Salvo Games 和 Last Odyssey 推动人工智能驱动的 Web3 游戏

Salvo Games，一个知名的GameFi平台，已与Last Odyssey合作，后者是在Ronin网络上开发的最早的AI驱动的MMORTS 5X游戏。这次合作旨在融合尖端技术和下一代Web3游戏。正如Salvo Games在其官方X公告中所透露的，这次合作表明了社区主导增长在更广泛的去中心化游戏世界中的潜力。因此，预计此举将大大加速可见度，特别是随着Last Odyssey计划于10月进行的第二次公开测试。
Salvo Games和Last Odyssey合作推动AI主导的Web3游戏
Salvo Games和Last Odyssey之间的合作专注于通过引入强大的AI技术来推进Web3游戏。因此，通过这次合作，Last Odyssey将获得更广泛的游戏内曝光，除了为社区参与者提供通过Telegram和Discord进行全面互动的直接方式。这种方法确保玩家在成长中处于中心位置，结合游戏玩法和社区参与。考虑到这一点，预计这次合作将提供沉浸式的玩家体验，同时展示AI主导决策在实时游戏过程中的潜力。
开发者可以从这次合作中期待什么？
据Salvo Games称，这次合作为开发者提供了显著的优势。他们考虑到在不断增长的Web3社区中获得更广泛的曝光，通过Ronin网络与快速扩展的项目一起发展的机会，以及获取AI主导工具来构建沉浸式游戏玩法的机会。因此，这两家公司试图利用Salvo Games更广泛的行业影响力和Last Odyssey的AI驱动方法，让开发者在去中心化游戏中探索新途径。
