标普500指数在停摆担忧中下滑，黄金冷却势头

美国股市周二下滑，主要指数回落，黄金暂停其创纪录的涨势，因为对潜在政府停摆的担忧蔓延华尔街。

摘要 美国股市开盘走低，因投资者权衡政府停摆的可能性。

贵金属也冷却了其涨势，黄金从其超过3,800美元的创纪录高点回落。

随着更广泛的市场情绪动摇，加密货币也表现疲软。

道琼斯工业平均指数开盘下跌20点，而基准标普500指数和科技股为主的纳斯达克综合指数分别下跌0.1%和0.16%。

美国股市走低，此前华尔街周一也收盘下跌。随着股市显示出投资者担忧的迹象，其他资产类别当天表现平淡或下跌，包括黄金和加密货币。

这种贵金属刚刚创下接近3,900美元的历史新高，冷却至约3,843美元，下跌0.31%。

周一，随着美元下跌，股市和加密货币小幅上涨，但周二早盘，随着比特币(BTC)从114,000美元以上回落，反映主要美国指标，短暂上涨的前景变得平淡。

市场权衡潜在的美国政府停摆

市场的轻微下滑是因为投资者对可能的政府停摆表示担忧。华尔街周一开盘时曾看涨，但在特朗普未能从民主党和共和党国会领导人那里获得协议后，涨势消散。

领导人指出周一白宫会议期间缺乏共识。

副总统JD万斯、参议院民主党领袖查克·舒默和参议院共和党领袖约翰·图恩在椭圆形办公室会议后都指出存在重大分歧，加剧了自2019年以来首次部分政府停摆的担忧。

如果特朗普未能在最后一刻达成协议，停摆将于周三凌晨12:01（美国东部时间）开始。Polymarket将2025年联邦政府停摆的几率置于85%以上。2025年10月1日发生这种情况的几率为79%。投资者认为停摆可能会影响关键宏观经济数据的发布，并可能影响美联储预期的降息。

除了迫在眉睫的政府停摆外，美国股市也因投资者对唐纳德·特朗普总统最新对木材征收关税的反应而动摇。特朗普周一还威胁对外国制造的电影征收新关税。

就业数据周五公布

投资者将关注周二上午10:00（美国东部时间）发布的职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)报告中的市场洞察。美国劳工统计局的报告将提供8月份美国职位空缺的详细信息，预测空缺职位略微下降至710万，低于7月份的718.1万。

市场将热切期待一项使政府在预期的9月非农就业报告发布前保持运转的协议，该报告定于周五发布。