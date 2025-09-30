Salvium 解决隐私悖论：Salvium One 提供交易所可上市的 MiCA 合规隐私

Satu Mare, 罗马尼亚, 2025年9月30日, Chainwire

10月13日硬分叉带来经审计的密码学技术，最终允许交易所上线隐私币

隐私币领域面临生存挑战。在新法规下，特别是欧盟的加密资产市场(MiCA)框架下，交易所被迫下架专注于隐私的加密货币。到2025年，大多数隐私币将完全失去交易所准入。

今天，Salvium宣布了一个解决方案。

经过15个月的开发，Salvium One旨在实现行业认为不可能的事：一个在满足交易所合规要求的同时保持完全匿名性的隐私协议。

代码发布计划于2025年10月13日，并立即进行主网硬分叉。

建立在经审计的基础上

此公告紧随Salvium全面白皮书发布之后，该白皮书详细说明了使合规隐私成为可能的数学证明和技术架构。

白皮书包括：

由Cypher Stack验证的完全审计数学，Cypher Stack是Monero和CryptoNote安全专家

新型交易不平衡机制的完整协议规范

返回地址方案和异步交易系统的审计代码实现

证明选择性透明安全性的数学证明

审计确认了团队花费15个月完善的内容：数学有效，代码安全，合规隐私不再是理论上的——它将于10月13日上线。

监管挑战

MiCA第76(3)条实际上禁止交易所上线隐私币，除非"持有者及其交易历史可被识别"。这一要求造成了一个不可能的选择：放弃隐私或放弃交易所准入。

现有隐私协议无法在不从根本上破坏其隐私保证的情况下满足这些要求。直到现在。

Salvium解决方案：可编程隐私

Salvium One引入了选择性透明度——一项在保留基础层隐私的同时在需要时实现合规的突破。

这一创新通过双模式功能工作，与传统私人查看密钥不同：

标准交易保持完全加密隐私（环签名，隐形地址）

交易所互动启用可退款交易，可选择性披露查看密钥

协议级切换自动应用适当的隐私级别

用户在点对点交易中保持完全隐私，同时满足交易所互动的监管要求。

技术创新

Salvium的方法需要对CryptoNote协议进行基础创新：

交易不平衡(TI)：一种新型机制，使隐私链上的原生质押成为可能——此前被认为在数学上是不可能的。

异步交易(AT)：允许在不披露地址的情况下进行交易退款，这对交易所合规至关重要。

增强型查看密钥：仅向授权方提供完整钱包历史可见性，满足监管审计要求。

这些创新已由Cypher Stack独立审计，确认了它们的安全性和数学有效性。

10月13日发布功能

硬分叉激活：

用于交易所集成的完整合规工具包

原生质押，区块奖励分配20%

用于未授权存款处理的可退款交易

用于监管报告的完整查看密钥基础设施

1.844亿供应上限，尾部排放3 SAL

RandomX挖矿算法延续

行业影响

Salvium One代表了隐私币的范式转变：

对于交易所：立即可用的完整MiCA合规功能。法律团队可以验证监管遵从性，同时为非交易所交易维护客户隐私。

对于用户：个人交易保持Monero级别的隐私。恢复交易所准入而不损害基本隐私权。

开发时间线

2024年7月：项目启动和研究阶段

2025年9月：白皮书和审计发布

2025年10月13日：公共代码发布和主网硬分叉

未来：智能合约功能（第3阶段）

隐私的新标准

Salvium已证明隐私和合规并非互相排斥。Salvium One建立了隐私币与全球法规共存的框架，同时保持其核心价值主张。

这不是关于妥协——而是关于进化。隐私币可以保持私密。交易所可以保持合规。用户可以两者兼得。

加密货币中隐私的未来从10月13日开始。

技术资源

网站：salvium.io

白皮书：salvium.io/whitepaper（与完整审计结果一起发布）

文档：docs.salvium.io

审计报告：github.com/salvium/salvium_library（Cypher Stack验证）

GitHub：github.com/salvium（10月13日公开）

Discord：https://discord.gg/gvbyNQQ86p

区块浏览器：explorer.salvium.io

关于Salvium

Salvium是一个专注于隐私的第一层协议，结合了Monero的隐私功能与监管合规性和DeFi能力。基于经过全面审计创新的修改版CryptoNote技术构建，Salvium在满足全球监管要求的同时实现私人交易、原生质押和未来智能合约功能。

对于媒体咨询、技术问题或交易所集成支持，用户可以通过Discord联系团队或访问salvium.io

Salvium ($SAL)：隐私保留。合规实现。数学证明。

联系人Sean Ricesalviumnetwork@proton.me

免责声明：这是一份赞助新闻稿，仅供参考。它不反映Crypto Daily的观点，也不打算用作法律、税务、投资或财务建议。