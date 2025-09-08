Sabrina Carpenter 在 MTV VMAs 上表演《Tears》，支持跨性别权利

Sabrina Carpenter 在 UBS 体育馆举行的 2025 年 MTV 音乐录影带颁奖典礼上表演。 Billboard 通过 Getty Images

Sabrina Carpenter 为 MTV 音乐录影带颁奖典礼带来了雨景。

刚刚发行完她的工作室专辑《Man's Best Friend》，Carpenter 于周日晚上在纽约埃尔蒙特的 UBS 体育馆登台，首次表演了《Tears》。这首俏皮的流行歌曲是《Man's Best Friend》的第二支单曲，该专辑于八月底发行。

Carpenter 的表演开始于她从"下水道井盖"中出现，身穿银色流苏装、闪亮黑色紧身裤和黑色高跟鞋。她与舞者和著名变装皇后一起表演，如 Denali 和 Lexi Love，其中一些人举着支持跨性别权利的抗议标语。一些标语写着"如果你仇恨，你永远不会得到爱"、"保护跨性别权利"和"支持本地变装表演"。

在老式电话亭中快速更换服装后，Carpenter 在雨中继续跳舞。

Sabrina Carpenter 在 2025 年 MTV 音乐录影带颁奖典礼上表演。 Getty Images for MTV

Carpenter 在 2024 年首次亮相 MTV VMAs，当时她表演了她的热门歌曲组曲《Please Please Please》、《Taste》和《Espresso》。今年，这位歌手获得了八项提名，包括最佳流行艺人和最佳专辑。

在表演《Tears》并再次更换服装后，Carpenter 重返舞台，接受了她 2024 年发行的《Short n' Sweet》获得的最佳专辑奖。她击败了 Bad Bunny、Kendrick Lamar、Lady Gaga、Morgan Wallen 和 The Weeknd。

这位《Manchild》歌手利用这一时刻进一步强调她对跨性别社区的支持以及"今晚与我一起在舞台上的皇后们"。

"我们都知道，这个世界可能充满批评、歧视和消极情绪，"她说，并补充说她"感激"能成为带来光明并让人们感觉世界是他们的牡蛎的事物的一部分。

Carpenter 还表示，她不会理所当然地认为粉丝们会抽出时间来听她的音乐，无论是《Short n' Sweet》、《Man's Best Friend》还是她"之前的 29 首歌曲"，她开玩笑说。

这位歌手以一条给在场的艺术家和同行的信息结束了她的获奖感言。

"你们对我来说意义重大，给了我很多灵感，所以谢谢你们让我与你们共处一室，"Carpenter 说。"我非常爱你们所有人。"