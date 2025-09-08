交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
这篇文章《Sabrina Carpenter在MTV音乐录影带大奖上表演《Tears》，支持跨性别权利》发表于BitcoinEthereumNews.com。Sabrina Carpenter在UBS竞技场举行的2025年MTV音乐录影带大奖上表演。Billboard通过Getty Images提供 Sabrina Carpenter为MTV音乐录影带大奖带来了雨景。刚刚发布完她的工作室专辑《Man's Best Friend》，Carpenter在周日晚上登上了纽约埃尔蒙特UBS竞技场的舞台，首次表演《Tears》。这首俏皮的流行歌曲是《Man's Best Friend》的第二支单曲，该专辑于8月底发行。Carpenter的表演开始时，她从一个"井盖"中出现，身穿银色流苏装，闪亮的黑色紧身裤和黑色高跟鞋。她与舞者和著名变装皇后一起表演，如Denali和Lexi Love，其中一些人举着支持跨性别权利的抗议标语。一些标语写着"如果你仇恨，你永远不会得到性爱"，"保护跨性别权利"和"支持本地变装表演"。在一个老式电话亭里快速更换服装后，Carpenter在雨中继续跳舞。Sabrina Carpenter在2025年MTV音乐录影带大奖上表演。Getty Images为MTV提供 Carpenter在2024年首次亮相MTV音乐录影带大奖，当时她表演了她的热门歌曲《Please Please Please》、《Taste》和《Espresso》的组曲。今年，这位歌手获得了八项提名，包括最佳流行艺术家和最佳专辑。在表演《Tears》并再次更换服装后，Carpenter重返舞台，接受了她2024年发行的《Short n' Sweet》专辑的最佳专辑奖。她击败了Bad Bunny、Kendrick Lamar、Lady Gaga、Morgan Wallen和The Weeknd。这位《Manchild》歌手利用这一时刻进一步强调她对跨性别社区的支持以及"今晚与我一起在舞台上的皇后们"。"我们都知道，这个世界可能充满批评、歧视和消极情绪，"她说，并补充道她"感激"能成为某事的一部分...这篇文章《Sabrina Carpenter在MTV音乐录影带大奖上表演《Tears》，支持跨性别权利》发表于BitcoinEthereumNews.com。Sabrina Carpenter在UBS竞技场举行的2025年MTV音乐录影带大奖上表演。Billboard通过Getty Images提供 Sabrina Carpenter为MTV音乐录影带大奖带来了雨景。刚刚发布完她的工作室专辑《Man's Best Friend》，Carpenter在周日晚上登上了纽约埃尔蒙特UBS竞技场的舞台，首次表演《Tears》。这首俏皮的流行歌曲是《Man's Best Friend》的第二支单曲，该专辑于8月底发行。Carpenter的表演开始时，她从一个"井盖"中出现，身穿银色流苏装，闪亮的黑色紧身裤和黑色高跟鞋。她与舞者和著名变装皇后一起表演，如Denali和Lexi Love，其中一些人举着支持跨性别权利的抗议标语。一些标语写着"如果你仇恨，你永远不会得到性爱"，"保护跨性别权利"和"支持本地变装表演"。在一个老式电话亭里快速更换服装后，Carpenter在雨中继续跳舞。Sabrina Carpenter在2025年MTV音乐录影带大奖上表演。Getty Images为MTV提供 Carpenter在2024年首次亮相MTV音乐录影带大奖，当时她表演了她的热门歌曲《Please Please Please》、《Taste》和《Espresso》的组曲。今年，这位歌手获得了八项提名，包括最佳流行艺术家和最佳专辑。在表演《Tears》并再次更换服装后，Carpenter重返舞台，接受了她2024年发行的《Short n' Sweet》专辑的最佳专辑奖。她击败了Bad Bunny、Kendrick Lamar、Lady Gaga、Morgan Wallen和The Weeknd。这位《Manchild》歌手利用这一时刻进一步强调她对跨性别社区的支持以及"今晚与我一起在舞台上的皇后们"。"我们都知道，这个世界可能充满批评、歧视和消极情绪，"她说，并补充道她"感激"能成为某事的一部分...

Sabrina Carpenter 在 MTV VMAs 上表演《Tears》，支持跨性别权利

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 11:34

Sabrina Carpenter 在 UBS 体育馆举行的 2025 年 MTV 音乐录影带颁奖典礼上表演。

Billboard 通过 Getty Images

Sabrina Carpenter 为 MTV 音乐录影带颁奖典礼带来了雨景。

刚刚发行完她的工作室专辑《Man's Best Friend》，Carpenter 于周日晚上在纽约埃尔蒙特的 UBS 体育馆登台，首次表演了《Tears》。这首俏皮的流行歌曲是《Man's Best Friend》的第二支单曲，该专辑于八月底发行。

Carpenter 的表演开始于她从"下水道井盖"中出现，身穿银色流苏装、闪亮黑色紧身裤和黑色高跟鞋。她与舞者和著名变装皇后一起表演，如 Denali 和 Lexi Love，其中一些人举着支持跨性别权利的抗议标语。一些标语写着"如果你仇恨，你永远不会得到爱"、"保护跨性别权利"和"支持本地变装表演"。

在老式电话亭中快速更换服装后，Carpenter 在雨中继续跳舞。

Sabrina Carpenter 在 2025 年 MTV 音乐录影带颁奖典礼上表演。

Getty Images for MTV

Carpenter 在 2024 年首次亮相 MTV VMAs，当时她表演了她的热门歌曲组曲《Please Please Please》、《Taste》和《Espresso》。今年，这位歌手获得了八项提名，包括最佳流行艺人和最佳专辑。

在表演《Tears》并再次更换服装后，Carpenter 重返舞台，接受了她 2024 年发行的《Short n' Sweet》获得的最佳专辑奖。她击败了 Bad Bunny、Kendrick Lamar、Lady Gaga、Morgan Wallen 和 The Weeknd。

这位《Manchild》歌手利用这一时刻进一步强调她对跨性别社区的支持以及"今晚与我一起在舞台上的皇后们"。

"我们都知道，这个世界可能充满批评、歧视和消极情绪，"她说，并补充说她"感激"能成为带来光明并让人们感觉世界是他们的牡蛎的事物的一部分。

Carpenter 还表示，她不会理所当然地认为粉丝们会抽出时间来听她的音乐，无论是《Short n' Sweet》、《Man's Best Friend》还是她"之前的 29 首歌曲"，她开玩笑说。

这位歌手以一条给在场的艺术家和同行的信息结束了她的获奖感言。

"你们对我来说意义重大，给了我很多灵感，所以谢谢你们让我与你们共处一室，"Carpenter 说。"我非常爱你们所有人。"

来源：https://www.forbes.com/sites/oliviasingh/2025/09/07/sabrina-carpenter-delivers-rain-soaked-performance-of-tears-at-mtv-vmas/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5274+9.27%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005167+14.97%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166.16+2.52%
RealLink
REAL$0.06931+2.16%
DeFi
DEFI$0.000844+5.50%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.00471-8.82%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,163.43
$105,163.43$105,163.43

+0.10%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,526.50
$3,526.50$3,526.50

+0.19%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5255
$2.5255$2.5255

-0.14%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.39
$166.39$166.39

+0.06%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17946
$0.17946$0.17946

+0.12%