TLDR Ripple首席法律官Stuart Alderoty敦促国会为美国市场制定明确且一致的加密货币法规。Alderoty警告说，缺乏明确性正推动加密货币活动转向规则更清晰的司法管辖区。根据最近的一项调查，消费者对加密货币的采用正在增长，20%的美国成年人拥有加密货币。皮尤研究中心发现[...] 这篇文章《Ripple首席法律官敦促立法者完成加密货币监管框架》首次发表于CoinCentral。

Ripple CLO 敦促立法者完成加密货币监管框架

作者：Coincentral
2025/09/30 18:31
摘要

  • 瑞波币首席法律官Stuart Alderoty敦促国会为美国市场制定明确一致的加密货币法规。
  • Alderoty警告说，缺乏明确性正推动加密货币活动转向规则更清晰的司法管辖区。
  • 消费者对加密货币的采用正在增长，根据最近的一项调查，20%的美国成年人拥有加密货币。
  • 皮尤研究中心发现，许多美国人对当前的加密货币投资方式缺乏信心。
  • Alderoty称秋季立法会议是提供必要加密货币明确性的关键时刻。

瑞波币首席法律官Stuart Alderoty敦促华盛顿迅速采取行动制定加密货币法规。他呼吁立法者制定明确的规则，强调在加密货币市场需要可预测的监管。Alderoty的评论正值证券交易委员会(SEC)将加密货币明确性列为其首要任务之一。

瑞波币首席法律官呼吁加强加密货币监管

Alderoty强调，缺乏明确一致的规则阻碍了美国的创新。他警告说，不确定性推动加密货币活动转向规则更清晰的司法管辖区。

Alderoty强调，明确的规则将使消费者受益，并帮助负责任的公司在美国蓬勃发展。

他强调消费者对加密货币的采用正在增长。根据国家加密货币协会(NCA)的一项调查，约20%的美国成年人拥有加密货币。此外，Chainalysis的数据显示，2024年美国人在数字资产上的交易额超过1万亿美元。Alderoty指出，这种增长表明对明确监管框架的需求。

此外，皮尤研究中心发现，许多美国人对当前系统缺乏信心。大多数人认为现有的投资、交易或使用加密货币的方法不可靠且不安全。

Alderoty表示华盛顿可以引领加密货币未来

Alderoty认为，国会必须抓住这个机会为行业提供必要的明确性。随着市场结构立法的提出，今年秋季的会议是一个关键时刻。

他指出，瑞波币与其他负责任的公司一样，渴望获得明确的指导方针。有了可预测的监管，公司可以继续在美国创新和发展。Alderoty强调，华盛顿可以证明其在塑造金融基础设施未来方面的领导能力。

这篇文章《瑞波币首席法律官敦促立法者完成加密货币监管框架》首次发表于CoinCentral。

