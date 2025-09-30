交易所DEX+
SEC 暂停宣布投资比特币 (BTC)、以太坊 (ETH) 和索拉纳 (SOL) 的公司股票交易

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/30 15:40
美国证券交易委员会（SEC）在纳斯达克上市的QMMM控股公司股价在过去三周内飙升959%后，暂时叫停了该公司的交易。

SEC在QMMM控股公司股价上涨后叫停交易

监管机构声称，通过匿名社交媒体账户的密集推广是这一非凡涨幅背后的原因。

QMMM控股公司股价的急剧上涨与该公司最近宣布的一项新计划有关。该公司宣布计划建立一个1亿美元的多元化加密货币资金库，将投资于领先的加密资产，如比特币（BTC）、以太坊（ETH）和索拉纳（SOL）。这一发展增加了投资者的兴趣，并导致其股价出现异常波动。

SEC引用市场操纵风险和保护投资者的需要作为其决定的基础。该机构指出，匿名推荐，特别是通过社交媒体，可能会影响投资者行为。因此，QMMM股票的交易被暂停，以确保市场的平稳运行。

专家将SEC的举措解读为对公司向加密货币项目多元化发展所面临的日益增长的投机风险的警告。他们还强调，投资者在被高回报承诺吸引之前应该仔细评估风险。

*这不是投资建议。

来源：https://en.bitcoinsistemi.com/sec-halts-trading-in-stock-of-company-that-announced-investments-in-bitcoin-btc-ethereum-eth-and-solana-sol/

