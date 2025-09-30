交易所DEX+
SEC 在加密货币计划后股价飙升 1,000% 后暂停 QMMM 交易

作者：Coinstats
2025/09/30 16:47
1
1$0.02862+14.84%
RISE
RISE$0.008085-3.69%
WELL3
WELL$0.000042--%
MAY
MAY$0.02769+0.54%
Notcoin
NOT$0.0007566-2.41%
SEC Hashdex

这篇关于SEC在加密货币计划导致股价上涨1,000%后暂停QMMM交易的文章首次发表于Coinpedia金融科技新闻

加密货币财政公司近来崛起，吸引了投资者的关注以及监管机构的审查。

虽然采用率可能正在增长，但并非每次上涨都受到欢迎。

SEC一直在打击那些经历突然股价飙升的公司，尤其是围绕加密货币公告的公司。QMMM Holdings Ltd，一家数字广告和营销制作服务公司，是最新一家在其股价大幅上涨后面临交易暂停的公司。

QMMM交易暂停

根据彭博社的报道，美国SEC在QMMM股价在不到三周内上涨近1,000%后暂停了其交易。

监管机构表示，这次上涨可能是由匿名社交媒体帖子鼓励人们购买该股票所推动的。交易已被暂停，但预计将于10月10日晚上11:59（美国东部时间）恢复。

QMMM的1亿美元加密货币推动

本月早些时候，QMMM透露了建立1亿美元多元化加密货币财库的计划，投资于Bitcoin、Ethereum和Solana。

这一公告使股价从11美元飙升至超过200美元。

该公司还概述了其向加密货币领域战略转变的计划，利用区块链和人工智能。

虽然此举凸显了其对数字资产的推动，但这次暂停提醒人们，监管机构正警惕那些缺乏强大基本面的炒作驱动型上涨。

更广泛的"炒作"打击

QMM并非唯一案例。SEC和FINRA一直在加强对那些突然转向加密货币的公司的监管。

批评者指出，公司采用这些策略主要是为了提高其股价。由于这些担忧，监管机构现在正在收紧规则。

监管机构已经联系了约200家在今年宣布加密货币财库策略的公司，这些公司的交易出现可疑飙升。

纳斯达克现在还要求某些加密货币财库公司在发行新股为其加密货币持有提供资金之前获得股东批准。不遵守规则的公司甚至可能被摘牌。

企业加密货币采用仍在增长

尽管审查加强，企业对数字资产的采用正在迅速增长。彭博社本月早些时候报道，184家上市公司已宣布计划筹集超过1320亿美元用于加密货币投资。

上市公司现在持有超过100万个Bitcoin，许多公司正在扩展到BNB、Ethereum和Solana等替代币。例如，Tom Lee的BitMine Immersion因持有超过100亿美元的ETH而多次成为头条新闻。

