XRP 鲸鱼持续买入下跌，但其上涨潜力缓慢。Layer Brett 的 $0.0058 预售、670% APY 质押和以太坊 L2 速度为其提供了 2025 年更大的 100 倍潜力。XRP 鲸鱼持续买入下跌，但其上涨潜力缓慢。Layer Brett 的 $0.0058 预售、670% APY 质押和以太坊 L2 速度为其提供了 2025 年更大的 100 倍潜力。

瑞波币价格预测：XRP 下跌被鲸鱼抢购 – 但速度不及这个获得 13,000% 收益的 ETH L2

作者：Blockchainreporter
2025/09/21 18:30
ripple lbr

鲸鱼继续在XRP整合时买入低点，引发围绕每个新的Ripple价格预测图表的新讨论。然而，关注点正在转向以太坊的Layer 2领域，Layer Brett预售正吸引巨大兴趣。 

据报道，早期质押奖励高达670%的年化收益率，该项目同时提供迷因文化和区块链实用性。LBRETT的低入场价格和专注速度的设计与塑造XRP当前市场前景的较慢、不确定的走势形成鲜明对比。

Layer Brett：未来的迷因币

对于寻求指数级增长的投资者来说，新项目通常比已建立的巨头提供更具活力的机会。虽然XRP拥有忠实的社区，但其数十亿美元的市值意味着显著的上涨需要巨额资本。然而，Layer Brett采用不同的策略。 

作为以太坊Layer 2，它利用最安全、最创新的合约网络，同时解决其核心问题：速度和成本。这使其能够从预计10万亿美元的L2市场中获取价值。其预售状态提供了像XRP这样的传统币种无法匹敌的入场点。

该项目通过链下处理交易，将它们捆绑在一起，然后锚定到以太坊主网以确保安全性来实现其性能。这种架构实现了近乎即时的交易，并将燃气费缩减到几分之一美分。 

凭借100亿代币的固定供应量，其代币经济学设计用于社区增长，仅为质押奖励就分配了25%的供应量。用户可以轻松连接钱包，使用ETH、USDT或BNB购买LBRETT，并立即进行质押。项目指出："Brett不仅参与区块链革命—他正在引领它。"

lbrett banner

Ripple价格预测：整合对XRP交易者意味着什么

XRP是为Ripple支付网络创建的数字资产。其主要目的是作为金融机构之间快速、低成本国际交易的桥梁货币。 

与许多加密货币不同，所有XRP代币都是预先挖掘的，Ripple控制着大部分供应量。多年来，它一直是前10名的加密资产，以其在跨境结算中的速度和效率而闻名，尽管它面临着重大的监管审查。

任何Ripple价格预测都必须考虑其与美国证券交易委员会的长期法律战。虽然最近的裁决提供了一些清晰度，但监管的阴影继续影响投资者情绪。 

鲸鱼可能在低点看到价值，但XRP通往新的历史高点的道路很复杂。对于散户投资者来说，从其当前估值获得100倍收益在数学上比新的、低市值山寨币更具挑战性。围绕XRP的兴奋往往与法律新闻而非生态系统创新相关。

lbr

Layer Brett可能在下一轮牛市中表现优于XRP

Layer Brett呈现出完全不同的增长轨迹。以仅0.0058美元的预售价格推出，它拥有较低的初始市值，为增长提供了巨大空间。随着以太坊L2预计每年处理数万亿价值，一个具有实用性支持的迷因代币能否成为突破性明星？高收益质押机制鼓励持有，这可以减少发布后的卖压。 

关注最近Ripple价格预测的交易者也密切关注LBRETT，因为如果该项目能够占据L2市场的哪怕一小部分，早期预售参与者也有望获得爆炸性收益。

虽然XRP仍然是加密领域的重要参与者，但其故事是关于逐步恢复和监管障碍。对于寻求快速交易的人来说，LBRETT是正确的选择。

对于寻求下一波加密增长的人来说，Layer Brett是最佳选择

预售： Layer Brett | 快速且有回报的Layer 2区块链

Telegram： Telegram：查看 @layerbrett

X： (1) Layer Brett (@LayerBrett) / X

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

