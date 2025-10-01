SEC 评估基于区块链的股票交易计划

要点： SEC正在考虑区块链股票交易的监管框架，得到Coinbase和Robinhood的支持。

可能利用分布式账本技术使美国市场现代化。

传统金融机构因稳定性风险而反对。

美国SEC正在计划为区块链平台上的股票交易制定类似加密货币的监管规定，在行业讨论中得到主要交易所Coinbase和Robinhood的支持。

这一努力可能增强投资灵活性，但面临传统金融的阻力，凸显了市场格局潜在的转变。

区块链股票交易：SEC与行业领袖互动

向区块链股票交易的转变是金融领域的显著变化，涉及SEC工作人员与行业领袖之间的讨论。SEC主席Paul Atkins就数字资产创新的重要性发表了评论：

像Coinbase这样的利益相关者主张紧急批准，而传统银行则强调潜在的市场扰乱。SEC的承诺依然坚定，专注于明确的监管途径以促进数字资产交易。最终，在不同行业利益的情况下，达成监管共识似乎具有挑战性。

SEC数字标准对市场动态的影响

你知道吗？ SEC最近针对数字交易所交易产品的通用上市标准是一个关键转变，旨在简化准入并减少区块链金融创新障碍。

根据当前CoinMarketCap数据，Ethereum (ETH)价格为$4,150.94，市值为$501.03亿。24小时交易量为$36.39亿，反映出4.93%的下降。在过去90天内，Ethereum价格上涨了60.64%。

Ethereum(ETH)，日线图，2025年10月1日01:24 UTC在CoinMarketCap上的截图。来源：CoinMarketCap

专家见解表明，明确的监管框架可能促进区块链与传统金融的整合，潜在地提高透明度和效率。从历史市场趋势来看，区块链与股票交易的结合可能会增加对Ethereum相关平台的需求，从而实现更具动态性的金融生态系统。