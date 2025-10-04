交易所DEX+
Ripple密码学家J. Ayo Akinyele表示，他正在努力使XRP Ledger（XRPL）成为"寻求创新和信任的机构的首选"——并通过隐私优先的工具来实现这一目标。Akinyele是Ripple的高级工程总监，他在周四发布的博客文章中阐述了这一观点，认为金融没有保密性就无法运作，而公共区块链则是为透明度而建立的。他表示，解决方案是可编程隐私，让"诚实的参与者控制披露什么、向谁披露以及在什么情况下披露"，同时仍然向监管机构提供他们需要的信息。 隐私作为基础设施，而非秘密 Akinyele主张链上隐私应该是基本保护，类似于保护网上银行的加密技术。他指出零知识证明（ZKPs）——一种证明陈述为真而不暴露底层数据的密码学——作为私密但合规交易的机制（例如，证明KYC完成而不向整个网络广播身份）。在他看来，没有内置的保密性，机构不会将核心工作流程转移到公共账本上；没有问责制，监管机构不会批准。ZKPs、选择性披露和加固的钱包基础设施旨在解决这一矛盾。 扩展而不牺牲信任 除了隐私外，Akinyele认为可扩展性不能以牺牲安全性或去中心化为代价。他强调可信执行环境（TEEs）用于公平交易排序以抑制抢先交易，以及机密计算用于链下运行敏感逻辑同时发出可验证输出——两者都旨在减少市场结构风险，而不回归中介机构。 展望未来，他勾勒了两个里程碑。首先，在"未来12个月内"，他表示专注于通过应用ZKPs使XRPL成为机构默认选择，以实现私密、合规的交易，同时提高吞吐量。其次，他预计2026年机密多用途代币（MPTs）——即将推出的XRPL标准——将为市场带来保护隐私的代币化抵押品。他表示，这是机构采用真实世界资产（RWAs）和DeFi（去中心化金融）的关键一步。 Akinyele还将XRPL定位为"独特地位于桥接"他所描述的"未来十年将有数万亿美元资产上链"，引用该账本十年的运营历史、内置去中心化交易所、托管和支付通道作为已经在协议层面的金融导向原语。 "区块链的未来属于那些消除不必要信任的建设者，"他总结道——认为如果系统能够证明正确性、防止滥用并保护数据，公共账本可以提供机构所需的隐私、合规性和效率。

Ripple工程师表示XRP Ledger旨在成为机构创新和信任的首选

作者：Coinstats
2025/10/04 08:10
瑞波币密码学家J. Ayo Akinyele表示，他正在努力使XRP Ledger（XRPL）成为"寻求创新和信任的机构的首选"——并通过隐私优先的工具来实现这一目标。

Akinyele是瑞波币的高级工程总监，他在周四发布的博客文章中阐述了这一观点，认为在公共区块链为透明度而建的同时，金融若没有保密性就无法运作。

他表示，解决方案是可编程隐私，让"诚实的参与者控制什么信息被披露，向谁披露，以及在什么情况下披露"，同时仍然向监管机构提供他们所需的信息。

隐私作为基础设施，而非秘密

Akinyele认为链上隐私应该是基本保护，类似于保护网上银行的加密技术。

他指出零知识证明（ZKPs）——一种能够证明某个陈述为真而不暴露底层数据的密码学——作为私密但合规交易的机制（例如，证明已完成KYC而不向整个网络广播身份信息）。

在他看来，没有内置的保密性，机构不会将核心工作流程转移到公共账本上；没有问责制，监管机构不会批准。ZKPs、选择性披露和加固的钱包基础设施旨在解决这一矛盾。

扩展而不牺牲信任

除了隐私外，Akinyele认为可扩展性不能以牺牲安全性或去中心化为代价。

他强调可信执行环境（TEEs）用于公平交易排序以抑制抢先交易，以及机密计算用于在链下运行敏感逻辑同时发出可验证的输出——两者都旨在减少市场结构风险，而不需要回归中介机构。

展望未来，他勾勒了两个里程碑。

首先，在"未来12个月"内，他表示将专注于通过应用ZKPs使XRPL成为机构默认选择，以实现私密、合规的交易，同时提高吞吐量。

其次，他预计到2026年，机密多用途代币（MPTs）——即将推出的XRPL标准——将为市场带来保护隐私的代币化抵押品。他表示，这是机构采用实体资产（RWAs）和去中心化金融（DeFi）的关键一步。

Akinyele还将XRPL定位为"独特地桥接"他所描述的"未来十年将在链上流动的数万亿美元资产"的平台，他引用了该账本十年的运营历史、内置的去中心化交易所、托管和支付通道作为已经存在于协议层的面向金融的基础功能。

"区块链的未来属于那些消除不必要信任的建设者，"他总结道——认为如果系统能够证明正确性、防止滥用并保护数据，公共账本就能提供机构所需的隐私、合规性和效率。

