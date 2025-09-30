交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
美国股市周二下滑，主要指数回落，黄金暂停其创纪录的涨势，因为对潜在政府停摆的担忧蔓延华尔街。道琼斯工业平均指数开盘下跌20点，而基准标普...美国股市周二下滑，主要指数回落，黄金暂停其创纪录的涨势，因为对潜在政府停摆的担忧蔓延华尔街。道琼斯工业平均指数开盘下跌20点，而基准标普...

标普500指数在停摆担忧中下滑，黄金冷却势头

作者：Crypto.news
2025/09/30 22:05
Union
U$0.006059-1.70%
Major
MAJOR$0.10218+1.72%

美国股市周二下滑，主要指数回落，黄金暂停其创纪录的涨势，因为对潜在政府停摆的担忧蔓延华尔街。

摘要
  • 美国股市开盘走低，因投资者权衡政府停摆的可能性。
  • 贵金属也冷却了其涨势，黄金从其超过3,800美元的创纪录高点回落。
  • 随着更广泛的市场情绪动摇，加密货币也表现疲软。

道琼斯工业平均指数开盘下跌20点，而基准标普500指数和科技股为主的纳斯达克综合指数分别下跌0.1%和0.16%。

美国股市走低，此前华尔街周一也收盘下跌。随着股市显示出投资者担忧的迹象，其他资产类别当天表现平淡或下跌，包括黄金和加密货币。

这种贵金属刚刚创下接近3,900美元的历史新高，冷却至约3,843美元，下跌0.31%。

周一，随着美元下跌，股市和加密货币小幅上涨，但周二早盘，随着比特币(BTC)从114,000美元以上回落，反映主要美国指标，短暂上涨的前景变得平淡。

市场权衡潜在的美国政府停摆

市场的轻微下滑是因为投资者对可能的政府停摆表示担忧。华尔街周一开盘时曾看涨，但在特朗普未能从民主党和共和党国会领导人那里获得协议后，涨势消散。

领导人指出周一白宫会议期间缺乏共识。

副总统JD万斯、参议院民主党领袖查克·舒默和参议院共和党领袖约翰·图恩在椭圆形办公室会议后都指出存在重大分歧，加剧了自2019年以来首次部分政府停摆的担忧。

如果特朗普未能在最后一刻达成协议，停摆将于周三凌晨12:01（美国东部时间）开始。Polymarket将2025年联邦政府停摆的几率置于85%以上。2025年10月1日发生这种情况的几率为79%。投资者认为停摆可能会影响关键宏观经济数据的发布，并可能影响美联储预期的降息。

除了迫在眉睫的政府停摆外，美国股市也因投资者对唐纳德·特朗普总统最新对木材征收关税的反应而动摇。特朗普周一还威胁对外国制造的电影征收新关税。

就业数据周五公布

投资者将关注周二上午10:00（美国东部时间）发布的职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)报告中的市场洞察。美国劳工统计局的报告将提供8月份美国职位空缺的详细信息，预测空缺职位略微下降至710万，低于7月份的718.1万。

市场将热切期待一项使政府在预期的9月非农就业报告发布前保持运转的协议，该报告定于周五发布。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5274+9.27%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005167+14.97%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166.16+2.52%
RealLink
REAL$0.06931+2.16%
DeFi
DEFI$0.000844+5.50%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.00471-8.82%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,116.71
$105,116.71$105,116.71

+0.05%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,525.96
$3,525.96$3,525.96

+0.18%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5254
$2.5254$2.5254

-0.14%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.34
$166.34$166.34

+0.03%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17946
$0.17946$0.17946

+0.12%