交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
这篇文章《Salvo Games 和 Last Odyssey 推动人工智能驱动的 Web3 游戏》发表在 BitcoinEthereumNews.com。Salvo Games 作为一个知名的 GameFi 平台，已与 Last Odyssey 合作，后者是在 Ronin 网络上开发的最早的人工智能驱动的 MMORTS 5X 游戏。这次合作旨在融合尖端技术和下一代 Web3 游戏。正如 Salvo Games 在其官方 X 公告中所透露的，这次合作表明了在更广泛的去中心化游戏世界中社区主导增长的潜力。因此，预计此举将大大提高可见度，特别是随着定于 10 月进行的 Last Odyssey 第二次公开测试。 Salvo Games 和 Last Odyssey 合作加强人工智能主导的 Web3 游戏 Salvo Games 和 Last Odyssey 之间的合作专注于通过引入强大的人工智能技术来推进 Web3 游戏。因此，通过这次合作，Last Odyssey 将获得更广泛的游戏内曝光，除了为社区参与者提供通过 Telegram 和 Discord 进行全面互动的直接方式。这种方法确保玩家在成长中处于中心位置，结合游戏玩法和社区参与。考虑到这一点，预计这次合作将提供沉浸式的玩家体验，同时展示人工智能主导的实时游戏决策潜力。 开发者可以从这次合作中期待什么？ 据 Salvo Games 称，这次合作为开发者提供了显著的优势。他们考虑到在不断增长的 Web3 社区中获得更广泛的曝光，通过 Ronin 网络与快速扩展的项目一起发展的机会，以及获取人工智能主导的工具来构建沉浸式游戏玩法。因此，这对组合试图利用 Salvo Games 更广泛的行业影响力和 Last Odyssey 的人工智能驱动方法，让开发者在去中心化游戏中探索新途径。 Umair Younas 是一位与加密货币相关的内容作家，自 2019 年以来一直从事这项工作。在 Blockchainreporter，他担任新闻和文章作家。他是加密货币、区块链、NFT、DeFi 和金融科技爱好者。他在写作方面有很强的掌控力...这篇文章《Salvo Games 和 Last Odyssey 推动人工智能驱动的 Web3 游戏》发表在 BitcoinEthereumNews.com。Salvo Games 作为一个知名的 GameFi 平台，已与 Last Odyssey 合作，后者是在 Ronin 网络上开发的最早的人工智能驱动的 MMORTS 5X 游戏。这次合作旨在融合尖端技术和下一代 Web3 游戏。正如 Salvo Games 在其官方 X 公告中所透露的，这次合作表明了在更广泛的去中心化游戏世界中社区主导增长的潜力。因此，预计此举将大大提高可见度，特别是随着定于 10 月进行的 Last Odyssey 第二次公开测试。 Salvo Games 和 Last Odyssey 合作加强人工智能主导的 Web3 游戏 Salvo Games 和 Last Odyssey 之间的合作专注于通过引入强大的人工智能技术来推进 Web3 游戏。因此，通过这次合作，Last Odyssey 将获得更广泛的游戏内曝光，除了为社区参与者提供通过 Telegram 和 Discord 进行全面互动的直接方式。这种方法确保玩家在成长中处于中心位置，结合游戏玩法和社区参与。考虑到这一点，预计这次合作将提供沉浸式的玩家体验，同时展示人工智能主导的实时游戏决策潜力。 开发者可以从这次合作中期待什么？ 据 Salvo Games 称，这次合作为开发者提供了显著的优势。他们考虑到在不断增长的 Web3 社区中获得更广泛的曝光，通过 Ronin 网络与快速扩展的项目一起发展的机会，以及获取人工智能主导的工具来构建沉浸式游戏玩法。因此，这对组合试图利用 Salvo Games 更广泛的行业影响力和 Last Odyssey 的人工智能驱动方法，让开发者在去中心化游戏中探索新途径。 Umair Younas 是一位与加密货币相关的内容作家，自 2019 年以来一直从事这项工作。在 Blockchainreporter，他担任新闻和文章作家。他是加密货币、区块链、NFT、DeFi 和金融科技爱好者。他在写作方面有很强的掌控力...

Salvo Games 和 Last Odyssey 推动人工智能驱动的 Web3 游戏

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 10:35
RealLink
REAL$0,0692+2,03%
GET
GET$0,001056+1,24%
SQUID MEME
GAME$43,8383-2,27%
Movement
MOVE$0,06303+0,86%
DeFi
DEFI$0,000843+5,37%
Sleepless AI
AI$0,06341-1,81%

Salvo Games，一个知名的GameFi平台，已与Last Odyssey合作，后者是在Ronin网络上开发的最早的AI驱动的MMORTS 5X游戏。这次合作旨在融合尖端技术和下一代Web3游戏。正如Salvo Games在其官方X公告中所透露的，这次合作表明了社区主导增长在更广泛的去中心化游戏世界中的潜力。因此，预计此举将大大加速可见度，特别是随着Last Odyssey计划于10月进行的第二次公开测试。

Salvo Games和Last Odyssey合作推动AI主导的Web3游戏

Salvo Games和Last Odyssey之间的合作专注于通过引入强大的AI技术来推进Web3游戏。因此，通过这次合作，Last Odyssey将获得更广泛的游戏内曝光，除了为社区参与者提供通过Telegram和Discord进行全面互动的直接方式。这种方法确保玩家在成长中处于中心位置，结合游戏玩法和社区参与。考虑到这一点，预计这次合作将提供沉浸式的玩家体验，同时展示AI主导决策在实时游戏过程中的潜力。

开发者可以从这次合作中期待什么？

据Salvo Games称，这次合作为开发者提供了显著的优势。他们考虑到在不断增长的Web3社区中获得更广泛的曝光，通过Ronin网络与快速扩展的项目一起发展的机会，以及获取AI主导工具来构建沉浸式游戏玩法的机会。因此，这两家公司试图利用Salvo Games更广泛的行业影响力和Last Odyssey的AI驱动方法，让开发者在去中心化游戏中探索新途径。

Umair Younas是一位自2019年以来从事加密货币相关内容写作的作者。在Blockchainreporter，他担任新闻和文章撰写人。他是加密货币、区块链、NFT、DeFi和金融科技爱好者。他在撰写关于经纪商和交易所的真实评论方面有很强的能力，并且他与我们的教育团队合作撰写教育内容。他梦想提高人们对数字货币的认识。他的作品经过充分研究，充满信息，因此提供了新鲜的见解。如果您想了解加密货币领域的最新动态，请关注他的文章。

来源：https://blockchainreporter.net/salvo-games-and-last-odyssey-to-drive-ai-driven-web3-gaming/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2,5274+9,27%
EXPERT MONEY
EXPERT$0,0005167+14,97%
FUND
FUND$0,01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166,16+2,52%
RealLink
REAL$0,06931+2,16%
DeFi
DEFI$0,000844+5,50%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0,00471-8,82%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105 074,52
$105 074,52$105 074,52

+0,01%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3 523,39
$3 523,39$3 523,39

+0,11%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2,5228
$2,5228$2,5228

-0,24%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166,22
$166,22$166,22

-0,04%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0,17933
$0,17933$0,17933

+0,05%