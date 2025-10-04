交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
Ripple 向加州大学伯克利分校提供 130 万美元的 RLUSD 资金，以建立新的区块链和数字孪生技术研究中心。Ripple 与加州大学伯克利分校合作建立了开创性的数字资产中心 (CDA)，该中心由 130 万美元的 Ripple USD (RLUSD) 捐赠资助，RLUSD 是一种以美元为支持的稳定币。这个新项目将 [...] 这篇文章《Ripple 新闻：Ripple 启动加州大学伯克利分校数字资产中心》首次发布于 Live Bitcoin News。Ripple 向加州大学伯克利分校提供 130 万美元的 RLUSD 资金，以建立新的区块链和数字孪生技术研究中心。Ripple 与加州大学伯克利分校合作建立了开创性的数字资产中心 (CDA)，该中心由 130 万美元的 Ripple USD (RLUSD) 捐赠资助，RLUSD 是一种以美元为支持的稳定币。这个新项目将 [...] 这篇文章《Ripple 新闻：Ripple 启动加州大学伯克利分校数字资产中心》首次发布于 Live Bitcoin News。

瑞波新闻：瑞波在加州大学伯克利分校推出新的数字资产中心

作者：LiveBitcoinNews
2025/10/04 06:00
1
1$0.02857+15.10%
Union
U$0.006059-1.98%
SecondLive
LIVE$0.00139-5.18%

Ripple 向加州大学伯克利分校提供 130 万美元的 RLUSD 资助，以建立新的区块链和数字孪生技术研究中心。

Ripple 已与加州大学伯克利分校合作建立开创性的数字资产中心（CDA），该中心由 130 万美元的 Ripple USD（RLUSD）捐赠资助，RLUSD 是一种以美元为支持的稳定币。 

这个新项目将推进区块链技术和数字孪生应用的研究，改变物理世界对实物资产进行估值和数字交换的方式。 

这种合作基于伯克利-Ripple 在大学区块链研究计划（UBRI）中七年的合作关系，这将加倍努力推进数字资产领域的发展。

转变资产价值和交换方式。

CDA 致力于通过利用区块链和数字孪生技术重新构建数字资产，开发可信赖的数字化资产量化和交易方式。 

数字内容经济正在飞速发展；最近的 IDC 2025 报告显示全球数据量达 175 泽字节，这展示了发展数字资产的巨大潜力。 

该中心将研究各种物理资源的数字表示，包括半导体、车辆和农场，并能够以前所未有的精确度对它们进行数字化估值、测试和交易。它旨在促进新型经济系统的发展，在这些系统中数字内容具有可验证的价值。

学术与产业的桥梁。

该中心将融合加州大学伯克利分校的学术卓越性和 Ripple 的技术专长。这一合作将在数字资产技术领域开展开创性的研究、教育和创业活动。 

正如 Ripple 研究员 Lauren Weymouth 所强调的，伯克利法学院通过这个新中心，在数字资产行业的研究和影响力方面处于前沿地位。 

这是伯克利校园内首次资助独立研究设施，Ripple 表示这标志着他们战略合作关系的加强。 

该中心还将推出伯克利数字资产加速器（BDAX），帮助在 XRPL 区块链上工作的初创企业，特定群体将进军数字孪生技术领域。

Ripple 的投资将支持三大支柱：利用世界级设施进行协作研究；通过跨学科结合数字资产教育进行学术和人才发展；以及生态系统发展，目标是在全球范围内扩大数字资产社区。 

加州大学伯克利分校校长 Rich Lyons 称赞该项目是一个激进的合作，引领金融和数字技术创新。 

该中心将通过连接数字和物理世界，为在数字时代数字化拥有资产、交易和经济增长开辟新机遇。

这篇文章《Ripple 新闻：Ripple 启动加州大学伯克利分校数字资产新中心》首次发表于 Live Bitcoin News。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5274+9.27%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005167+14.97%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166.16+2.52%
RealLink
REAL$0.06931+2.16%
DeFi
DEFI$0.000844+5.50%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.00471-8.82%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,150.00
$105,150.00$105,150.00

+0.09%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,521.05
$3,521.05$3,521.05

+0.04%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5249
$2.5249$2.5249

-0.16%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.12
$166.12$166.12

-0.10%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17926
$0.17926$0.17926

+0.01%