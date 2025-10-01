交易所DEX+
尽管在人工智能和Web3方面取得进展，Ripple支持的Futureverse进行第二次重组

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/01 06:30
Futureverse今日宣布再次重组其业务。 尽管该公司在多个技术领域取得了实质性进展，但此举旨在建立可持续的运营模式。

该公司表示，它已经建立了世界上一些最优秀的人工智能模型，并整合了超过30个开源协议。Futureverse还与全球主要品牌合作。尽管如此，公司领导层承认他们需要做出改变，以保持其长期愿景的延续。

此次重组旨在帮助公司加强基础并重新组织工作方式。目标是继续支持最重要的主要产品和应用程序。重组只影响Futureverse公司本身——子公司不会受到直接影响。

公司领导表示，Futureverse一直致力于合作和创新。现在，他们希望以更强大、更可持续的方式推动这项工作向前发展。

这不是Futureverse的首次重大调整

回到2023年，该公司在A轮融资中从投资者那里筹集了5400万美元。加密货币投资公司10T Holdings领投了这笔交易。Ripple Labs Inc.和其他投资者也参与其中。

Futureverse的不同寻常之处在于它如何合并了来自各个领域的11家不同初创公司，包括区块链、人工智能、元宇宙和游戏。该公司最初在2022年底合并了八家企业，随后又增加了三家。

联合创始人Aaron McDonald和Shara Senderoff负责这次大规模整合。McDonald当时表示，由于加密市场不稳定，筹资非常困难。合并本身也带来了一系列挑战。

在上次重组期间裁员20%

当Futureverse在2023年重组时，它裁减了大约20%的员工。裁员后，公司仍有250多名员工。McDonald表示，整合使Futureverse更具竞争力，更能应对艰难的市场条件。

Senderoff表示，该公司专注于为元宇宙构建技术基础设施。人们认识Futureverse是因为FLUF World，这是一种具有独特特征的卡通兔子NFT。该公司还开发了AI League，一款拥有FIFA许可的移动足球游戏。

Cryptopolitan报道称，Futureverse在2024年的关键项目之一是Readyverse Studios。该工作室与《头号玩家》的作者Ernest Cline合作成立。Senderoff、Dan Farah和McDonald都参与了这个项目。该工作室获得了Cline作品的权利，包括2018年在票房上赚取5.83亿美元的电影。

McDonald指出，从技术角度来看，区块链只占Futureverse业务的约10%。即便如此，这项技术帮助用户控制他们的数字身份和数据。

来源：https://www.cryptopolitan.com/ripple-backed-futureverse-undergoes-second-restructuring-despite-progress-in-ai-and-web3/

