Ripple 向加州大学伯克利分校注入 130 万美元以启动数字资产研究中心

Ripple提供了130万美元的稳定币资金支持加州大学伯克利分校新设立的数字资产中心和区块链研究。

该中心将研究区块链、数字孪生技术以及实体和数字资产的估值方法。

加州大学伯克利分校和Ripple通过为XRPL区块链初创企业设立新的加速器，延续了他们七年的合作关系。

该中心将支持研究、教育和数字资产创新，同时培养全球学术和产业联系。

Ripple和加州大学伯克利分校联手推动数字资产进入新篇章。

该大学的工程学院正在开设一个数字资产中心，由Ripple提供130万美元资金支持。这个新设施旨在探索区块链技术和数字孪生模型，这些技术可以改变价值追踪和交换的方式。

研究人员将研究如何将当前以前所未有规模生产的数字内容分类并作为资产对待。此举在Ripple现有的大学合作伙伴关系基础上，引入了一个全新的创新平台。

Ripple的130万美元加密货币捐赠推动伯克利的研究计划

根据大学发布的消息，Ripple的大学区块链研究计划以130万美元的Ripple USD资助了该中心。这笔稳定币资金将支持涵盖区块链和资产数字化的广泛项目。

加州大学伯克利分校的研究人员表示，该使命将专注于定义和衡量资产价值的可靠方法。

新中心的学术主任Tarek Zohdi解释说，数字内容长期以来一直是经济的一部分，但缺乏一致的估值标准。该中心打算建立框架来理解数字资产及其交换。

工作将包括创建物理对象的数字孪生，如农作物、机器，甚至整个供应链。

Ripple的合作关系不仅限于资金支持。该公司的工程师将与伯克利分校的教师合作开展联合项目。

目标是生产开源技术，以加强更广泛的区块链生态系统。这建立在该公司与大学之间七年合作关系的基础上。

通过数字孪生技术实现加密货币和价格创新

数字资产中心的研究将跨越多个行业。例如，农作物的数字模型可以为农民提供获取信贷的新工具。

机器和工业设备的数字孪生可以帮助买家和卖家更透明地协商价格。该中心预计这些应用将减少低效率，同时为更准确的交易创造机会。

Ripple和伯克利还推出了伯克利数字资产加速器。这个本月启动的试点项目将支持在XRPL上构建的初创企业。四十六个团队申请了十个名额，反映了区块链项目增长的需求。

该中心将专注于三个主要领域：研究和试点项目、学术发展和生态系统增长。这包括扩大对区块链学习工具的访问，并建立研究和行业合作的全球联系。

校长Rich Lyons表示，这一合作加强了伯克利在塑造未来突破方面的作用。Ripple代表补充说，该中心建立在多年联合学术工作的基础上。双方都相信它将有助于定义数字所有权的未来。

这篇文章《Ripple向加州大学伯克利分校投入130万美元启动数字资产研究中心》首次发表于Blockonomi。