SEC 向 DePIN 项目和 RWA 代币化发出绿灯信号

作者：Coindoo
2025/09/30 17:02
委员Hester Peirce已强调去中心化物理基础设施网络(DePIN)和真实世界资产(RWA)代币化的潜力，描述这两个领域为监管应该鼓励而非限制进步的领域。

她在新加坡数字资产峰会上通过虚拟方式发表的言论强调，那些奖励参与者贡献真实世界服务的网络——如带宽、地图数据或可再生能源——不应自动归类为证券。Peirce认为，这些模式提供与所执行工作相关的功能性奖励，这使它们与投机性投资计划区分开来。

她的评论时机恰逢SEC公司财务部门就DoubleZero（一个向参与者分发代币的DePIN项目）发布无行动函。该函明确表示，这些分发不符合证券发行的条件，消除了开发者面临的潜在监管障碍。这一决定表明，像Filecoin、Render Network、Bittensor和The Graph等项目可能会在继续开发去中心化基础设施时找到更有利的环境。

除了DePIN，Peirce还强调传统资产的代币化是SEC准备参与的另一个前沿领域。她指出，该机构专门的加密货币工作组一直在与在这一领域进行实验的公司会面，包括交易公司Wintermute，以更好地了解代币化证券如何在既定规则内运作。

SEC为山寨币ETF清除道路，申请被撤回

"我们希望那些从事代币化工作的人来接触我们，"Peirce说，强调合作而非对抗。这种方法反映了更广泛的认识，即基于区块链的系统可以重塑金融和物理资源的管理方式，前提是有明确的监管。

她的立场与SEC在加密货币领域更具对抗性的声誉形成对比，并暗示愿意促进将数字资产与真实世界价值联系起来的技术创新。

本文提供的信息仅供教育目的，不构成财务、投资或交易建议。Coindoo.com不认可或推荐任何特定的投资策略或加密货币。在做出任何投资决定之前，请务必进行自己的研究并咨询持牌财务顾问。

文章《SEC为DePIN项目和RWA代币化发出绿灯信号》首次发表于Coindoo。

