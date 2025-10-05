Ripple 价格预测；XRP 今日新闻与更新 从顶级加密预售到现在购买 Remittix

加密货币新闻

根据最新的XRP新闻，加密货币分析师再次对瑞波币在当前牛市中可能的价格走势提供了新的见解。

与本轮周期中大多数顶级山寨币一样，瑞波币的表现低于预期，分析师将其归因于市场中顶级山寨币的投资者疲劳。然而，随着当前牛市快速接近顶峰，分析师认为投资者行为可能很快会发生变化。

与此同时，即将推出的PayFi项目Remittix在其正在进行的预售中表现令人印象深刻，最近突破了2700万美元的关键门槛。分析师们确信，随着其最新激励奖励计划的推出，预售可能很快突破3000万美元。

分析师在最新XRP新闻中提供关于瑞波币价格的最新更新

在当前的牛市中，瑞波币价格可能不会像许多投资者预期的那样大幅上涨，这是由于分析师所称的顶级山寨币投资者疲劳。这可以解释XRP等顶级山寨币在市场中表现不佳的原因。

一如既往，没有人能准确预测加密货币等金融市场会发生什么，所以目前值得继续关注这一情况。

Remittix在正在进行的预售中突破2700万美元，代币生成事件临近

即将推出的PayFi项目Remittix的粉丝和支持者将很高兴得知，该项目在其正在进行的预售中已突破2700万美元。该项目现在看起来更有可能突破3000万美元大关，这一成就将使其名字载入加密货币历史。

为了加速这一事件的可能性，Remittix推出了一项面向新用户和现有用户的新激励计划。要参与其中，用户只需将新用户引入平台，并在他们购买RTX代币时赚取被动收入。Remittix向成功推荐人支付其推荐人以USDT购买的每笔代币交易的15%。

此外，这些支付是即时的，对于特定用户从该计划中可以赚取的金额没有上限。由于整合了创新功能和服务，Remittix在推出时可能会在加密货币市场经历价格飙升，这些功能和服务包括：

在全球30多个国家实现直接加密货币到银行的转账

为引入新用户提供20%的推荐奖励

支持40多种加密货币和30多种法定货币

通过查看他们的项目来探索Remittix的PayFi未来：

作者

Krasimir Rusev是一位拥有多年报道加密货币和金融市场经验的记者。他专注于数字资产的分析、新闻和预测，为读者提供关于最新市场趋势的深入可靠信息。他的专业知识和专业精神使他成为投资者、交易者以及任何关注加密世界动态的人的宝贵信息来源。

