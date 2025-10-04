三星和Coinbase为7500万Galaxy用户解锁加密货币交易 - 下一步是全球推出？

三星与Coinbase合作，为美国超过7500万Galaxy智能手机用户提供简化的加密货币访问，并计划在未来几个月内在全球推出。

从本周开始，Galaxy用户可以通过三星钱包应用直接访问Coinbase服务。

这项合作带来了独家福利，包括免费三个月的Coinbase One订阅，这是该交易所的高级会员计划，提供特定资产零交易费、提高质押奖励、优先支持和账户保护。

用户在Coinbase上完成首次交易后还将获得25美元的信用额度。

Galaxy用户现可在三星钱包中存储身份证、卡片、钥匙和加密货币

这项合作扩展了两家公司之前的合作。7月份，Coinbase与三星支付整合，允许美国用户在应用内购买加密货币。

通过新的更新，Galaxy用户现在可以在三星钱包中整合数字必需品，如身份证、支付卡、钥匙和加密货币持有量，使该平台成为财务和数字身份管理的中心枢纽。

Coinbase首席业务官Shan Aggarwal表示："与三星合作，我们将他们的全球规模与Coinbase值得信赖的平台结合，为人们提供最佳价值的加密货币访问服务——从美国超过7500万Galaxy用户开始，很快将遍及全球。"

三星高管将这一合作描述为更广泛努力的一部分，旨在使钱包应用成为日常使用的多功能工具。

三星电子美国公司移动产品管理高级副总裁Drew Blackard表示："数百万Galaxy用户依靠他们的智能手机完成日常任务。通过我们与Coinbase的合作，他们现在有了一种简单且流畅的方式，从行业领导者那里访问加密货币。"

随着Coinbase在传统金融和加密货币领域面临日益激烈的竞争，该公司一直在寻求扩张。该公司今年进入标普500指数，市值达830亿美元，一直在将其服务多元化，不仅限于交易。

此外，Coinbase以29亿美元收购了加密衍生品平台Deribit，表明其有意主导该领域。

它现在活跃于托管、支付、资产管理和衍生品领域，同时也是11个美国现货比特币ETF中8个的托管人。

随着比特币交易接近历史高点和机构采用加速，与三星的合作使Coinbase能够进入全球最大的消费者群体之一。

两家公司表示，他们打算在全球范围内扩大访问，为全球数亿Galaxy用户提供加密货币服务。

机构加密货币交易随CME 24/7推出和Nansen AI洞察而发展

随着传统市场结构适应加密货币的全天候特性，数字资产的机构采用正在加速。CME集团最近的公告是这一演变的里程碑。

全球最大的衍生品交易所CME集团宣布，将从2026年初开始将其加密货币期货和期权转为连续24/7交易时间表，但仍需监管批准。

这一转变标志着受监管金融产品与加密货币市场不间断性质对齐的重要一步。

这一举措正值整个行业交易技术不断进步。9月，区块链分析公司Nansen推出了Nansen AI，这是一个移动代理，旨在通过对话互动提供个性化交易洞察。

该系统基于Nansen专有的标记地址数据集构建，提供钱包流动、鲸鱼活动和投资组合表现的实时分析。

其他公司也在扩大访问范围。总部位于美国的Webull于8月在澳大利亚推出加密货币交易，通过Coinbase Prime提供240种资产，交易点差为该国最低之一。

早些时候，德意志交易所的外汇部门360T推出了3DX，这是一个受BaFin监管的加密货币现货平台，集成到其更广泛的外汇基础设施中。

这些发展共同表明，加密货币交易正在更深入地融入机构框架，同时保持了自成立以来定义该行业的24/7可访问性。