盟。此前，许多球员在休赛期会前往海外寻求额外收入。

该联盟表示，它为女性提供了职业女子体育史上最高的平均薪资，并为球员提供股权。

相比之下，WNBA不向其球员提供股权，目前球员们正在谈判将于10月31日到期的集体谈判协议。正在讨论的关键问题之一是增加球员薪酬。WNBA专员凯西·恩格尔伯特在7月份告诉CNBC，WNBA球队的平均估值已增至约2.6亿美元。

巴泽尔表示，新的资金将用于为联盟设施增加更多资源，用于发展工作，并在联盟进入第二个赛季时创造额外的联盟知名度。

"我们已经建立了一个可持续且粘性强的观众群体，无论是在电视上还是在社交媒体上。所以现在我们必须扩大这个足迹，"他说。

来源：https://www.cnbc.com/2025/09/08/serena-williams-unrivaled-investment-league-value.html

