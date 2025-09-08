斯科特·贝森特表示特朗普关税将在最高法院获胜，但警告国库退款风险巨大

Scott Bessent 周日表示，Donald Trump 的全面关税很可能通过最高法院的审查，但警告如果法院裁定不利于白宫，财政部可能被迫退还数千亿美元的关税收入。

在 NBC 的会见媒体节目中，财政部长表示他"有信心"Trump 的贸易举措将得到支持。

不过，他承认"如果法院否决这些关税，我们将不得不退还约一半的关税，这对财政部来说将是可怕的。"他补充道："如果法院这么说，我们就必须这么做。"

Trump 政府现在敦促法院迅速行动。在联邦上诉法院上个月裁定 Trump 的大部分关税非法后，司法部提交了加急裁决的请求。

这场法律斗争围绕着 Trump 所称的"互惠关税"，这些关税在他的"解放日"政策下几乎适用于每个国家。联邦巡回法院认为，Trump 在实施这些措施时超出了总统权限的范围。然而，该裁决直到 10 月 14 日才会生效，给政府留下了一个狭窄的上诉窗口。

白宫警告延迟可能引发万亿美元退款

Bessent 警告说，如果法院将最终裁决推迟到 2026 年，财政部可能坐拥高达 1 万亿美元的已征收关税。

"将裁决推迟到 2026 年 6 月可能导致这样一种情况：7500 亿至 1 万亿美元的关税已经被征收，而撤销它们可能会造成重大混乱，"他说。这种规模的退款对进口商来说将是一笔巨大的意外之财，对联邦政府来说则是一次严重的财政打击。

在同一次采访中，NBC 的 Kristen Welker 询问 Bessent 他是否认为美国公司正将这些关税成本转嫁给普通消费者。"你承认这些关税是对美国消费者的攻击吗？"她问道。

"不，我不这么认为，"Bessent 回答道，驳斥了关税正在推高全国价格的批评。"你是从财报电话会议中得出这些结论的，而在财报电话会议上，他们必须给出最严峻的情景，"他说。"没有公司站出来说，'哦，因为关税，我们正在做这个。'"

他为 Trump 领导下的经济前景辩护，指出了标题数据。"如果情况真的那么糟糕，为什么 GDP 增长率是 3.3%？为什么股市创新高？因为，你知道，在 Trump 总统的领导下，我们既关心大公司也关心小公司。"

制造业就业岗位减少，招聘放缓，工资停滞

Welker 随后转向劳工统计局的新数据。8 月份，美国失去了 12,000 个制造业岗位。自 4 月 Trump 推出新关税以来，该行业的总损失达到 42,000 个岗位。

Welker 追问 Bessent 这些数字是否证明关税未能实现 Trump 的就业承诺。Bessent 反驳道："这只是几个月的时间。

而对于制造业来说……我们不能一挥手就建起工厂。"他坚持认为情况会在年底前好转。"到第四季度，我们将看到实质性的加速，"他说。

但招聘冻结并不仅限于工厂车间。美国进步中心报告称，自 4 月以来，职位空缺减少了 76,000 个，招聘人数下降了 18,000 人。

虽然政府坚称关税是为了保护美国工业，但经济学家估计，美国家庭现在每年直接因此多支出 2,400 美元。

同时，制造业工资几乎没有上涨。8 月份，工厂工人的平均时薪为 35.50 美元，仅比 7 月高出 10 美分。

所有这些压力都没有改变政府的法律策略。Trump 正在推进最高法院上诉，Bessent 也支持他。但如果法官们不同意，Bessent 已经明确表示谁将承担后果："如果法院这么说，我们就必须这么做。"

