据报道，SEC 计划通过 RWA 代币化方式允许传统金融股票在链上交易。这将使散户投资者能够绕过几个关键限制，并使用 Web3 原生股票交易体验。虽然目前尚不清楚何时推出或其雄心有多大，但据报道，委员会正将此作为优先事项。我们可能会在接下来几天看到传统金融市场的永久性转变。 SEC 的链上股票交易 自从开始其最新的亲加密货币倡议以来，SEC 一直忙于处理多项事务，包括制定新的 ETF 上市标准和监管创新豁免等诸多问题。然而，一份新报告详述了一个特别雄心勃勃的目标，即委员会计划允许传统金融股票在链上交易： 赞助 赞助 重大新闻：据报道，SEC 正在采取行动允许股票像加密货币一样交易，股票将在链上交易。根据该计划，投资者可以在加密货币交易所购买代表特斯拉或英伟达等公司股份的代币。 — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 2025年9月30日 这一消息来自最近的一份报告，可能会产生爆炸性影响。SEC 提出的将股票引入链上的机制相当简单：它将提供代币化的 RWA。这将允许散户交易者购买与传统金融股票（如特斯拉、英伟达或其他"壮丽七巨头"科技公司）直接挂钩的代币。 巨大机遇 换句话说，加密货币投资者将获得几个明显优势。他们可以全天候（24/7/365）移动资产，不受传统金融市场交易时间的限制。这也将允许用户绕过股票市场上的常规经纪机构，仅在 Web3 原生交易所进行业务。 贝莱德一直在探索 RWA 代币化，以将传统金融股票引入链上，但其实验仅限于 ETF。相比之下，SEC 将向更多...

SEC 正在加速允许美国股票在区块链上交易

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/01 05:02
据报道，SEC计划通过RWA代币化允许传统金融股票在链上交易。这将使散户投资者能够绕过几个关键限制，并使用Web3原生股票交易体验。

虽然目前尚不清楚何时推出或其雄心有多大，但据报道，委员会正将此作为优先事项。我们可能在接下来的几天内看到传统金融市场的永久性转变。

SEC的链上股票交易

自开始其最新的支持加密货币倡议以来，SEC面临许多任务，包括制定新的ETF上市标准和监管创新豁免等众多问题。然而，一份新报告详细介绍了一个特别雄心勃勃的目标，即委员会计划允许传统金融股票在链上交易：

这一消息来自最近的一份报告，可能带来爆炸性影响。SEC提出的将股票引入链上的机制相当简单：它将提供代币化的RWA。这将允许散户交易者购买与特斯拉、英伟达或其他"壮丽7"科技公司等传统金融股票直接挂钩的代币。

巨大机遇

换句话说，加密货币投资者将获得几个明显优势。他们可以全天候24/7/365移动资产，不受传统金融市场交易时间限制。这也将允许用户绕过股票市场上的常规经纪机构，仅在Web3原生交易所进行业务。

贝莱德一直在探索RWA代币化以将传统金融股票引入链上，但其实验仅限于ETF。相比之下，SEC将向更广泛的产品开放这些服务。

目前尚不清楚委员会是计划推出包含少数股票的试点项目，还是采取自由放任的方式，让交易所可以列出任何他们想要的资产。无论如何，它计划"迅速"实施具体推出。

SEC面临政治压力，需要采取许多不同的支持加密货币措施，但这个链上股票计划似乎是特别优先的。毕竟，特朗普政府对传统金融/Web3整合感兴趣，上个月已将经济数据放在区块链上。

希望SEC将很快发布官方公告，提供更深入的解释。将"壮丽7"股票放在链上已经是一个巨大的市场机会，但完全自由的方式可能永远改变传统金融市场。

来源：https://beincrypto.com/blockchain-stock-trading-sec-rwa-tradfi/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

