SEC终止19b-4加速XRP、SOL、ADA、DOGE和LTC ETF批准进程

SEC批准通用上市标准，取消19b-4要求，加快加密货币ETF申请流程。

符合标准的代币可随时通过更简单的S-1申请流程获得即时ETF批准。

美国证券交易委员会（SEC）已指示XRP、Solana、Dogecoin、莱特币和Cardano交易所交易基金的发行方撤回其19b-4申请。此转变是在监管机构本月早些时候批准通用上市标准后进行的，结束了对这些个别申请的需求。

记者Eleanor Terrett在X上解释说，发行方可能会在本周末前开始撤回申请。她强调"尽管这些个别ETF的截止日期迫在眉睫，但SEC技术上可以随时对其中任何一个或全部做出决定。"

这一发展标志着简化流程的使用，交易所不再需要在每次推出新代币ETF时申请个别规则变更。这一步骤此前曾使批准时间延长数月。

新申请规则加快ETF批准速度

根据更新后的系统，发行方只需提交概述ETF结构和策略的S-1表格。取消19b-4要求将冗长的审查过程从长达240天缩短至约75天。

彭博智库分析师James Seyffart就批准速度的可能性发表评论说，

ETF Store总裁Nate Geraci补充说，监管机构将于本周完成对Canary Capital现货莱特币ETF的决定。他指出，其他与Solana、Dogecoin、XRP、Cardano和Hedera相关的申请将随后进行。

SEC和CFTC在"加密项目"下联合

新框架已经支持了Grayscale的CoinDesk Crypto 5 ETF于9月19日获得批准。该基金追踪比特币、以太坊、XRP、Solana和Cardano，是首个覆盖市值最大的五种加密货币的美国产品。

Bitwise首席投资官Matt Hougan曾预期这种结果，此前表示通用上市标准的批准可能会"打开市场"。他的预测与近期加密ETF更广泛采用的预期一致。

此外，SEC还通过7月启动的"加密项目"与商品期货交易委员会合作举办联合圆桌会议。该倡议旨在协调各机构间的政策，以现代化数字资产监管。

在交易方面，XRP价格接近$2.90，24小时内上涨1.75%。Solana价格约为$210.05，同期上涨0.86%。Cardano维持在$0.803，反映出0.78%的增长。Dogecoin价格为$0.2325，下滑0.28%，而莱特币交易价格为$106.51，上涨0.47%。