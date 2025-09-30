交易所DEX+
Little Pepe (LILPEPE)。它的目标不仅是搭乘迷因币浪潮，还要打破预期，在比XRP所需时间少一半的时间内实现类似或更大的增长。

Ripple (XRP) 花了10年时间实现50,000%的增长，Little Pepe (LILPEPE) 旨在用不到一半的时间完成

作者：The Cryptonomist
2025/09/30 16:57
赞助帖文*

瑞波币的XRP一直是长期加密货币成功的标杆。那些在XRP仅值几分钱时买入并经历多年波动的早期投资者，已经见证了数万个百分点的增长。相比之下，一个新的竞争者出现了：Little Pepe (LILPEPE)。它不仅旨在搭乘迷因币浪潮，还要打破预期，在不到XRP所需时间的一半内实现类似或更大的增长。

瑞波币(XRP)的漫长攀升

XRP是长期回报最具代表性的加密货币之一。从2017年的一分钱价格开始，瑞波币必须应对监管和法律战，这意味着增长很少是线性的。  克服了这些障碍后，XRP如今的交易价格在$2.90–$3.50范围内，取决于市场条件。这意味着许多早期持有者已经看到远超50,000%的复合收益。然而，达到这一峰值大约花了五年时间，而且花了十多年才稳定成为支付、结算和全球汇款网络中广受认可的领导者。

Little Pepe (LILPEPE)：雄心勃勃的快速攀登者

Little Pepe目前正处于预售第13阶段，代币价格为$0.0022。到目前为止，预售已从160亿代币的销售中筹集了超过2600万美元，显示出强劲的开端。Little Pepe的特色包括零交易税、反狙击机器人保护、生态系统基础设施，包括专门用于迷因币的Layer-2区块链、质押奖励以及迷因币项目的启动平台。

增长潜力比较

XRP从$0.0059增长到约$3.84的高点，代表了超过60,000倍(即6,000,000%)的回报，这是在大约五年的时间内达到峰值，然后又经过多年才成熟。即使到今天，自2013年持有XRP也将代表数万个百分点的收益。  Little Pepe目前在第13阶段的价格为$0.0022，预售势头强劲，预计上市价格更高(约$0.003)。如果LILPEPE在未来的牛市中达到$0.50甚至$1，那将对应于数百到数千倍范围内的增长。这种增长可能会匹配或超过XRP所实现的部分成就——但时间框架要短得多，可能不到XRP所需十年的一半。

为什么LILPEPE可能超越XRP

Little Pepe正在利用其架构的每个方面，试图提供更快、更大的回报。预售阶段正在积累势头，筹集数千万资金，逐步提高代币价格，创造稀缺性和期待。  Layer-2框架旨在提供超低费用、更快的交易、机器人保护以及更公平的预售到交易所过渡。零交易税和质押奖励有助于吸引长期持有者，同时减少交易摩擦。社区激励措施，如赠品和强大的营销，放大了意识和潜在需求。所有这些都是XRP必须随着时间推移而建立的元素，经历了多年的采用、监管战和市场周期，才达到其峰值。Little Pepe希望将这些步骤压缩为几个月而非几年。

LILPEPE能否在不到五年的时间内匹配XRP的50,000%增长？

如果Little Pepe从$0.0022攀升至$1.10，那约是50,000%的增长。这正是XRP从早期的几分钱到数美元高点所实现(或接近)的增长类型。不同之处在于时间尺度。XRP对许多持有者来说，大约需要五年时间才能达到历史最高点，再加上更多年的巩固。  LILPEPE正试图在可能2到3年或更短的时间内复制甚至超越这一里程碑，搭乘已经显示加速迹象的迷因币超级周期。

最终看法

XRP的故事展示了当实用性、采用、监管明确性和早期进入相结合时，加密货币中可能实现的成就。Little Pepe正在押注当前的市场条件——迷因文化的兴起、Layer-2扩展、预售机制、低费用设计、强烈的社区势头——可以带来更快速版本的成功。如果LILPEPE兑现其基础设施、上市和路线图承诺，它可能在短得多的时间内实现50,000%的增长。这是一个大胆的承诺。但在一个以奖励大胆愿景而闻名的市场中，Little Pepe这次可能就是比赛中最快的马。

 *本文为付费文章。Cryptonomist并未撰写本文或测试该平台。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

