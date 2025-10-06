RootData的报告揭示加密货币融资趋势的转变

要点： CeFi 目前以 235.8 亿美元领先加密融资市场。

ETF 和 DAT 等新金融工具的影响力不断增长。

监管框架预计将适应不断发展的市场动态。

RootData 首席产品经理王野在硅谷 101 x RootData 峰会上发布了"2025 年加密货币发展研究报告"，强调了加密融资动态的转型变化。

该报告显示，以 CeFi 为首的金融重组显著，ETF 等新工具正在重塑市场策略，影响投资者行动和初创企业的增长轨迹。

CeFi 的 235.8 亿美元引领加密融资转变

首席产品经理王野在硅谷 101 x RootData 峰会上发言，介绍了加密货币融资结构的重大变化。随着新兴技术和方法的出现，CeFi 现在引领市场。报告概述了融资优先事项的转变，强调CeFi 的 235.8 亿美元如何超过其他领域。

融资结构正在转变，传统金融的 IPO、债券和并购策略进入该领域。这些策略通过推动大量机构参与突破界限。ETF 和 DAT 等新工具继续吸引显著的投资兴趣，强化其影响力。

社区反应突显期待，行业利益相关者关注向机构参与的转变。虽然主要 KOL 声明稀少，分析师等待全球影响者的官方评论，可能影响监管和市场动态。

2025 年加密市场动态和监管预期

你知道吗？ 随着 ETF 和 DAT 等新融资工具的出现，2025 年预期的市场转变呼应了 2020 年后的机构浪潮，可能成为自那以来影响最大的变化之一。

根据 CoinMarketCap 数据，比特币当前价格为 123,958.97 美元，24 小时变化率为 0.27%，七天增长 10.92%，显示出显著增长。其市值达到 2.47 万亿，交易量增加 76.47%，显示出强劲活动。截至 2025 年 10 月 6 日，比特币保持 58.51% 的显著市场占有率。

比特币(BTC)，日线图，2025 年 10 月 6 日 03:24 UTC 在 CoinMarketCap 上的截图。来源：CoinMarketCap

Coincu 研究的见解表明，随着机构融资工具重塑市场，监管框架可能会适应这些变化。人工智能在加密融资中的整合可能彻底改变投资机制，扩大创新机会。