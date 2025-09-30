SBI Ripple Asia与Tobu Top Tours签署谅解备忘录以开发代币化支付

SBI Ripple Asia正与东武顶级旅游公司合作建立闭环支付生态系统。该合资企业将为目的地和品牌铸造独特代币，将消费能力与数字粉丝互动和本地化旅行体验相结合。

摘要 SBI Ripple Asia和东武顶级旅游公司签署了谅解备忘录，启动代币化支付平台

XRP Ledger上的专有代币旨在支持旅游、零售和粉丝经济

服务计划于2026年上半年推出

根据9月30日的公告，这两家日本公司已签署了谅解备忘录，以建立新的支付平台。根据协议，SBI Ripple Asia将在XRP Ledger上发行专有代币，每种代币都为合作公司和组织量身定制。

作为主要旅游运营商的东武顶级旅游公司将利用其行业影响力吸引合作伙伴，建立附属商店网络，并使用与这些新代币功能性关联的NFT开发营销计划。这些公司计划在2026年上半年推出服务。

旅游、粉丝经济和其他用例

该备忘录概述了超越理论应用的各种用例。在旅游领域，该平台将发行地理位置锁定在特定目的地的代币，作为整个城镇或购物区的数字货币。

SBI Ripple Asia表示，这将简化旅行者的无现金体验，并使旅游消费在当地经济中循环。值得注意的是，交易可以与作为数字纪念品或折扣券的NFT配对，在一次性访问和重复参与之间建立联系。

该模式还提出了灾难救援和区域援助的新方法。据这些公司称，捐款可以以代币形式发行，这些代币只能在受影响地区使用，确保财政支持直接流向当地企业，如餐馆和商店。这防止了援助流向全国连锁店或在线零售商，提供了一种透明且有针对性的方法来推动基层经济复苏。

此外，该平台专为粉丝经济而设计。体育团队、艺术家和文化机构可以推出自己的品牌代币。这些代币将用于商品和特许经营，而NFT则充当可编程会员卡。该系统可以根据粉丝的消费解锁特殊体验或奖励，创造动态新收入流并加深忠诚度。