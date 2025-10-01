SEC 正在加速允许美国股票在区块链上交易

据报道，SEC计划通过RWA代币化允许传统金融股票在链上交易。这将使散户投资者能够绕过几个关键限制，并使用Web3原生股票交易体验。

虽然目前尚不清楚何时推出或其雄心有多大，但据报道，委员会正将此作为优先事项。我们可能在接下来的几天内看到传统金融市场的永久性转变。

SEC的链上股票交易

自开始其最新的支持加密货币倡议以来，SEC面临许多任务，包括制定新的ETF上市标准和监管创新豁免等众多问题。然而，一份新报告详细介绍了一个特别雄心勃勃的目标，即委员会计划允许传统金融股票在链上交易：

这一消息来自最近的一份报告，可能带来爆炸性影响。SEC提出的将股票引入链上的机制相当简单：它将提供代币化的RWA。这将允许散户交易者购买与特斯拉、英伟达或其他"壮丽7"科技公司等传统金融股票直接挂钩的代币。

巨大机遇

换句话说，加密货币投资者将获得几个明显优势。他们可以全天候24/7/365移动资产，不受传统金融市场交易时间限制。这也将允许用户绕过股票市场上的常规经纪机构，仅在Web3原生交易所进行业务。

贝莱德一直在探索RWA代币化以将传统金融股票引入链上，但其实验仅限于ETF。相比之下，SEC将向更广泛的产品开放这些服务。

目前尚不清楚委员会是计划推出包含少数股票的试点项目，还是采取自由放任的方式，让交易所可以列出任何他们想要的资产。无论如何，它计划"迅速"实施具体推出。

SEC面临政治压力，需要采取许多不同的支持加密货币措施，但这个链上股票计划似乎是特别优先的。毕竟，特朗普政府对传统金融/Web3整合感兴趣，上个月已将经济数据放在区块链上。

希望SEC将很快发布官方公告，提供更深入的解释。将"壮丽7"股票放在链上已经是一个巨大的市场机会，但完全自由的方式可能永远改变传统金融市场。