瑞波新闻：瑞波在加州大学伯克利分校推出新的数字资产中心

Ripple 向加州大学伯克利分校提供 130 万美元的 RLUSD 资助，以建立新的区块链和数字孪生技术研究中心。

Ripple 已与加州大学伯克利分校合作建立开创性的数字资产中心（CDA），该中心由 130 万美元的 Ripple USD（RLUSD）捐赠资助，RLUSD 是一种以美元为支持的稳定币。

这个新项目将推进区块链技术和数字孪生应用的研究，改变物理世界对实物资产进行估值和数字交换的方式。

这种合作基于伯克利-Ripple 在大学区块链研究计划（UBRI）中七年的合作关系，这将加倍努力推进数字资产领域的发展。

转变资产价值和交换方式。

CDA 致力于通过利用区块链和数字孪生技术重新构建数字资产，开发可信赖的数字化资产量化和交易方式。

数字内容经济正在飞速发展；最近的 IDC 2025 报告显示全球数据量达 175 泽字节，这展示了发展数字资产的巨大潜力。

该中心将研究各种物理资源的数字表示，包括半导体、车辆和农场，并能够以前所未有的精确度对它们进行数字化估值、测试和交易。它旨在促进新型经济系统的发展，在这些系统中数字内容具有可验证的价值。

学术与产业的桥梁。

该中心将融合加州大学伯克利分校的学术卓越性和 Ripple 的技术专长。这一合作将在数字资产技术领域开展开创性的研究、教育和创业活动。

正如 Ripple 研究员 Lauren Weymouth 所强调的，伯克利法学院通过这个新中心，在数字资产行业的研究和影响力方面处于前沿地位。

这是伯克利校园内首次资助独立研究设施，Ripple 表示这标志着他们战略合作关系的加强。

该中心还将推出伯克利数字资产加速器（BDAX），帮助在 XRPL 区块链上工作的初创企业，特定群体将进军数字孪生技术领域。

Ripple 的投资将支持三大支柱：利用世界级设施进行协作研究；通过跨学科结合数字资产教育进行学术和人才发展；以及生态系统发展，目标是在全球范围内扩大数字资产社区。

加州大学伯克利分校校长 Rich Lyons 称赞该项目是一个激进的合作，引领金融和数字技术创新。

该中心将通过连接数字和物理世界，为在数字时代数字化拥有资产、交易和经济增长开辟新机遇。

这篇文章《Ripple 新闻：Ripple 启动加州大学伯克利分校数字资产新中心》首次发表于 Live Bitcoin News。