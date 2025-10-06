Ripple 新闻：分析师预测若 XRP ETF 获批，首年资金流入将达 100 亿至 200 亿美元

随着期货未平仓合约已经打破记录，以及最近数据确认的现货需求增长，XRP的定位看起来比以往任何时候都更强劲。因此，分析师们正在关注更多山寨币，因为比特币遇到了障碍。以下是完整详情：

瑞波新闻可能吸引高达200亿美元 – XRP分析师表示

美国本土XRP现货ETF的前景在加密货币和机构圈引起了乐观情绪。一些分析师认为，如果ETF获得批准，XRP在第一年可能吸引100亿至200亿美元的资金。交易者认识到，这可能意味着XRP采用的决定性时刻，并加强其市场地位。

在Top Trader中，分析师Scient指出，XRP一直在其2.80美元支撑区域上方的下降三角形模式中整合。这种结构通常被视为强劲方向动能的前兆。尽管经过反复测试，XRP保持这一区域的能力已经引发了对潜在抛物线式上涨的期望。

此外，David Schwartz从瑞波日常领导职位转变为荣誉职位被描述为XRP成熟的象征。此举表明生态系统对个人领导的依赖性降低，正进入更广泛采用的阶段。

如果ETF向前推进，机构参与者如资产管理公司、对冲基金和企业财库可能将XRP视为受监管且易于进入的切入点。这一数十亿美元的估计是通过与其他ETF发行观察到的资金流动进行比较得出的。

虽然监管或更广泛市场的风险仍然存在，但重要的是要记住，瑞波在联邦法院战胜了SEC。XRP代币较上周增长7.2%，市场流入58亿美元。根据CoinCodex，XRP可能在未来三个月内达到3.5美元的标记。

Layer Brett (LBRETT) 将迷因文化与Layer 2实用性结合

Layer Brett迅速成为加密货币领域最令人兴奋的名字之一，将迷因驱动的能量与严肃技术相结合。使其脱颖而出的不仅仅是炒作，而是它为那些想要超越投机性代币的投资者提供切实利益的方式。

其令人兴奋的特点之一是LBRETT持有者可以锁定他们的代币以赚取超过600%的年收益率，有效地将简单购买转变为被动收入来源。这增加了迷因币很少提供的稳定性层，同时仍保留爆发性上涨的机会。

此外，其基于Layer 2技术的基础确保不仅仅是更快的速度和更低的费用。它为NFT、游戏和DeFi的未来应用提供了可扩展性，让持有者能够访问与代币一起成长的更广泛生态系统。通过投资LBRETT，你本质上是在购买能够支持真正创新的基础设施。

同样令人兴奋的是它在MemeFi中的角色，在那里幽默和文化与真正的金融实用性相遇。Layer Brett利用病毒式能量，保持投资者参与，同时确保无KYC参与等机制使其在全球范围内可访问。

结论

Layer Brett的崛起引发了与XRP等山寨币巨头的比较，但其轨迹暗示着更大的事物。在其正在进行的预售中已筹集超过420万美元，这个新的迷因代币有了一个显著的开端。对于那些希望早期进入的人，Layer Brett目前的价格仅为0.0058美元！

