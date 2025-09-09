拉塞尔·威尔逊，贾克森·达特，进攻线

兰多弗，马里兰州 – 9月07日：纽约巨人队的拉塞尔·威尔逊 #3 在2025年9月07日于马里兰州兰多弗的西北体育场对阵华盛顿指挥官队的比赛第二节中传球。（照片：Scott Taetsch/Getty Images） Getty Images

纽约巨人队在第一周的进攻表现如何？布莱恩·达博尔在对记者的开场声明中，努力寻找积极的一面，在以21-6输给华盛顿指挥官队后，他说出了以下内容。

"我们在足球的进攻方面需要做得更好，"达博尔说。"球员、教练、所有人。然后是踢球环节，我认为我们在那里做了一些好事，但同样，肯定不够好。艰难的比赛。"

达博尔是对的——格雷厄姆·吉诺表现出色，甚至在一个55码的射门中将巨人队的比分缩小到14-6。但尽管防守有所成长，纽约队完成了第一周的比赛，明白从拉塞尔·威尔逊到进攻方面的每个人都需要提高。什么出了问题？不仅仅是威尔逊。

达博尔新闻发布会的头条肯定是他不会承诺威尔逊作为第二周的首发。但他指出了关键点，这场失利并不完全是他的老将四分卫的责任。

"我对拉塞尔有信心，所以我们会回去，我们会评估录像，"萨博尔说。"这场比赛不是拉塞尔·威尔逊的责任。不是拉塞尔·威尔逊的责任。我想说清楚这一点。我对拉塞尔有信心，我们需要在各方面做得更好。"

话虽如此：威尔逊并没有帮助他的球队超越其进攻线表现的限制或普遍缺乏进攻火花。他完成了37次传球中的17次，空中传球168码，另外冲球44码。似乎华盛顿整天都在挑战他投远传，但由于缺乏传球保护和巨人队接球手无法避免掉球，进攻从未找到节奏。

而在球队两次进入红区的机会中，巨人队仅获得了三分。

"我认为这场比赛很简单，因为我们没有在红区转化得分。我们在红区有两次机会让比赛变得接近，非常接近。老实说，整场比赛都很接近。我认为我们的防守做得很好。我认为，对我们来说，当我们进入红区，球在一码或两码线上时，我们必须得分。他们阻止了我们；他们打得很好。我们再次到达那里，然后他们又一次阻止了我们。我认为这极大地改变了比赛的面貌。"

威尔逊对纽约可能更换四分卫的可能性没有表示任何担忧，他说"我只专注于我们能控制的事情。"而周日限制纽约的远不止威尔逊。

纽约队没有安德鲁·托马斯，他周日没有上场，仍在从上赛季结束赛季的脚伤中恢复，还有埃文·尼尔，他本应在这个休赛期从tackle转为guard后提供更多的保护。结果，进攻线看起来很像托马斯倒下后去年的阵容。

与此同时，马利克·纳伯斯充分利用了他的机会，5次接球获得71码，但华盛顿的防守整个下午都盯着他，挫败了他制造大场面的能力。

兰多弗，马里兰州 – 9月07日：纽约巨人队的马利克·纳伯斯 #1 在2025年9月7日于马里兰州兰多弗的西北体育场举行的NFL足球比赛中对阵华盛顿指挥官队开球前离场。（照片：Cooper Neill/Getty Images） Getty Images

"我是说，我尽力了，"纳伯斯在比赛后告诉记者。"我们有一些设计好的战术。防守做得很好，只是在下方防守，在上方防守，很好地切换防守范围。所以，我们尽可能地让我参与比赛，但防守策略做得很好。"

纽约也无法建立其跑球攻势。泰隆·特雷西二世10次持球推进24码。德文·辛格尔特里和新秀卡姆·斯卡特博没有发挥作用。

在不同的情况下，这本应是庆祝纽约防守进步的一天。巨人队基本上控制住了杰登·丹尼尔斯，特别是在中场休息后，同时将他擒杀3次。阿卜杜勒·卡特在他的首场比赛中封堵了一次踢球。将华盛顿限制在21分给了纽约赢得比赛的每一个机会。

但如果一支球队在跑球或传球方面挣扎，主教练只能赞扬...踢球环节。如果达博尔要避免下周对阵达拉斯牛仔队后出现类似的赛后情况，需要改变的不仅仅是拉塞尔·威尔逊。