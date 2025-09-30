交易所DEX+
证券交易委员会暂停QMMM控股交易，因股票操纵调查

作者：Blockonomi
2025/09/30 18:14
1
1$0.02862+14.84%

摘要

  • 美国证券交易委员会（SEC）因潜在股票操纵暂停加密货币财政公司QMMM Holdings的交易直至10月13日
  • QMMM股价在宣布计划购买Bitcoin、Ethereum和Solana后一个月内暴涨超过1,700%
  • 此次暂停交易是在SEC和FINRA调查加密货币财政股票异常高交易量的报道之后
  • 涉嫌操纵包括通过社交媒体发布的建议，旨在人为抬高价格和交易量
  • 交易暂停与公司的加密货币策略无关，而是涉及非法股票推广

QMMM Holdings，一家最近转向加密货币投资的数字广告公司，因潜在市场操纵担忧而被美国证券交易委员会（SEC）暂停股票交易。这一监管行动是在该公司宣布投资加密货币后，其股价在短短一个月内飙升超过1,700%之后采取的。

SEC在周一正式暂停了QMMM股票的交易，表示暂停将持续十个交易日直至10月13日。监管机构将"潜在操纵"列为此次行动的主要原因。

根据SEC通知，涉嫌操纵是"通过未知人士通过社交媒体向投资者推荐购买"QMMM股票实现的。这些推荐"似乎旨在人为抬高公司股票的价格和交易量"。

QMMM Holdings在9月9日宣布将分配1亿美元用于购买和持有Bitcoin、Ethereum和Solana。这一公告引发了大规模价格飙升，股价在短短一个月内从约6.50美元攀升至119.40美元。

在加密货币策略公告发布后的一天内，QMMM股票从11美元跃升至207美元的历史最高点。该公司加入了近几个月来采用加密货币财政策略的公司不断增长的趋势。

来源：Google Finance来源：Google Finance

SEC调查范围超出QMMM

这次交易暂停是在《华尔街日报》上周四的报道之后进行的，该报道揭示SEC和金融业监管局（FINRA）已联系了几家最近推出加密货币财政策略的公司。监管机构正在调查这些加密货币转型公开宣布前发生的异常高交易量和价格上涨。

这个时机至关重要，因为SEC规定禁止公司选择性披露非公开信息。这种选择性披露可能使拥有事先知情权的个人在更广泛的公开披露之前在市场上获得不公平优势。

市场专家指出，SEC交易暂停相对罕见。Market Index高级编辑Carl Capolingua告诉Cointelegraph，这类行动"非常罕见，通常是因为对公司管理层的后果"。

受审查的是股票推广，而非加密货币策略

行业分析师强调，SEC的调查似乎集中在非法股票推广上，而非QMMM的加密货币策略本身。Capolingua指出，虽然加密货币转型可能使公司对投资者更具吸引力，但加密货币策略"不太可能成为监管机构审查的项目"。

如果SEC将推广股票的"未知人士"与公司员工或管理层联系起来，后果可能会很严重。潜在的惩罚包括对参与非法推广活动的人员处以巨额罚款甚至监禁。

根据SEC通知，QMMM股票的交易将暂停至10月10日。SEC和QMMM Holdings均未立即回应多家新闻媒体的置评请求。

总部位于香港的QMMM Holdings最初宣布其财政将从价值1亿美元的加密货币投资开始。该公司的数字广告背景使这一转变对投资者来说特别引人注目。

加密货币财政面临日益增长的审查

加密货币财政趋势在近几个月在华尔街获得了动力。报告显示，超过200家新公司已宣布计划购买和持有加密货币作为其财政策略的一部分。

这些公告通常会提升公司股价，尽管并非所有情况都是如此。一些市场分析师已表示担忧，此类公司的市场可能过于拥挤，如果公司的加密货币持有价值超过其整体市值，可能会导致问题。

IG Australia分析师Tony Sycamore警告寻求加密货币敞口的投资者，表示"这些类型的孤注一掷的做法不是正确的方式"。这一警告强调了与公司快速转向加密货币策略相关的风险。

QMMM的情况引发了关于公司如何宣布和实施加密货币财政策略的问题。它还表明了此类举措可能吸引的监管关注，特别是当伴随着异常交易模式时。

随着调查的继续，该案例可能会提供关于监管机构将如何应对企业加密货币财政策略不断增长的趋势的见解。SEC对潜在操纵的关注表明，虽然加密货币投资本身可能是合法的，但公司如何向投资者推销这些策略仍然受到现有证券法规的约束。

交易暂停将持续至10月13日，之后SEC将根据其调查结果确定下一步行动。

文章《SEC因股票操纵调查暂停QMMM Holdings交易》首次发表于Blockonomi。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

