标普500指数在停摆担忧中下滑，黄金冷却势头

美国股市周二下滑，主要指数回落，黄金暂停其创纪录的涨势，因为对潜在政府停摆的担忧蔓延华尔街。
道琼斯工业平均指数开盘下跌20点，而基准标普500指数和科技股为主的纳斯达克综合指数分别下跌0.1%和0.16%。
美国股市走低，此前华尔街周一也收盘下跌。随着股市显示出投资者担忧的迹象，其他资产类别当天表现平淡或下跌，包括黄金和加密货币。
这种贵金属刚刚创下接近3,900美元的历史新高，冷却至约3,843美元，下跌0.31%。
周一，随着美元下跌，股市和加密货币小幅上涨，但周二早盘，随着比特币(BTC)从114,000美元以上回落，反映主要美国指标，短暂上涨的前景变得平淡。
市场的轻微下滑是因为投资者对可能的政府停摆表示担忧。华尔街周一开盘时曾看涨，但在特朗普未能从民主党和共和党国会领导人那里获得协议后，涨势消散。
领导人指出周一白宫会议期间缺乏共识。
副总统JD万斯、参议院民主党领袖查克·舒默和参议院共和党领袖约翰·图恩在椭圆形办公室会议后都指出存在重大分歧，加剧了自2019年以来首次部分政府停摆的担忧。
如果特朗普未能在最后一刻达成协议，停摆将于周三凌晨12:01（美国东部时间）开始。Polymarket将2025年联邦政府停摆的几率置于85%以上。2025年10月1日发生这种情况的几率为79%。投资者认为停摆可能会影响关键宏观经济数据的发布，并可能影响美联储预期的降息。
除了迫在眉睫的政府停摆外，美国股市也因投资者对唐纳德·特朗普总统最新对木材征收关税的反应而动摇。特朗普周一还威胁对外国制造的电影征收新关税。
投资者将关注周二上午10:00（美国东部时间）发布的职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)报告中的市场洞察。美国劳工统计局的报告将提供8月份美国职位空缺的详细信息，预测空缺职位略微下降至710万，低于7月份的718.1万。
市场将热切期待一项使政府在预期的9月非农就业报告发布前保持运转的协议，该报告定于周五发布。