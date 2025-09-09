交易所DEX+
Sabrina Carpenter 获得2025年女歌手最大专辑首发

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/09 03:52
萨布丽娜·卡彭特的《Man's Best Friend》以366,000单位在Billboard 200榜单上首次登顶，标志着2025年女性艺人最大的首发成绩和她职业生涯最佳的一周。埃尔蒙特，纽约 – 9月07日：萨布丽娜·卡彭特于2025年9月07日在纽约埃尔蒙特的UBS竞技场参加2025年MTV音乐录影带大奖。（照片由Dia Dipasupil/FilmMagic提供）

FilmMagic

萨布丽娜·卡彭特重返Billboard 200榜单第一位，这是美国最受欢迎专辑的排名。她的新专辑Man's Best Friend在2025年9月13日的榜单上首发登顶，成为今年美国女性艺人最大的首发成绩，也是她职业生涯迄今为止最大的成就。

萨布丽娜·卡彭特的职业生涯新高

根据Luminate的数据，卡彭特的最新项目以366,000等效专辑单位起步。这一数字为卡彭特赢得了个人新高，略微超过了她2024年的专辑Short n' Sweet在一年多前首发周所取得的362,000单位。

Man's Best Friend紧随摩根·沃伦和The Weeknd之后

Man's Best Friend获得了2025年整体第三大首发成绩。卡彭特排在摩根·沃伦的I'm the Problem（493,000等效单位）和The Weeknd的Hurry Up Tomorrow（首发490,000单位）之后。

数十万的销量

在首周总数中，366,000单位中的224,000来自实际销售。这也是卡彭特职业生涯的新高。这一令人印象深刻的数字也使Man's Best Friend成为今年女性艺人销售周最强劲的专辑。该专辑轻松统治了专辑销量榜，与Short n' Sweet一起成为她在该榜单上的第二个第一名。

美国第一流媒体专辑

流媒体活动贡献了另外141,000单位，相当于12首歌曲的1.8411亿次点播官方流媒体播放。这使Man's Best Friend成为2025年女性艺人流媒体首发最多的专辑。它也为卡彭特赢得了Billboard流媒体专辑榜的榜首位置。

Man's Best Friend紧随Short N' Sweet之后

这张新专辑紧随Short n' Sweet之后，后者在去年夏天成为她在Billboard 200上的第一个冠军。该项目在榜首停留了四周，赢得了最佳流行声乐专辑格莱美奖，并且在本周仍然保持在前10名内，位居第7位。

来源：https://www.forbes.com/sites/hughmcintyre/2025/09/08/sabrina-carpenter-scores-the-largest-album-debut-for-a-woman-in-2025/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

